search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 21:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 21:05

Η ΕΟΚ ζήτησε από τον Φασούλα να την εκπροσωπήσει στην ΕΟΕ

29.10.2026 21:05
panagiotis-fasoulas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τον Παναγιώτη Φασούλα κάλεσε η ΕΟΚ να εκπροσωπήσει την ομοσπονδία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ είχε βγει δεύτερος στις εκλογές της ΕΟΚ το 2024, πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δημοσιοποίησε η ΕΟΕ, η ΕΟΚ της γνωστοποίησε πως μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, έχει απευθυνθεί στον αναπληρωματικό εκπρόσωπό, Παναγιώτη Φασούλα για να αναλάβει την εκπροσώπηση της.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ 

«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:

Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ. Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της, κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της».

Διαβάστε επίσης

Basketgate: Μπορεί να φτάσει η έρευνα για την «παράγκα» διαιτητών και σε αγώνες πρώτης γραμμής;

Φασούλας: «Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου»

Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη και Λιόλιο: Το στοίχημα για την προεδρία της ΕΟΚ και η απόδοση του 2,20 – «Βάλε και το σπίτι σου τότε…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
david-bowie
LIFESTYLE

Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν στην Ευρώπη: Αν υπάρξει κλιμάκωση δεν θα υπάρξουν νικητές

panagiotis-fasoulas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΕΟΚ ζήτησε από τον Φασούλα να την εκπροσωπήσει στην ΕΟΕ

helen miren
LIFESTYLE

Έλεν Μίρεν: Η κοκαΐνη, τα πάρτι και ο λόγος που αποφάσισε να τη σταματήσει

israel_election_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση – 53 έδρες για το μπλοκ Νετανιάχου, 48 για την αντιπολίτευση – Κλειδί τα αραβικά κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

ZAMPARAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας - Επανέρχεται στη Βουλή ο Βαρεμένος

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 21:20
david-bowie
LIFESTYLE

Live του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους το 2027

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν στην Ευρώπη: Αν υπάρξει κλιμάκωση δεν θα υπάρξουν νικητές

panagiotis-fasoulas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΕΟΚ ζήτησε από τον Φασούλα να την εκπροσωπήσει στην ΕΟΕ

1 / 3