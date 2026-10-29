Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

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Στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες η Μαρία Καρυστιανού, όπου κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη του αιτήματος που είχε υποβάλει για συμμετοχή στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία.

Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Σχετικό βίντεο από την κατάθεση στεφάνου δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό στο Facebook που συνδέεται με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Αμέσως μετά, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στο Facebook -και η ίδια- παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

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