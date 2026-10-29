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29.10.2026 07:37

Στις ΗΠΑ ο Κυρ. Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Θα προεδρεύσει σε συζήτηση για τη διεθνή ασφάλεια

29.10.2026 07:37
mitsotakis kyriakos OHE

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Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεθνή ασφάλεια, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Το θέμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης) είναι «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Επίσης, κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.

Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) σε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich.

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