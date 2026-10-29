Κακοκαιρία: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές σε Πήλιο και Σκιάθο

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Δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια και πλημμυρισμένες περιουσίες (σπίτια και επιχειρήσεις) άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της 28ης Οκτωβρίου και το βάρος πέφτει πλέον στην αποκατάσταση των ζημιών.

Δοκιμάστηκε το Νότιο Πήλιο από την κακοκαιρία

Στο Νότιο Πήλιο, ο Πλατανιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν δρόμους, αυλές, καταστήματα και κατοικίες, ενώ η υπερχείλιση χειμάρρων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση σε τμήματα του οικισμού.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρέθηκαν να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, απομακρύνοντας νερά και λάσπες από τους χώρους τους.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε χθες ενεργοποιήθηκε το 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθούν από τις πλημμύρες.

Την ένταση του φαινομένου και τα προβλήματα που άφησε πίσω του περιέγραψε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός.

«Ήταν σφοδρό φαινόμενο, θεομηνία. Ευτυχώς διήρκεσε μερικές ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Πλατανιά, στη Μηλίνα και στο Χόρτο.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα με το νερό, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στον Πλατανιά. Όπως ανέφερε, η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα δύο μέτρα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πλημμύρας που έπληξε την περιοχή.

Προβλήματα σε Μηλίνα και Χόρτο

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν στη Μηλίνα και στο Χόρτο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα ορμητικά νερά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών.

Την ίδια ώρα, στη Μακρινίτσα, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε επίσης πλημμυρικά φαινόμενα, με τους χειμάρρους να παρασύρουν υλικά μέσα από τους δρόμους του χωριού.

Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να διακοπεί χθες η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον δρόμο Σκιάθου – Κουκουναριών, όπου η Αστυνομία είχε επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος.

Η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 18:30, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν. Ωστόσο, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε σημεία του οδικού δικτύου.

Μεγάλη ήταν η ανησυχία και στην περιοχή του Πλατανιά της Σκιάθου, όπου η στάθμη του νερού στο ρέμα ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μεγάλα ύψη βροχής

Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η ποσότητα βροχής που καταγράφηκε μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στην Πορταριά έπεσαν 111,6 χιλιοστά βροχής, στη Ζαγορά 104,4 χιλιοστά και στη Σκιάθο 102,2 χιλιοστά.

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