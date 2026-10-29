Θεσσαλονίκη: Ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο στο κέντρο – Συνελήφθη 36χρονος

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (29/10) η αστυνομία.

Ο 36χρονος απείλησε τον υπάλληλο με μαχαίρι και άρπαξε 500 ευρώ από το ταμείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου μία ώρα μετά την ληστεία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα κρατώντας μαχαίρι, απείλησε τον υπάλληλο και αφού τον ανάγκασε να ανοίξει το ταμείο, πήρε το χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Ο υπάλληλος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έδωσε εντολή για την αναζήτηση του δράστη. Γύρω στις 5 το πρωί οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο 36χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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