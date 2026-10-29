Κερατσίνι: Τραγωδία με 30χρονο νεκρό σε τροχαίο, η μηχανή του προσέκρουσε σε προστατευτικά και έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ

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Τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο Κερατσίνι με έναν 30χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 30χρονος αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Προανάκριση για το δυστύχημα διεξάγει το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.
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