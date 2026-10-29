Brown Hotels: Νέες επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ και επέκταση στα 15 ξενοδοχεία στην ελληνική αγορά

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Σε νέα φάση ανάπτυξης στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά περνά η Brown Hotels, με επενδύσεις που ήδη φτάνουν τα 30 εκατ. ευρώ και στόχο τη λειτουργία 15 ξενοδοχείων έως το 2028. Η στρατηγική της εταιρείας συνδυάζει την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων και τη διεύρυνση των συμφωνιών διαχείρισης, με την Αθήνα και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η νέα επενδυτική περίοδος ακολουθεί την εξαγορά της Brown Hotels από την Israel Canada Hotels το 2025. Έκτοτε, ο όμιλος έχει διαθέσει περίπου 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση του σε μια αγορά που εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Reuven Elkes, επικεφαλής της Israel Canada Hotels, ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων σε 15 έως το 2028, από τις οποίες έξι θα είναι ιδιόκτητες. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία που θα λειτουργούν μέσω διαφορετικών μοντέλων συνεργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Αθήνα, όπου ο όμιλος προχωρά στην αναβάθμιση του Brown Acropol, ενός από τα πρώτα ξενοδοχεία που σηματοδότησαν την είσοδό του στην ελληνική αγορά. Οι παρεμβάσεις αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους, τα δωμάτια και το rooftop, με στόχο την ανανέωση της εμπορικής του ταυτότητας.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας προγραμματίζεται επίσης η λειτουργία του Brown Theatrou, στην οδό Θεάτρου, μέσα στο 2027. Πρόκειται για ιδιόκτητο ξενοδοχείο 49 δωματίων και σουιτών, το οποίο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αστική φιλοξενία.

Παράλληλα, η Brown Hotels στρέφεται σε περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας. Στη Νέα Μάκρη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας απόκτησης του Marathon Beach Resort, δυναμικότητας 160 δωματίων και σουιτών. Για τη μονάδα προβλέπεται πρόγραμμα αναβάθμισης, με στόχο την επανατοποθέτησή της στην αγορά το 2027.

Στην Αίγινα, η εταιρεία έχει αναλάβει τη διαχείριση του Aurablu Aegina, μονάδας 58 δωματίων, η οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Μάιο του 2027. Στον επενδυτικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε νησιωτικούς προορισμούς.

Η στρατηγική επέκτασης δεν περιορίζεται στην απόκτηση ακινήτων. Μέσω της Brown Hospitality Management, ο όμιλος επιδιώκει να αναλαμβάνει τη λειτουργία ξενοδοχείων τρίτων, αξιοποιώντας συμφωνίες διαχείρισης και μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των ξενοδοχείων χωρίς να απαιτείται σε κάθε περίπτωση η αγορά του ακινήτου, περιορίζοντας τις ανάγκες σε επενδυτικά κεφάλαια.

Για την Brown Hotels, το επόμενο διάστημα θα κριθεί από την υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων, την απόδοση των ανακαινισμένων μονάδων και την ικανότητα του ομίλου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του, σε μια ελληνική τουριστική αγορά με αυξανόμενο ανταγωνισμό.

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