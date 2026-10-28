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28.10.2026 07:17

Εθνική Ασφαλιστική: Ο Νίκος Γκάλης στο πλευρό του Δημήτρη Μαζαράκη σε μια ξεχωριστή εταιρική εκδήλωση

28.10.2026 07:17
ethniki gkalis

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Μια διαφορετική προσέγγιση στην εσωτερική επικοινωνία και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας επέλεξε η Εθνική Ασφαλιστική, προσκαλώντας τον Νίκο Γκάλη σε εκδήλωση για τους εργαζομένους της. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη Μαζαράκη, για τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, της πειθαρχίας και της διαρκούς εξέλιξης, μεταφέροντας εμπειρίες από τη μακρά διαδρομή του στον αθλητισμό.

Η παρουσία του Νίκου Γκάλη αποτέλεσε έκπληξη για τους εργαζομένους που συμμετείχαν στο εταιρικό Townhall, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού.

Η εκδήλωση συνδύασε την επιχειρηματική εμπειρία με τον αθλητισμό, αναδεικνύοντας κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στη λειτουργία μιας επιτυχημένης ομάδας και στην αποτελεσματική διοίκηση μιας μεγάλης επιχείρησης.

Τη συζήτηση μεταξύ του Νίκου Γκάλη και του Δημήτρη Μαζαράκη συντόνισε ο δημοσιογράφος Παντελής Βλαχόπουλος, με επίκεντρο τη μετάβαση από την ατομική προσπάθεια στη συλλογική επίτευξη στόχων.

Ο Νίκος Γκάλης αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, επισημαίνοντας τη σημασία της καθημερινής προετοιμασίας, της αφοσίωσης και της διαχείρισης της πίεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, ακόμη και όταν έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι, καθώς και στην εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος στις δυνατότητές του.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαζαράκης συνέδεσε τις εμπειρίες του κορυφαίου αθλητή με τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας.

Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία διαφορετικών ομάδων, η υπευθυνότητα και η κοινή προσήλωση στους στόχους αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της απόδοσης και την πρόοδο ενός οργανισμού.

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη σύνδεσή τους με την εταιρική στρατηγική.

Σε έναν κλάδο όπως η ασφαλιστική αγορά, όπου η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών και η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν βασικές καθημερινές προκλήσεις, η ανάπτυξη κοινής εταιρικής κουλτούρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συμβολική κίνηση του Νίκου Γκάλη, ο οποίος μοίρασε υπογεγραμμένες μπάλες μπάσκετ στους εργαζομένους, δίνοντας έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα στη συνάντηση.

Για την Εθνική Ασφαλιστική, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτέλεσε μια ευκαιρία να συνδέσει τα μηνύματα του αθλητισμού με την καθημερινότητα της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, τη συνέπεια και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

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