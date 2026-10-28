ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ και ΑΒ Βασιλόπουλος: Κοινή πρωτοβουλία για την ανακύκλωση λαμπτήρων με επιβράβευση των καταναλωτών

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Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανακύκλωσης λαμπτήρων προχωρούν η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ και η ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδέοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με την επιβράβευση των καταναλωτών. Η δράση «RECYCLE FOR LIFE» πραγματοποιείται σε επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Αττική και περιλαμβάνει διαγωνισμό με δωροεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των πολιτών να παραδίδουν τους χρησιμοποιημένους λαμπτήρες τους σε ειδικά σημεία συλλογής, αντί να τους απορρίπτουν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της χωριστής συλλογής αποβλήτων, αξιοποιώντας την καθημερινή επισκεψιμότητα των καταστημάτων λιανικής για την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε υποδομές ανακύκλωσης.

Η έναρξη των ενημερωτικών ενεργειών πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026, σε κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στον Υμηττό, όπου οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ανακύκλωσης λαμπτήρων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με τέσσερις ακόμη προγραμματισμένες εκδηλώσεις:

6 Νοεμβρίου: Βριλήσσια, Λεωφόρος Πεντέλης 39.

20 Νοεμβρίου: Γλυφάδα, Λαζαράκη 59.

4 Δεκεμβρίου: Υμηττός, Κασσιόπης 3.

11 Δεκεμβρίου: Μαρούσι, οδός Ρωμανού.

Οι ενημερωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται από τις 14:30 έως τις 20:30, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για την ανακύκλωση λαμπτήρων και τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα επιβράβευσης

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την παράδοση των λαμπτήρων στους ειδικούς κάδους των συμμετεχόντων καταστημάτων.

Στη συνέχεια, οι καταναλωτές σαρώνουν με το κινητό τους τον κωδικό QR που βρίσκεται στο σημείο συλλογής και συμπληρώνουν ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αποδεχόμενοι τους όρους του διαγωνισμού.

Κάθε μήνα προβλέπεται κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Συνολικά θα διατεθούν πέντε δωροεπιταγές, από τον Οκτώβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027, με την ανάδειξη των νικητών να πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα.

Η συνεργασία αναδεικνύει τις δυνατότητες αξιοποίησης του δικτύου οργανωμένης λιανικής για τη συγκέντρωση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων και την ενημέρωση του κοινού. Οι χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες απαιτούν χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση, καθώς ορισμένες κατηγορίες περιέχουν υλικά που δεν πρέπει να καταλήγουν στα κοινά απορρίμματα.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ και η ΑΒ Βασιλόπουλος επιχειρούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των νοικοκυριών στην ανακύκλωση, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική ενημέρωση με ένα πρακτικό κίνητρο για τους καταναλωτές.

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