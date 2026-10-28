Βελιγράδι: Επίθεση με μαχαίρι έξω από την ισραηλινή πρεσβεία – Νεκρός ο δράστης

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Συναγερμός σήμανε στο Βελιγράδι μετά από επίθεση με δύο μαχαίρια που δέχτηκε αστυνομικός, ο ο οποίος φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ. Ο φρουρός πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστης, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο δράστης επιτέθηκε σε μέλος της σερβικής Χωροφυλακής που βρισκόταν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ με δύο μαχαίρια, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του σε αυτοάμυνα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ο φρουρός υπέστη κόψιμο στο πρόσωπο, αλλά η κατάστασή του είναι καλή. Όπως μετέδωσε το σερβικό Telegraf, ο Ντάτσιτς και ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασίλιεβιτς, τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον υπουργό, αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Οι σερβικές αρχές περιέγραψαν τον δράστη ως ανήλικο, χωρίς να έχουν ανακοινώσει την πλήρη ταυτότητά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε ο Ντάτσιτς, υπάρχουν ενδείξεις ότι προερχόταν από την πόλη Σάμπατς, στη δυτική Σερβία. Η διαδικασία ταυτοποίησης και η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο δράστης είχε απασχολήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας και ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους, αναφέροντας ότι στον λογαριασμό του στο Instagram εμφανίζονταν η μαύρη σημαία και σύμβολα της οργάνωσης. Πρόκειται για στοιχεία που επικαλέστηκε ο Ντάτσιτς, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ανώτατου, κόκκινου επιπέδου απειλής.

Το μέτρο συνεπάγεται ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αυξημένους ελέγχους σε σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια, σε εγκαταστάσεις υποδομών και σε χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

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