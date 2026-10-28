Γιώργος Θεοφάνους: Την «Κόκκινη Γραμμή» την είχα γράψει για την Άννα Βίσση (video)

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Τις φήμες που τον θέλουν να γράφει τραγούδια για την Άννα Βίσση, μετά την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα, σχολίασε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Αν και αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά, ο συνθέτης διευκρίνισε ότι πολλά από τα κομμάτια που έχει υπογράψει προορίζονταν αρχικά για την τραγουδίστρια, αλλά τελικά κατέληξαν σε άλλους συναδέλφους της. Ένα από αυτά η «Κόκκινη Γραμμή», την οποία ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Κοίτα, ακούγονται πολλά για το αν θα γράψω στην Άννα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα», αρκέστηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση ο Γιώργος Θεοφάνους, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι πολλά τραγούδια που έχει γράψει ήθελε αρχικά να τα δώσει στην Άννα Βίσση. «Το έχω πει δημόσια πολλές φορές ότι η “Κόκκινη Γραμμή” γράφτηκε αρχικά για την Άννα Βίσση. Και όχι μόνο η “Κόκκινη γραμμή” και άλλα. Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως, για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα πνευματικά δικαιώματα, ο Γιώργος Θεφάνους παρομοίασε ένα επιτυχημένο τραγούδι με ένα πολυτελές αγωνιστικό αυτοκίνητο που παραμένει παρκαρισμένο στο γκαράζ. «Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν και ας το αφήσουμε εδώ. Και να σου πω και κάτι; Πες ότι γράφω τώρα εγώ ένα τραγούδι πολύ δυνατό. Πώς είναι αυτά τα αυτοκίνητα της κούρσας, τα κόκκινα, να μην πω μάρκα τώρα; Και το παρκάρω στο γκαράζ μου», σχολίασε.

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