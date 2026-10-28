Τζένιφερ Λόρενς: Αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ανόρθωση στήθους – «Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»

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Σε επέμβαση ανόρθωσης στήθους αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε η Τζένιφερ Λορενς, εξαιτίας των αλλαγών που παρατήρησε στο σώμα της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιθυμία της να προχωρήσει σε αισθητική επέμβαση, τόνισε ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα επηρέασε την απόφασή της, ενώ αναφέρθηκε και στις απαιτήσεις της μητρότητας, στην εικόνα της και στη σχέση της με τη γήρανση.

Η 36χρονη σταρ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε την επέμβαση σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό The Cut. Σε ένα εκτενές αφιέρωμα του The New Yorker, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, η Λόρενς είχε μιλήσει για τις αλλαγές που επέφερε η μητρότητα στο σώμα της, αναφερόμενη και σε μια σκηνή γυμνού στην κωμωδία «No Hard Feelings» του 2023.

«Μετά το πρώτο παιδί, σχεδόν τα πάντα επανήλθαν όπως ήταν πριν», είχε πει τότε. «Μετά το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε». Η Λόρενς είχε αναφέρει ότι περίμενε να εμφανιστεί ξανά γυμνή μπροστά στην κάμερα την επόμενη άνοιξη, έναν χρόνο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «What Happens at Night», κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον, που κυκλοφόρησε το 2020.

Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση στο στήθος ακόμη κι αν δεν ήταν διάσημη ηθοποιός, παραδέχτηκε ότι η καριέρα της έπαιξε ρόλο στην απόφασή της. «Ίσως να μη βιαζόμουν τόσο πολύ να κλείσω το ραντεβού. Αλλά νομίζω πως ναι, θα το έκανα», σημείωσε.

Jennifer Lawrence Confirms Breast Lift After Two Kids: ‘Nothing Bounced Back’ https://t.co/jj9D0Q96S9 October 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του 2025, η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών «The Hunger Games» είχε μιλήσει και για άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων το μπότοξ και τα ενέσιμα fillers. Η Λόρενς εξήγησε ότι αποφεύγει τα fillers, επειδή το αποτέλεσμά τους μπορεί να γίνεται αντιληπτό στην κάμερα.

Επίσης, πρόσθεσε ότι θέλει να διατηρεί αρκετή κινητικότητα στο μέτωπό της, ώστε να μπορεί να υποδύεται πειστικά χαρακτήρες που δεν έχουν πρόσβαση στους δερματολόγους των διασημοτήτων. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη κάνει λίφτινγκ προσώπου, η ηθοποιός αστειεύτηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση στο μέλλον. «Όχι. Αλλά, πιστέψτε με, θα κάνω!», απάντησε.

Η Λόρενς εξακολουθεί να μιλά με ειλικρίνεια για την ομορφιά, τη γήρανση και τη μητρότητα. Με αφορμή την παρουσίαση της Mes, της νέας εταιρείας της με προϊόντα περιποίησης μαλλιών που έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια βιοτεχνολογίας, μοιράστηκε την επιθυμία της να διατηρεί μια περιποιημένη εμφάνιση παρά τις καθημερινές απαιτήσεις της ανατροφής των παιδιών της.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά. Όταν πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που έχει τη ζωή της υπό έλεγχο, ακόμη κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και στην πραγματικότητα επικρατεί χάος», δήλωσε στο περιοδικό.

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