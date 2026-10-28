Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

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Ένα αβέβαιο πολιτικό τοπίο σκιαγραφούν τα exit polls για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Ισραήλ, με το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου να παίρνει την πρωτιά, αλλά κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα να μην εξασφαλίζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην 120μελή Κνεσέτ.

Η επόμενη ημέρα των εκλογών προμηνύεται περίπλοκη, καθώς κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική δύναμη για να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Οι διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση συμμάχων ενδέχεται να κρατήσουν εβδομάδες, ενώ οι νεότερες εκτιμήσεις των τηλεοπτικών δικτύων αποτυπώνουν πλέον κοινή εικόνα ως προς τη δύναμη των βασικών πολιτικών μπλοκ.

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί την πρωτιά σε επίπεδο κόμματος, αλλά το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται με περισσότερες έδρες. Την ίδια στιγμή, η αραβική εκπροσώπηση ενισχύεται, χωρίς τα κόμματα αυτά να εντάσσονται στο αντιπολιτευτικό στρατόπεδο.

LATEST: Israel’s three main TV networks have updated their exit polls and now all show the same result.



Netanyahu’s bloc at 50 seats, the Jewish opposition at 52 and Arab-led parties at 18, leaving neither camp with the 61 seats needed for a majority. pic.twitter.com/U36jBpOsZo — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Κανάλι 12: Κερδισμένοι και χαμένοι στην κατανομή των εδρών

Η νεότερη εκτίμηση του Καναλιού 12 διατηρεί σταθερούς τους συσχετισμούς μεταξύ των πολιτικών μπλοκ, αλλά αποτυπώνει αλλαγές στην κοινοβουλευτική δύναμη δύο κομμάτων.

Οι συνολικές έδρες παραμένουν μοιρασμένες ως εξής:

Μπλοκ αντιπολίτευσης: 52 έδρες

Μπλοκ Νετανιάχου: 50 έδρες

Αραβικά κόμματα: 18 έδρες

Στις επιμέρους μεταβολές, οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν κερδίζουν μία έδρα και φτάνουν τις 10, από 9 στην προηγούμενη εκτίμηση. Αντίθετα, το Yisrael Beytenu του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν χάνει μία έδρα και υποχωρεί στις 8, από 9.

Κανάλι 13: Ενισχύεται η Κοινή Λίστα, υποχωρεί το B’Yachad

Ανάλογη μεταβολή καταγράφεται στην αναθεωρημένη εκτίμηση του Καναλιού 13, όπου η ενίσχυση των αραβικών κομμάτων συνοδεύεται από απώλεια μίας έδρας για το αντιπολιτευτικό μπλοκ.

Η Κοινή Λίστα ανεβαίνει στις 11 έδρες, από 10, ενώ το B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ περιορίζεται στις 13, χάνοντας μία έδρα από τις 14 που του αποδίδονταν προηγουμένως.

Μετά τις αλλαγές, τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 18 έδρες, επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης υποχωρεί στις 52 έδρες, ενώ ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει στις 50.

Kan, Κανάλι 12 και Κανάλι 13: Κοινή εικόνα για τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς

Η τελευταία αναθεώρηση του exit poll της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan έφερε τις εκτιμήσεις των τριών μεγάλων δικτύων σε πλήρη σύγκλιση ως προς τη συνολική κατανομή των εδρών στα βασικά πολιτικά στρατόπεδα.

Το Kan αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή του για δύο κόμματα: Το B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ υποχωρεί από τις 14 στις 13 έδρες, ενώ η Κοινή Λίστα αυξάνει τη δύναμή της από τις 10 στις 11.

Η κοινή εικόνα που διαμορφώνεται από τα exit polls των τριών δικτύων είναι η ακόλουθη:

Μπλοκ αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ: 52 έδρες

Μπλοκ Νετανιάχου, δεξιός-θρησκευτικός συνασπισμός: 50 έδρες

Αραβικά κόμματα: 18 έδρες

Παρά τη σύγκλιση των τριών εκτιμήσεων, η κοινοβουλευτική αριθμητική δεν δίνει σε κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα τις 61 έδρες που απαιτούνται για την εξασφάλιση πλειοψηφίας.

Στο 77,7% η συμμετοχή – Ρεκόρ από τις εκλογές του 1999

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η προσέλευση στις κάλπες, με την τελική συμμετοχή να ανέρχεται στο 77,7%, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 27 ετών, καθώς ξεπερνά κάθε καταγραφή από τις εκλογές του 1999. Σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, το 2022, η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες.

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