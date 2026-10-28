search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 02:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 00:42

Λούλα: «Επαίσχυντη» η φυγή του Μπολσονάρου στο εξωτερικό

28.10.2026 00:42
da silva

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Επαίσχυντη» χαρακτήρισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τη φυγή του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στο εξωτερικό, λέγοντας πως ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα αλλά να παραμείνει προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του στην έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο 45χρονος Μπολσονάρου αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του και έφθασε την Τρίτη, 27/10, στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το CNN Brasil επικαλούμενο πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση και το οικογενειακό περιβάλλον του γερουσιαστή.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου, που ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον Λούλα, γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι η αστυνομία του ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, κατ’ εντολή του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντι Μοράις.

Αν και είχε διαβεβαιώσει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν παρέδωσε τα διαβατήριά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters. Κατόπιν τούτου, τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Μπολσονάρου ακυρώθηκαν.

Ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που αρνείται ότι διέπραξε.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών η επίθεση με αυτοκίνητο στο Ανόβερο

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

Πεζεσκιάν σε Πούτιν: Η Μέση Ανατολή μπορεί να λύσει τα προβλήματά της χωρίς τις ΗΠΑ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fleetwood
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα»: Η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας πέταξε εκτός League Cup την πρωταθλήτρια Άρσεναλ

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα: «Επαίσχυντη» η φυγή του Μπολσονάρου στο εξωτερικό

Your paragraph text (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών η επίθεση με αυτοκίνητο στο Ανόβερο (Video-σκληρές εικόνες)

netanyahu-Eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτο το κόμμα του Νετανιάχου, περισσότερες έδρες για το μπλοκ της αντιπολίτευσης – Στο 77,7% η συμμετοχή

Pezeshkian putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν σε Πούτιν: Η Μέση Ανατολή μπορεί να λύσει τα προβλήματά της χωρίς τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

vasilis-papakosntantinou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

anaskafi_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Πατέρας και γιος έψαχναν αρχαία, έκαναν ανασκαφή σε ρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 01:04
fleetwood
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα»: Η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας πέταξε εκτός League Cup την πρωταθλήτρια Άρσεναλ

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Λούλα: «Επαίσχυντη» η φυγή του Μπολσονάρου στο εξωτερικό

Your paragraph text (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών η επίθεση με αυτοκίνητο στο Ανόβερο (Video-σκληρές εικόνες)

1 / 3