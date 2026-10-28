Λούλα: «Επαίσχυντη» η φυγή του Μπολσονάρου στο εξωτερικό

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«Επαίσχυντη» χαρακτήρισε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τη φυγή του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στο εξωτερικό, λέγοντας πως ο αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα αλλά να παραμείνει προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του στην έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο 45χρονος Μπολσονάρου αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του και έφθασε την Τρίτη, 27/10, στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το CNN Brasil επικαλούμενο πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση και το οικογενειακό περιβάλλον του γερουσιαστή.

Ο γερουσιαστής Μπολσονάρου, που ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον Λούλα, γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι η αστυνομία του ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, κατ’ εντολή του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντι Μοράις.

Αν και είχε διαβεβαιώσει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν παρέδωσε τα διαβατήριά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters. Κατόπιν τούτου, τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Μπολσονάρου ακυρώθηκαν.

Ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που αρνείται ότι διέπραξε.

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