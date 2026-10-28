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28.10.2026 00:58

«Βόμβα»: Η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας πέταξε εκτός League Cup την πρωταθλήτρια Άρσεναλ

28.10.2026 00:58
fleetwood

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Αυτή κι αν ήταν «βόμβα» στο League Cup Αγγλίας! Η Φλίτγουντ, ομάδα της 4ης κατηγορίας (League Two) απέκλεισε την περσινή πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ με 5-3 στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στον 4ο γύρο και προσέφερε στο κοινό της τη μεγαλύτερη έκπληξη που καταγράφηκε σε όλη την Ευρώπη την εφετινή σεζόν.

Η Φλίτγουντ έζησε από νωρίς το… όνειρό της στο «Highbury Stadium». Αφού διεκόπη το ματς στα πρώτα λεπτά για περίπου ένα 8λεπτο, επειδή πετούσε πάνω απ’ το γήπεδο ένα… drone (βρέθηκε ο χειριστής του κι απομακρύνθηκε απ’ τους ανθρώπους ασφαλείας), οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 21′ με τον Λουπάλο-Μπάι.

Η Άρσεναλ που παρατάχθηκε με μία αρκετά… φυσιολογική σύνθεση κι όχι τόσο εκτεταμένο ροτέισον, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά ισοφάρισε εντέλει στο 50′ με το τέρμα του Γκιόκερες.

Δεύτερο γκολ, ωστόσο, δεν βρήκε κι ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου ο Μπρούνο Γκιμαράες δεν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ Τζέι Λιντς στην 4η εκτέλεση. Ο Κόνορ Χόγκεϊ απ’ την πλευρά του ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση της Φλίτγουντ κάνοντας το 5 στα 5 για την ομάδα του και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία ιστορική πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας έχουν ως εξής:

Μπράντφορντ Σίτι-Πιτέρμπορο 2-0
Φλίτγουντ Τάουν-Aρσεναλ 5-3 πέν. (1-1 κ.δ.)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 28/10
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 28/10
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 28/10
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 28/10
Λίβερπουλ-Τσέλσι 28/10
Έβερτον-Νιούκαστλ 29/10

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ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 01:04
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα»: Η Φλίτγουντ της 4ης κατηγορίας πέταξε εκτός League Cup την πρωταθλήτρια Άρσεναλ

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