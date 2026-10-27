EuroLeague: Ο Ναν «καθάρισε» το θρίλερ στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, 80-75 την Αρμάνι στο Τ-Center

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να παλέψουν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει το καθοριστικό καλάθι και να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-1 (6-1 εντός και 1-0 εκτός έδρας) και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Αρμάνι του Πέπε Ποέτα υποχώρησε στο 1-7, γνωρίζοντας την έκτη συνεχόμενη ήττα της.

Από το νωθρό ξεκίνημα στο +12 του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός μπήκε χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση στο παιχνίδι, επιτρέποντας στην Αρμάνι να εκμεταλλευτεί τις κακές αμυντικές επιστροφές του και να προηγηθεί με 2-8, έχοντας ως βασική επιθετική επιλογή τον Μόουζες Ράιτ.

Παρά την ισοφάριση σε 8-8, οι Ιταλοί διατήρησαν το προβάδισμα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 18-19, έχοντας 9/12 δίποντα, αλλά 0/6 τρίποντα. Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, είχαν ήδη υποπέσει σε πέντε λάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε σημαντικά την άμυνά του και με επιμέρους 18-6 προηγήθηκε 36-25, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο +12 (39-27). Ο Ναν έδωσε επιθετικές λύσεις, με τον Λεσόρ να συμβάλλει σημαντικά κοντά στο καλάθι.

Ωστόσο, η Αρμάνι αντέδρασε με επιμέρους 1-10 και δύο συνεχόμενα τρίποντα του Ντέβον Χολ, μειώνοντας σε 40-37 στο ημίχρονο.

Η Αρμάνι επέστρεψε και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας στην άμυνα και παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 42-46 στο 23ο λεπτό.

Ο Χολ, που είχε φτάσει τους 14 πόντους, και ο Μπούκερ, με 10, δημιουργούσαν προβλήματα στην ελληνική ομάδα, ενώ τα επιθετικά ριμπάουντ της Αρμάνι της έδιναν επιπλέον κατοχές.

Ο Ναν ανέλαβε και πάλι δράση, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 59-57, έχοντας σε εκείνο το σημείο 15 πόντους και 4 ασίστ. Οι Ιταλοί, πάντως, δεν έχασαν την επαφή με το σκορ και ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο μπροστά με 60-61.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις έφεραν τους «πράσινους» στο 68-64 στο 33′, όμως η Αρμάνι απάντησε με σερί 0-5, περνώντας ξανά μπροστά με 68-69.

Ο Ναν έδωσε τη λύση στα τελευταία δευτερόλεπτα

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ, με το σκορ στο 71-71 στο 37ο λεπτό και τον Παναθηναϊκό να προηγείται οριακά με 75-74, μόλις 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Εκεί ανέλαβε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος στα 6,7 δευτερόλεπτα διέσπασε με ατομική ενέργεια την άμυνα των Ιταλών και με λέι απ διαμόρφωσε το 77-74. Στα 5,2 δευτερόλεπτα ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές του για το 78-75, βάζοντας τις βάσεις για το τελικό 80-75.

Σημαντικό ρόλο στη νίκη του Παναθηναϊκού έπαιξαν και οι 14 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας από 11 επιθετικά ριμπάουντ, με τους «πράσινους» να φτάνουν τελικά στην έβδομη επιτυχία τους σε οκτώ αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75.

Διαβάστε επίσης

Νέα στοιχεία για Μαυραγάνη και Λιόλιο: Το στοίχημα για την προεδρία της ΕΟΚ και η απόδοση του 2,20 – «Βάλε και το σπίτι σου τότε…»

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Τα μηνύματα που καίνε τον Μαυραγάνη και οι απίστευτες δικαιολογίες Κορομηλά και Παπαπέτρου για τα μετρητά – «Φοβήθηκα με τα capital controls»

Basketgate: O Βαγγέλης Λιόλιος παραδέχεται ότι κατέγραφε συνομιλίες στο γραφείο του – Τι αναφέρει στην απολογία του