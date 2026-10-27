Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Τα μηνύματα που καίνε τον Μαυραγάνη και οι απίστευτες δικαιολογίες Κορομηλά και Παπαπέτρου για τα μετρητά – «Φοβήθηκα με τα capital controls»

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Τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μαυραγάνη ενοχοποίησε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του για τους στημένους αγώνες μπάσκετ.
Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ υποστήριξε ότι ο Μαυραγάνης εκμεταλλεύτηκε τη σχέση τους. «Ο Μαυραγάνης πριν κάποια χρόνια μου ζήτησε να ανοίξω μια θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα μαζί του και στα δύο ονόματα. Δεν ήξερα για την δράση του. Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό άνθρωπο, νομίζει ότι και ο ίδιος είναι ισχυρός. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ, ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ, ούτε για την ΟΔΚΕ. Δεν γνώριζα ούτε για συναντήσεις του κυρίου Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρια του. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε καμία πληροφόρηση για τη διαιτησία από εμένα, όπως δεν είχα και εγώ καμία πληροφόρηση. Δεν ξέρω τις προσωπικές σχέσεις του κυρίου Μαυραγάνη με τους ανθρώπους της ΕΟΚ. Ο κύριος Μαυραγάνης πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου. Με απογοήτευσε».
Για τον Γιώργο Μπόγρη, είπε ότι «δημιούργησε μια κλίκα τριών τεσσάρων παικτών προκειμένου να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τον καλώ μαζί με τον μάνατζερ του στο Promitheas Park, στο γραφείο μου και του λέω ότι επειδή είχε κάνει όσα είχε κάνει από εμένα έχεις τελειώσει και απευθύνθηκα στο μάνατζερ του να βρει τρόπο να λύσουμε το συμβόλαιο. Ο Μπόγρης σοκαρίστηκε. Βρήκε ο μάνατζερ του τη λύση και λύσαμε το συμβόλαιο κοινή συναίνεση».
Η δικογραφία περιλαμβάνει πληθώρα μηνυμάτων που αντάλλασσε ο Μαυραγάνης με διαιτητές για να στήσουν αγώνες. Σε ορισμένα μηνύματα που ήρθαν στη δημοσιότητα ο Μαυραγάνης δίνει οδηγίες σε διαιτητή να ευνοήσει κάποια ομάδα έναντι άλλης.
Σε μία σειρά από συνομιλίες, ο Γιώργος Μαυραγάνης έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες ομάδες. Μία από αυτές ήταν ο Προμηθέας Πατρών, όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέχιζε να παίρνει αποφάσεις και μετά την αποχώρησή του.
Σε κατ’οίκον περιορισμό έχει τεθεί η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε ζητήσει από τον Βαγγέλη Τσάπα να πληρώσει τη διαμονή της στο Costa Navarino παρά μόνο να μεσολαβήσει για να κάνει κράτηση.
«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarino πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δεν θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω. Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κίνησή του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι’ αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πολύ πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα», κατέθεσε.
Η διαμονή της Βάσως Τσαρούχα κλείστηκε στο όνομα του Βαγγέλη Τσάπα, με την ημερήσια χρέωση να φτάνει τα 985 ευρώ και το συνολικό ύψος της διαμονής τα 17.730 ευρώ.
Από την πλευρά του ο Πέτρος Παπαπέτρου υποστήριξε ότι οι 820.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του αποκτήθηκαν. «Τα μετέφερα σταδιακά. Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονταν προσπαθούσα να τα βγάλω σε μετρητά. Τότε, με τα capital controls, φοβήθηκα και προσπαθούσα να βγάλω όλα τα λεφτά και να τα κρατάω έξω. Από τους γονείς και τα πεθερικά μου είναι περίπου 100.000 ευρώ. Η μητέρα μου είχε ακίνητη περιουσία από τον πατέρα της. Έπαιρνε καλά ενοίκια, πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα. Τα χρήματα μου τα έδιναν για τα εγγόνια τους».
Ο Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε, αντίστοιχα ότι οι 102.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του αποκτήθηκαν νόμιμα και ότι έφερε τα μετρητά από την Τουρκία. «Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έγινε αυτό. Κάθε χρόνο πήγαινα στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής. Η Τουρκία με διευκόλυνε γιατί είχα έναν φίλο που είχε σχέση με την τράπεζα και μου έδιναν από την τράπεζα τα χρήματα σε 500ευρα».
Αρνήθηκε ακόμα ότι έμεινε το 2021 στο Costa Navarino. «Δεν έμενα εκεί. Με πήρε τηλέφωνο στην παραλία. Έχω δύο ξαδέρφους που δουλεύουν στο Costa Navarino και είχα πάει για μπάνιο. Τον συνάντησα στην παραλία για μισή ώρα με 40 λεπτά».
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