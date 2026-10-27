Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Τα μηνύματα που καίνε τον Μαυραγάνη και οι απίστευτες δικαιολογίες Κορομηλά και Παπαπέτρου για τα μετρητά – «Φοβήθηκα με τα capital controls»

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Τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μαυραγάνη ενοχοποίησε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του για τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ υποστήριξε ότι ο Μαυραγάνης εκμεταλλεύτηκε τη σχέση τους. «Ο Μαυραγάνης πριν κάποια χρόνια μου ζήτησε να ανοίξω μια θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα μαζί του και στα δύο ονόματα. Δεν ήξερα για την δράση του. Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό άνθρωπο, νομίζει ότι και ο ίδιος είναι ισχυρός. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ, ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ, ούτε για την ΟΔΚΕ. Δεν γνώριζα ούτε για συναντήσεις του κυρίου Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρια του. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε καμία πληροφόρηση για τη διαιτησία από εμένα, όπως δεν είχα και εγώ καμία πληροφόρηση. Δεν ξέρω τις προσωπικές σχέσεις του κυρίου Μαυραγάνη με τους ανθρώπους της ΕΟΚ. Ο κύριος Μαυραγάνης πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου. Με απογοήτευσε».

Για τον Γιώργο Μπόγρη, είπε ότι «δημιούργησε μια κλίκα τριών τεσσάρων παικτών προκειμένου να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τον καλώ μαζί με τον μάνατζερ του στο Promitheas Park, στο γραφείο μου και του λέω ότι επειδή είχε κάνει όσα είχε κάνει από εμένα έχεις τελειώσει και απευθύνθηκα στο μάνατζερ του να βρει τρόπο να λύσουμε το συμβόλαιο. Ο Μπόγρης σοκαρίστηκε. Βρήκε ο μάνατζερ του τη λύση και λύσαμε το συμβόλαιο κοινή συναίνεση».

Τα μηνύματα του Μαυραγάνη με διαιτητές

Η δικογραφία περιλαμβάνει πληθώρα μηνυμάτων που αντάλλασσε ο Μαυραγάνης με διαιτητές για να στήσουν αγώνες. Σε ορισμένα μηνύματα που ήρθαν στη δημοσιότητα ο Μαυραγάνης δίνει οδηγίες σε διαιτητή να ευνοήσει κάποια ομάδα έναντι άλλης.

Μαυραγάνης: Μπράβο σ’ όλους πολύ καλή διαιτησία.

Διαιτητής: Δεν ήμουν καλός ρε Γιώργο.

Μαυραγάνης: Αδικείσαι. Πρέπει να σε προσέξουν αυτοί που θα έρθουν.

Διαιτητής: Δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι. Μεγάλη πίεση η παρουσία σας.

Μαυραγάνης: Ν’ αρχίσεις να συνηθίζεις. Από εδώ και πέρα όποια πέτρα και να σηκώσεις θα είμαι από κάτω.

Διαιτητής: Ισχύει. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο να πεις.

Μαυραγάνης: Θα σε πάρω μετά να στα πει κι ο ίδιος.

Σε μία σειρά από συνομιλίες, ο Γιώργος Μαυραγάνης έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες ομάδες. Μία από αυτές ήταν ο Προμηθέας Πατρών, όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέχιζε να παίρνει αποφάσεις και μετά την αποχώρησή του.

Μαυραγάνης: Δεν πιστεύω να πήγες διακοπές και να μην σφυρίξεις Προμηθέα;

Διαιτητής: Πρώτα το μπάσκετ, μετά οι διακοπές.

Μαυραγάνης: Έτσι σε θέλω. Κανόνισε να παίξεις Προμηθέα. Παιδικό σε θέλω με ΠΑΟ κι εφηβικό βλέπουμε. Ένα, ένα.

Διαιτητής: Βάλε πλάτη.

Σε ανοιχτή γραμμή για χρόνια με μία ομάδα διαιτητών, όπως προκύπτει από τα μηνύματα:

Μαυραγάνης: Σου χρωστάω κάτι.

Διαιτητής: Καλημέρα. Θα κατέβω μεσημεράκι προς απόγευμα. Μπορείς; Ξέχασα να σου πω ότι το παιχνίδι το έπαιξε η ΚΕΔ.

Μαυραγάνης: Μ… ρε για να τσιμπήσετε.

Σε ορισμένα από τα μηνύματα, ο Μαυραγάνης έδειχνε να «λύνει και να δένει» στα θέματα της διαιτησίας

Μαυραγάνης: Θα σε βάλω σύντομα πολλά Προμηθέα.

Διαιτητής: Κυβερνάς ρε μάγκα.

Μαυραγάνης: Όχι ρε έτυχε.

Διαιτητής: Είμαι πολύ τυχερός.

Μαυραγάνης: Εγώ… που είσαι εξηγημένος… και ακούς…

Τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Λιόλιο φρόντιζε να την κάνει γνωστή καθώς οι περισσότεροι γνώριζαν τον ρόλο που είχε στο πλάι υοτυ πρώην προέδρου της ΕΟΚ:

Μαυραγάνης: Τώρα πίνω καφέ με τον πρόεδρο και πάω γραφείο. Έχεις χαιρετίσματα.

Διαιτητής: Την καλημέρα μου, θα χαρώ πολύ να τον (δω) την Κυριακή 13:00 στο Πανελλήνιο.

Για όλα αυτά, ο Γιώργος Μαυραγάνης ισχυρίζεται πλέον ότι προσπαθούσε να πείσει τότε πως είχε δύναμη, χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα.

Μαυραγάνης: Οι μάρτυρες φαντάζομαι έχουν πρόβλημα με τον κ. Λιόλιο γιατί δεν ήταν μαζί του, εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Είμαι φίλος του κ. Λιόλιου όχι το δεξί του χέρι.

Ανακριτής: Γιατί λέτε στον κ. Καλογερόπουλο την 20-1-2019 ότι «δεν θα ξεχάσω τι έκανες για μένα»;

Μαυραγάνης: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με αγώνα.

Ανακριτής: Τι εννοείτε στα μηνύματα «να αλλάξω ΚΕΔ μόνο»;

Μαυραγάνης: Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο που του έδειχνα ότι έχω δύναμη, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν είχα. Ήταν λάθος μου να δείχνω ότι έχω δύναμη. Ήθελα εκείνη την ώρα να του προβάλω κάτι που δεν είμαι.

Σε κατ’οίκον περιορισμό έχει τεθεί η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε ζητήσει από τον Βαγγέλη Τσάπα να πληρώσει τη διαμονή της στο Costa Navarino παρά μόνο να μεσολαβήσει για να κάνει κράτηση.

Τσαρούχα: Δεν ζήτησα από τον Τσάπα να πληρώσει τη διαμονή μου στο Costa Navarino

«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarino πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δεν θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω. Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κίνησή του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι’ αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πολύ πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα», κατέθεσε.

Η διαμονή της Βάσως Τσαρούχα κλείστηκε στο όνομα του Βαγγέλη Τσάπα, με την ημερήσια χρέωση να φτάνει τα 985 ευρώ και το συνολικό ύψος της διαμονής τα 17.730 ευρώ.

Απίστευτες δικαιολογίες από Κορομηλά και Παπαπέτρου για τα μετρητά

Από την πλευρά του ο Πέτρος Παπαπέτρου υποστήριξε ότι οι 820.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του αποκτήθηκαν. «Τα μετέφερα σταδιακά. Όλα αυτά τα χρήματα που έρχονταν προσπαθούσα να τα βγάλω σε μετρητά. Τότε, με τα capital controls, φοβήθηκα και προσπαθούσα να βγάλω όλα τα λεφτά και να τα κρατάω έξω. Από τους γονείς και τα πεθερικά μου είναι περίπου 100.000 ευρώ. Η μητέρα μου είχε ακίνητη περιουσία από τον πατέρα της. Έπαιρνε καλά ενοίκια, πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα. Τα χρήματα μου τα έδιναν για τα εγγόνια τους».

Ο Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε, αντίστοιχα ότι οι 102.000 ευρώ που βρέθηκαν σπίτι του αποκτήθηκαν νόμιμα και ότι έφερε τα μετρητά από την Τουρκία. «Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έγινε αυτό. Κάθε χρόνο πήγαινα στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής. Η Τουρκία με διευκόλυνε γιατί είχα έναν φίλο που είχε σχέση με την τράπεζα και μου έδιναν από την τράπεζα τα χρήματα σε 500ευρα».

Αρνήθηκε ακόμα ότι έμεινε το 2021 στο Costa Navarino. «Δεν έμενα εκεί. Με πήρε τηλέφωνο στην παραλία. Έχω δύο ξαδέρφους που δουλεύουν στο Costa Navarino και είχα πάει για μπάνιο. Τον συνάντησα στην παραλία για μισή ώρα με 40 λεπτά».

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