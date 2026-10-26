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Σε περιδίνηση βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και σε άλλα 5 άτομα για στημένους αγώνες.

Ο Βαγγέλης Τσάπας που συνεργάζεται με τις αρχές από το 2021 παραδέχθηκε πως υπήρξε μέρος του προβλήματος. «Ένας από τους λόγους που επέλεξα να πάω στις αρχές είναι η εξιλέωση για αυτά που συνέβαιναν τότε. Έχω πάψει να είμαι εκεί από το 2021. Είδα πράγματα που συνεχίστηκαν σε χειρότερο βαθμό. Απέναντι και σε παιδιά. Το έζησα να μας κυνηγάει ο κ. Λιόλιος και η παρέα του».

Οι 100.000 ευρώ από τον Λιόλιο

Ο επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι με αντάλλαγμα 100.000 ευρώ δέχθηκε να ανέβει κατηγορία ο Προμηθέας του Βαγγέλη Λιόλιου έναντι του Ιωνικού. «Μου έδωσε 100.000 ευρώ . Εκείνη την εποχή ο κύριος Λιόλιος ήθελε να ανέβει στην Α1, για τους δικούς του λόγους, ο Προμηθέας. Η δική μας ομάδα που είχε κάνει εξαιρετική πορεία και είχε πάει στον τελικό Κυπέλλου, η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ Α2 που έχει νικήσει πέντε ομάδες Basket League και έχει πάει στον τελικό Κυπέλλου, δεν είχε ούτε την οικονομική δυνατότητα να πάει στην Α1, ούτε το γήπεδο για να παίξει. Η επιλογή του να μην κατέβει ήταν απόλυτα συνειδητή και θα γινόταν είτε υπήρχε ο κύριος Λιόλιος, είτε όχι. Ο κύριος Λιόλιος εκείνη την εποχή ψαχνόταν. Υπήρχαν δύο άλλες ομάδες, ήταν τα Τρίκαλα, που εκείνη την εποχή διαλύθηκαν και του ζητούσαν ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ, και η Κηφισιά που και εκείνη διαλύθηκε τότε και δεν κατέβηκε τελικά, που του ζητούσαν κάτι λιγότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Όμως υπήρχε ένα πολύ σημαντικό σημείο, νομικό κώλυμα. Δεν μπορούσε ομάδα από διαφορετικό νομό να συγχωνευτεί και να γίνει νέα ΚΑΕ, άρα δεν μπορούσε ο κύριος Λιόλιος. Εγώ, όταν αποφάσισα ότι δεν θα κατέβουμε να παίξουμε, τον πλησίασα και του είπα ότι μπορεί να γίνει αυτό. Το πρόβλημά του εκείνη την εποχή ήταν πώς θα περάσει την προηγούμενη ομάδα, ώστε να παίξει τελικό με εμάς».

Η αποβολή του Γιαννάκη

Ο Βαγγέλης Τσάπας υποστήριξε ότι έχει χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοειδή. «Με τον κύριο Πηλοΐδη συναντηθήκαμε στο Intercontinental και του ζήτησα να κερδίσει ο Φάρος. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για το ποιος θα σωθεί εκείνη τη χρονιά. Μου λέει ‘θέλω 5.000’. Του τα δίνω προκαταβολικά, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να τον δω. Οι διαιτητές σε αυτά είναι και λίγο ανυπόμονοι, να ξέρετε. Βγαίνω έξω και του δίνω τα χρήματα. Είχα τα χρήματα μαζί μου, γιατί ήξερα ότι μετά δεν θα μπορούσα και θα άρχιζαν τα τηλέφωνα κάθε πέντε λεπτά. Του δίνω τα χρήματα και μου λέει: ‘Επειδή μου τα έδωσες μπροστά και με εμπιστεύεσαι, θα σου κάνω ένα δώρο την ώρα του αγώνα’. Δεν μου λέει τι. Μπαίνουμε στο γήπεδο και ξαφνικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, χωρίς καμία αιτία, αν θυμάμαι καλά, αποβάλλεται στο 18′ ή στο 19′, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Το γήπεδο όλο παγώνει και, όταν τελείωσε η όλη ιστορία, γύρισε και μου έκλεισε το μάτι. Αυτό έχω καταθέσει, αυτή είναι η ιστορία. Θα σας πω κάτι που δεν το έχω δηλώσει στις Αρχές, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Την επόμενη μέρα πήρα τον τότε πρόεδρο της ΕΟΚ, με τον οποίο είχαμε κάποια σχέση, και του είπα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει.Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος, δεν είχε καμία σχέση και δεν θυμάμαι αν κλήθηκε σε απολογία λόγω αυτού του πράγματος».

Τα δώρα στους διαιτητές

«Η κυρία Τσαρούχα ήταν ένα εργαλείο του συστήματος Λιόλιου, το έχω δηλώσει, έχω πει συγκεκριμένα πράγματα στον Εισαγγελέα. Η κυρία Τσαρούχα ήταν μια διαιτήτρια, την οποία βοήθησε ο κύριος Κορομηλάς να ανέβει, την προώθησε, την έβαλε σε πάρα πολλά παιχνίδια και τα περισσότερα είναι προβληματικά. Εκτός από τα συγκεκριμένα που είπα εγώ, δεν μπορώ να πω για τα άλλα. Αλλά τα βλέπουμε όλοι».

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι έδωσε 5.000 ευρώ στη Βασιλική Τσαρούχα για να στήσει παιχνίδια και ότι πλήρωσε τις διακοπές της στο Costa Navarino. «Έχω καταθέσει ότι σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια έχει πάρει αντίτιμο των 5.000 ευρώ. Θυμάμαι ήταν σίγουρα στο Διαγόρας-Ιωνικός. Της τα έδωσα εγώ τα χρήματα. Η σχέση ήταν μέσω του Κορομηλά και του Μαυραγάνη. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν παρέα, βρισκόντουσαν μαζί, βρισκόντουσαν στο καφέ του Μαυραγάνη. Αυτά έχουν κατατεθεί και είναι γνωστά. Έχουν κατατεθεί και από άλλους ποιοι πήγαιναν στον καφέ. Εμείς συναντιόμασταν εκεί. Η κυρία Τσαρούχα δεν είχε έρθει στο καφέ, είχα συναντηθεί μαζί της σε ένα καφέ στην Δάφνη, που μου είχε πει αυτή, γιατί δεν σύχναζα εκεί, και της είχα δώσει τα χρήματα».

«Έχω καταθέσει για αυτό. Έχω καταθέσει και για τις διακοπές που μου ζήτησε στο Costa Navarino, και τα στοιχεία κατέθεσα στον Εισαγγελέα, γιατί ακούω ότι δεν υπάρχουν. Το καλοκαίρι του ’18 ήταν. Κατέθεσα και για συγκεκριμένα παιχνίδια τον ρόλο της. Τι άλλο να πω εγώ;», πρόσθεσε.

Ο Βαγγέλης Τσάπας υποστήριξε ότι γνωρίζει πως έχουν χρηματιστεί, επίσης, οι διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς. «Ναι, έχω πει συγκεκριμένα περιστατικά. Στον κύριο Κορομηλά έδωσε το ’20 και του είχα κανονίσει να πάει στο Costa Navarino με έναν συνάδελφο από την Ευρωλίγκα. Αυτά τα πλήρωσε ο κύριος Λιόλιος με τον κύριο Μαυραγάνη. Εγώ τις κανόνισα. Είχα τις σχέσεις, έβρισκα μία καλύτερη τιμή και μου ζήτησαν. Η κράτηση ήταν στο όνομά μου, αλλά όποιος πάει σε τέτοιο ξενοδοχείο δίνει την ταυτότητά του. Μπορούν οι Αρχές να δουν ποιοι έμειναν εκείνες τις μέρες».

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