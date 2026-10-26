Τα 13 παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Βάσω Τσαρούχα για την υπόθεση των στημένων

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Αποκαλυπτική είναι η δικογραφία για τα παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Βάσω Τσαρούχα πως επηρέασε το αποτέλεσμα σε αγώνες, με χρηματική ανταμοιβή.

Η διαιτητής απολογείται αυτή την ώρα για τα στημένα ματς και όπως αποκάλυψε το ieidiseis, η διαιτητής, σε συνεννόηση με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον Γιώργο Μαυραγάνη και -ανά περίπτωση- με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, έστηνε αγώνες με ανταμοιβή 5.000 ευρώ.

Στα 13 ματς που το όνομά της εμπλέκεται στη δικογραφία, δεν κατάφερε σε όλα να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ωστόσο… έκανε την προσπάθειά της και φαίνεται να πληρώθηκε κανονικά.

Τα παιχνίδια για τα οποία κατηγορείται η Τσαρούχα

Το 5χιλιαρο για το Τρίκαλα-Πανιώνιος

Μερικές ημέρες πριν την 10-4-2018, στο Coffee lsland στην οδό Αμαλίας, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τογ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκαν σε εσένα στο διαιτητή ΠΗΛΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ότι θα λάβετε το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστος, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ της Basket League στις 10-4-2018 υπέρ του Πανιωνίου. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα του αγώνα επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας και ο Πανιώνιος νίκησε με σκορ 81-76. Στη συνέχεια, στην οικία του ΤΣΑΠΑ, στις 12-4-2018, ο ΤΣΑΠΑΣ παρέδωσε στον ΠΗΛΟϊΔΗ το ποσό των 5.000 ευρώ για τον ίδιο και το ποσό των 5.000 ευρώ για εσένα.

«Σου υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη και χρήματα»

Τον Μάιο 2018 στο Coffee lsland στην οδό Αμαλίας, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ υποσχέθηκαν στο διαιτητή ΦΩΤΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να ορισθεί ως διαιτητής και να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ της Α’ ΕΣΚΑ της 3-5-2018 υπέρ του Ιωνικού. Ο ανωτέρω δεν ορίσθηκε ως διαιτητής του αγώνα, αλλά ορίσθηκες ως διαιτήτρια εσύ, υποσχόμενοι ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσεις και να το αποτέλεσμα του ανωτέρω αγώνα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, και o ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ νίκησε με σκορ 55-51. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

«Υποσχέθηκαν ότι θα λάβεις 5.000 ευρώ»

Την 15-12-2018, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχεθήκαν σε εσένα ότι θα λάβεις το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Α2 στις 15-12-2018, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, ενώ παράλληλα επιδίωξη ήταν και η άνοδος του ΙΩΝΙΚΟΥ σε ανώτερη κατηγορία και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 78-89. Στη συνέχεια, στις 18-122018, σε καφετέρια στο μετρό της Δάφνης, ο ΤΣΑΠΑΣ, πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, σου παρέδωσε το ποσό των 5.000 ευρώ.

Τα 50.000 ευρώ

Την 1-10-2019, στην οδό Αμαλίας 4, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, με σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα, ζήτησαν από τον Πρόεδρο του Ιωνικού ΤΣΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, να μην προσλάβει προπονητή για το παιχνίδι αυτό και η ομάδα να μην αγωνιστεί για τη νίκη, υποσχόμενοι ότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ, υπέρ του Ιωνικού, ορίζοντας ως διαιτήτρια εσένα, στην οποία υποσχεθήκαν ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, καθώς και ότι θα δώσουν στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-80. Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του αγώνα, ο ΛΙΟΛΙΟΣ παρέδωσε στον ΤΣΑΠΑ το ποσό των 50.000 ευρώ. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

«Ο σκοπός επετεύχθη»

Την 12-10-2019 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ — ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 83-66. Στη συνέχεια, στις 14-10-2019, στην Αθήνα, σου παρέδωσαν το ποσό των 5.000 ευρώ.

Η τεχνική ποινή

περί τον Νοέμβριο 2019 από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτήτρια, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα άγνωστου αγώνα της ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, προκειμένου να λάβει τεχνική ποινή ο παίκτης ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και για το λόγο αυτό να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο και στη συνέχεια να λυθεί η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, καθώς τιμώρησες με τεχνική ποινή τον ανωτέρω παίκτη και η συνεργασία του με την ομάδα του Προμηθέα λύθηκε την 5-12-2019. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η εύνοια του Προμηθέα κατά της ΑΕΚ

Μερικές ημέρες πριν την 14-4-2021, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, υποσχέθηκαν στους διαιτητές ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και σε εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ στις 14-4-2021 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις, και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 80-78. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Το 5χιλιαρο για να κερδίσει ο Ιωνικός του Μαυραγάνη τον Άρη

Λίγες ημέρες πριν την 9-10-2021, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ή και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ υποσχεθήκαν σε εσένα ότι θα λάβεις άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σου αποφάσεις, και ο ΙΩΝΙΚΟΣ νίκησε με σκορ 93-83. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η εύνοια της Καρδίτσας με τον Ιωνικό

Μερικές ημέρες πριν την 8-4-2023, στην οδό Αμαλίας 4 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ υποσχέθηκαν στο διαιτητή ΗΛΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και σε εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ την Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις και η Καρδίτσα νίκησε με σκορ 85-83. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Χρηματισμός για να χάσει η ΑΕΚ από τον Προμηθέα

Την 15-11-2024 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με τον ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ και τον ΜΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟ, υποσχέθηκαν στους ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΤΣΟΛΑΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, και ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις, καθώς ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 84-76. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Χρηματισμός για να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα

Την 8-3-2025, στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ υποσχέθηκαν στους διαιτητές ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε και να αλλούσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ — ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας και ο Προμηθέας νίκησε με σκορ 87-76. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Χρηματισμός για να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Κολοσσό Ρόδο

Λίγες ημέρες πριν την 23-3-2025 στην Αθήνα, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ υποσχέθηκαν στους διαιτητές ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ και εσένα ότι θα λάβετε ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητές, αλλά και χρήματα, προκειμένου να επηρεάσετε να αλλοιώσετε το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 υπέρ Κολοσσού. Ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές αποφάσεις και ο Κολοσσός νίκησε με σκορ 84-83. Εσείς λάβατε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Χρηματισμός για να χάσει ο Άρης από τον Προμηθέα

Την 24-1-2026, από κοινού οι ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ υποσχέθηκαν σε εσένα ότι θα λάβεις άγνωστο χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσεις και να αλλοιώσεις το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΗΣ στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Αν και ο Άρης νίκησε με σκορ 97-103, ο σκοπός επετεύχθη, καθώς ο αγώνας επηρεάστηκε και αλλοιώθηκε με διαιτητικές σας αποφάσεις. Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό.

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