ΕΟΚ: «Κάθαρση» με τα ορφανά του Λιόλιου; Η διοίκηση – παρωδία και η ευθύνη Βρούτση

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Αν δεν ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην ΕΟΚ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και κωμικά. Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την προεδρία της Ομοσπονδίας λίγο πριν περάσει την πόρτα του ανακριτή και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αρνούμενος τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για σκευωρία. Και ποια ήταν η απάντηση της ΕΟΚ στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό μπάσκετ; Να εκλέξει πρόεδρο ένα μέλος της ίδιας διοίκησης. Τον Άγγελο Παπανικολάου.

Δηλαδή, περίπου, το ίδιο το προβληματικό σύστημα να αναλάβει να εξυγιάνει το… σύστημα. Η διοίκηση της εποχής Λιόλιου να εγγυηθεί την κάθαρση από την εποχή Λιόλιου. Και οι άνθρωποι που συνδιοίκησαν την Ομοσπονδία να παρουσιάζονται τώρα ως η «επόμενη ημέρα» της. Αν αυτό δεν είναι διοικητικός τραγέλαφος, τότε τι είναι;

Από τον Βασιλακόπουλο στον Λιόλιο και τώρα… διάδοχος του Λιόλιου

Η διαδρομή του νέου προέδρου της ΕΟΚ έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Καρδιολόγος στο επάγγελμα και με καταγωγή από το Μεσολόγγι, βρέθηκε να ασχολείται με τα του μπάσκετ μέσω της ομάδας “Χαρίλαος Τρικούπης” της Ιεράς πόλης. Κάπως έτσι και μέσω της γνωριμίας του με τον Αριστείδη Γολέμη, βρέθηκε στα πράγματα της Ομοσπονδίας την εποχή του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Και τότε άρχισαν οι υψηλές φιλοδοξίες.

Τον Ιανουάριο του 2021 ο Άγγελος Παπανικολάου εμφανίστηκε ως υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Τα δημοσιεύματα της εποχής ήταν απολύτως σαφή: ήταν ο άνθρωπος που είχε πάρει το χρίσμα του Γιώργου Βασιλακόπουλου για τη διαδοχή του στην ΕΟΚ. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έκρυβε τη σχέση του με τον επί δεκαετίες πρόεδρο της ΕΟΚ. Σε συνέντευξή του εκείνη την περίοδο είχε αναφέρει ότι άνθρωποι, «μεταξύ αυτών και ο κ. Βασιλακόπουλος», είχαν εκτιμήσει το έργο του και τον έβαλαν στη διαδικασία συμμετοχής στις εκλογές.

Έτσι, στις εκλογές του 2021 δημιουργήθηκαν τρεις βασικοί πόλοι: Λιόλιος, Φασούλας και Παπανικολάου. Ο τρίτος πόλος αντικειμενικά κατακερμάτισε τις δυνάμεις που βρίσκονταν απέναντι στον Λιόλιο. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει πώς θα είχε διαμορφωθεί εκείνη η εκλογική αναμέτρηση εάν υπήρχαν μόνο δύο ισχυρές υποψηφιότητες, ούτε μπορεί να αποδώσει χωρίς αποδείξεις σκοπιμότητα στον Παπανικολάου. Το πολιτικό αποτέλεσμα, όμως, είναι γνωστό. Ο Λιόλιος κέρδισε.

Και τότε συνέβη το ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος που είχε κατέβει απέναντί του, ως επιλογή της προηγούμενης εποχής της ΕΟΚ, βρέθηκε στη συνέχεια στο πλευρό της νέας διοίκησης. Ο Παπανικολάου στάθηκε στο πλευρό της νέας διοίκησης, συμμετέχοντας στις ενέργειες της Ομοσπονδίας – το 2024 μάλιστα ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό Λιόλιου. Η πλήρης ενσωμάτωση δηλαδή.

Και τελικά, το 2026, βρίσκεται στην κορυφή της διοίκησης που αφήνει πίσω του ο Λιόλιος. Από εκλεκτός του Βασιλακόπουλου, συνεργάτης της νέας εποχής Λιόλιου και τώρα διάδοχος του Λιόλιου. Μια αξιοσημείωτη διαδρομή πολιτικής επιβίωσης μέσα στην ΕΟΚ. ΠΟυ δείχνει ότι οι καρέκλες και οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι πάνω απ’ όλα για κάποιους ανθρώπους.

Ποια ακριβώς «νέα εποχή» εκπροσωπεί;

Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Το ζήτημα δεν είναι εάν ο Άγγελος Παπανικολάου κατηγορείται για οτιδήποτε σχετικό με την ποινική υπόθεση. Δεν κατηγορείται και δεν πρέπει να του αποδοθεί καμία πράξη χωρίς στοιχεία. Το ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό και θεσμικό: Μπορεί μια διοίκηση που αποτελεί συνέχεια της διοίκησης Λιόλιου να εμφανιστεί ως φορέας κάθαρσης από την εποχή Λιόλιου;

Μπορούν τα ίδια πρόσωπα που βρίσκονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο να πείσουν τα σωματεία, τους διαιτητές, τους προπονητές, τους αθλητές και ολόκληρη την μπασκετική κοινωνία ότι ξαφνικά θα ερευνήσουν σε βάθος όσα συνέβαιναν γύρω τους; Πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με μια απλή αλλαγή ονόματος στην κορυφή;

Διότι αυτό συνέβη επί της ουσίας. Ο Λιόλιος έφυγε και το Δ.Σ. εξέλεξε τον αντικαταστάτη του από τα σπλάχνα του ίδιου διοικητικού σχήματος. Ο Παπανικολάου δεν εξελέγη από τα σωματεία σε νέες αρχαιρεσίες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Εξελέγη με πλειοψηφία από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό συνέβη ενώ η διοίκηση ήδη φυλλορροεί. Άρα ποια ακριβώς πολιτική και ηθική νομιμοποίηση διαθέτει αυτή η διοίκηση για να ισχυριστεί ότι θα οδηγήσει το ελληνικό μπάσκετ στην κάθαρση;

Η απάντηση είναι προφανής: ελάχιστη. Δεν αρκεί να αλλάξει ο πρόεδρος και να παραμείνει όρθιο το οικοδόμημα. Δεν αρκεί να φύγει ο Λιόλιος και να συνεχίσουν τα «ορφανά» της διοίκησής του σαν να μη συνέβη τίποτε. Δεν μπορεί μια Ομοσπονδία που συγκλονίζεται από μια τέτοια υπόθεση να επιχειρεί να περάσει στην κοινωνία του μπάσκετ το μήνυμα «αλλάξαμε πρόεδρο, συνεχίζουμε». Δεν συνεχίζεις από εκεί που σταμάτησες όταν γύρω σου έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη.

Ο Βρούτσης δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τον τραγέλαφο

Γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με τη διοίκηση της ΕΟΚ. Η συνάντηση έχει ήδη προγραμματιστεί και σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν ο νέος πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Βρούτσης γνωρίζει ασφαλώς ότι υπάρχει το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών. Δεν μπορεί να διορίσει διοίκηση της αρεσκείας του ούτε να αντιμετωπίσει την ΕΟΚ σαν υπηρεσία του υπουργείου Αθλητισμού.

Μπορεί όμως να πει το αυτονόητο. Ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί σαν να πρόκειται για μια συνηθισμένη αλλαγή προέδρου. Ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται πραγματική επανεκκίνηση και όχι ανακύκλωση προσώπων. Ότι η σημερινή διοίκηση οφείλει να εξετάσει σοβαρά την παραίτησή της και να ανοίξει ο δρόμος, με τις νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες, για μια μεταβατική λύση και το ταχύτερο δυνατό νέες αρχαιρεσίες.

Άλλωστε, η λύση προσωρινής διοίκησης μέσω Πρωτοδικείου δεν είναι κάτι άγνωστο στην ΕΟΚ. Το ίδιο συνέβη το 2021, όταν το Πρωτοδικείο Αθηνών όρισε προσωρινή διοίκηση μέχρι τις εκλογές, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων Βασιλακόπουλος, Φασούλας και ο ίδιος ο Παπανικολάου. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει πλέον να εξεταστεί θεσμικά, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις: παραίτηση της σημερινής διοίκησης, μεταβατική διοίκηση με αποστολή αποκλειστικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την προκήρυξη εκλογών και, αμέσως μετά, επιστροφή στα ίδια τα σωματεία.

Να αποφασίσουν αυτά ποιοι θα διοικήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί υπάρχει και ένα όριο στον παραλογισμό.

Δεν μπορεί εκείνοι που αποτελούσαν τη διοίκηση της εποχής που σήμερα βρίσκεται υπό τόσο βαριά σκιά να εμφανίζονται ως οι άνθρωποι που θα εγγυηθούν την κάθαρσή της. Δεν μπορεί η αλλαγή να αρχίζει και να τελειώνει στην αλλαγή μιας καρέκλας. Και, κυρίως, δεν μπορεί η ΕΟΚ να ζητά από την ελληνική κοινωνία του μπάσκετ λευκή επιταγή για μια διοίκηση που δεν προέκυψε από νέα λαϊκή ετυμηγορία των σωματείων μετά τη μεγαλύτερη κρίση της Ομοσπονδίας.

Το ελληνικό μπάσκετ δεν χρειάζεται διάδοχο του Λιόλιου. Χρειάζεται εκλογές. Και χρειάζεται μια διοίκηση που θα έχει πάρει την εντολή της μετά το Basketgate, όχι μια διοίκηση που κουβαλά την εντολή και τα πρόσωπα της εποχής πριν αυτό αποκαλυφθεί.

Ο ίδιος ο κ. Βρούτσης ανακοινώνοντας τη διακοπή της χρημστοδότησης στην ΕΟΚ και τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων, άφησε να εννοηθεί ότι είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους:

«Εχει τρωθεί το κύρος του αθλήματος και η αξιοπιστία. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πρέπει να ακροβατήσουμε ωστε να ανακτήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου» είπε και πρόσθεσε: «μετά τη συνάντηση θα γίνουν ανακοινώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται γενναίες αποφάσεις» είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τεθεί το θέμα παραίτησης του Δ.Σ. ώστε να προχωρήσει σε νέες εκλογές η ομοσπονδία».

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