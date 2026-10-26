Βρούτσης: Ξεκινούν οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ, «παγώνει» η χρηματοδότηση μέχρι νεοτέρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι «παγώνει» η χρηματοδότηση στην ΕΟΚ και ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά της ομοσπονδίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έχει καλέσει σήμερα το Δ.Σ. της ομοσπονδίας όπου θα τους ανακοινώσει το τι επιθυμεί η Πολιτεία, η οποία σφίγγει τον κλοιό στην ΕΟΚ. «Τους κάλεσα σήμερα στις 12 για να τους πω τι επιθυμεί η Πολιτεία. Εχει τρωθεί το κύρος του αθλήματος και η αξιοπιστία. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πρέπει να ακροβατήσουμε ωστε να ανακτήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου» είπε και πρόσθεσε: «μετά τη συνάντηση θα γίνουν ανακοινώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται γενναίες αποφάσεις» είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τεθεί το θέμα παραίτησης του Δ.Σ. ώστε να προχωρήσει σε νέες εκλογές η ομοσπονδία».

Σχετικά με τα στημένα στα σχολικά πρωταθλήματα τόνισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση για τον τρόπο μοριοδότησης.

Οσον αφορά το επαγγελματικό πρωτάθλημα και το ερασιτεχνικό, τόνισε ότι η πρόθεση είναι να συνεχιστούν κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα