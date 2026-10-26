search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 11:02
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 10:49

Βρούτσης: Ξεκινούν οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ, «παγώνει» η χρηματοδότηση μέχρι νεοτέρας

26.10.2026 10:49
skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι «παγώνει» η χρηματοδότηση στην ΕΟΚ και ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά της ομοσπονδίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έχει καλέσει σήμερα το Δ.Σ. της ομοσπονδίας όπου θα τους ανακοινώσει το τι επιθυμεί η Πολιτεία, η οποία σφίγγει τον κλοιό στην ΕΟΚ. «Τους κάλεσα σήμερα στις 12 για να τους πω τι επιθυμεί η Πολιτεία. Εχει τρωθεί το κύρος του αθλήματος και η αξιοπιστία. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο και πρέπει να ακροβατήσουμε ωστε να ανακτήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου» είπε και πρόσθεσε: «μετά τη συνάντηση θα γίνουν ανακοινώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται γενναίες αποφάσεις» είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τεθεί το θέμα παραίτησης του Δ.Σ. ώστε να προχωρήσει σε νέες εκλογές η ομοσπονδία».

Σχετικά με τα στημένα στα σχολικά πρωταθλήματα τόνισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση για τον τρόπο μοριοδότησης.

Οσον αφορά το επαγγελματικό πρωτάθλημα και το ερασιτεχνικό, τόνισε ότι η πρόθεση είναι να συνεχιστούν κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης

Γιαννακόπουλος για παραίτηση Λιόλιου: «Να ακολουθήσει ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όχι μόνο ο πρόεδρος που απλά θα διευθύνει από απόσταση»

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seires new
MEDIA

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

tsarouxa koromilas piloidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ευελπίδων Τσαρούχας, Πηλοϊδης και Κορομηλάς για να απολογηθούν στον ανακριτή

karampeti-new
LIFESTYLE

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

skertsos_vroutsis_opadiki-via_0207_3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βρούτσης: Ξεκινούν οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ, «παγώνει» η χρηματοδότηση μέχρι νεοτέρας

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου – «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

ekloges-vrazilia
ΚΟΣΜΟΣ

Φιάσκο στις εκλογές στη Βραζιλία: Έδωσαν 2ωρη παράταση στις κάλπες ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταμέτρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 11:00
seires new
MEDIA

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

tsarouxa koromilas piloidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ευελπίδων Τσαρούχας, Πηλοϊδης και Κορομηλάς για να απολογηθούν στον ανακριτή

karampeti-new
LIFESTYLE

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού – Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες»

1 / 3