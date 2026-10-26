Η γενιά του ’87 ξανά μπροστά: Φασούλας, Γιαννάκης, Φιλίππου και Φάνης για την επόμενη ημέρα του μπάσκετ

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Μπορεί τελικά η γενιά που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ το 1987 να κληθεί, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, να αναλάβει μια ακόμη ευθύνη απέναντι στο άθλημα;

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην ΕΟΚ, η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου και η ποινική έρευνα για όσα καταγγέλλεται ότι συνέβαιναν στο ελληνικό μπάσκετ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο ορισμένες από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της χρυσής γενιάς του ’87.

Και πρώτος από όλους εμφανίζεται πλέον ο Παναγιώτης Φασούλας. Όχι τυχαία. Ο Φασούλας είναι εκείνος που έδωσε δύο εκλογικές μάχες απέναντι στον Λιόλιο, το 2021 και το 2024, και τώρα προχώρησε στην πιο σκληρή ίσως δημόσια παρέμβασή του, ζητώντας να φτάσει η έρευνα μέχρι τις ίδιες τις εκλογές που ανέδειξαν τη διοίκηση της ΕΟΚ.

Ο Φασούλας ζητά να ανοίξουν ακόμη και οι κάλπες του 2021 και του 2024

Η δήλωση του Παναγιώτη Φασούλα ήταν καταπέλτης. Ζήτησε να ερευνηθούν και οι δύο εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΚ, του 2021 και του 2024, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, αμφισβητώντας ευθέως πλέον τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώθηκαν οι συσχετισμοί στην Ομοσπονδία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα ποσοστά που καταγράφηκαν δεν συμβάδιζαν, κατά την εκτίμησή του, με τους πραγματικούς συσχετισμούς στο εκλεκτορικό σώμα. Πρόκειται για εξαιρετικά βαριά πολιτική καταγγελία, η οποία ασφαλώς πρέπει να ερευνηθεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ προοιμίου αποδεδειγμένη.

Αλλά ο Φασούλας δεν είναι ένας εξωτερικός παρατηρητής. Αναμετρήθηκε δύο φορές με τον Λιόλιο και ηττήθηκε μέσα σε πολύ περίεργες, αμφιλεγόμενες ου μη και αμφισβητούμενες συνθήκες. Έδωσε μάχες μέσα στις Ενώσεις και στα σωματεία και τώρα ουσιαστικά ζητά να διερευνηθεί εάν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε απολύτως καθαρό περιβάλλον. Η παρέμβασή του δείχνει ταυτόχρονα ότι δεν θεωρεί τον κύκλο του στην ΕΟΚ κλειστό.

Και είναι λογικό. Την ώρα που επιχειρείται η μετάβαση από τον Λιόλιο στον Άγγελο Παπανικολάου μέσω του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Φασούλας έχει κάθε λόγο να υποστηρίζει ότι η πραγματική επανεκκίνηση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από νέα νομιμοποίηση και νέες αρχαιρεσίες.

Ο Γιαννάκης βγαίνει μπροστά

Υπάρχει όμως πλέον και ένας δεύτερος μεγάλος παίκτης στο τραπέζι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά μετά τις αποκαλύψεις για αγώνα του 2018, όταν ήταν προπονητής του Άρη και είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση που συνδέει το συγκεκριμένο περιστατικό με όσα ερευνώνται σήμερα, ενώ ο Γιαννάκης γνωστοποίησε ότι θα παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η κίνησή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο.

Ο «Δράκος» δεν είχε μέχρι σήμερα μπει ο ίδιος στη μάχη για την προεδρία της ΕΟΚ. Ωστόσο, στις εκλογές του 2024 η κόρη του, Κέλλυ Γιαννάκη, ήταν υποψήφια με τον συνδυασμό «Πρώτα το Μπάσκετ» του Φασούλα, ενώ ο τελευταίος είχε ανακοινώσει ότι προόριζε τον Παναγιώτη Γιαννάκη για κομβικό ρόλο στο συνολικό προπονητικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Τώρα το όνομά του ακούγεται ακόμη πιο δυνατά.

Ο Δήμος Στασινόπουλος, από τις καταγγελίες του οποίου άρχισε να ξετυλίγεται σημαντικό μέρος της υπόθεσης, πρότεινε ήδη δημοσίως τον Γιαννάκη ως πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί της ΕΟΚ στην επόμενη ημέρα. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι η προοπτική αυτή βρίσκει υποστήριξη και στον χώρο των ομάδων της GBL. Δεν γνωρίζουμε εάν ο ίδιος θέλει να κάνει αυτό το βήμα. Είναι όμως πλέον σαφές ότι το όνομά του βρίσκεται στο τραπέζι.

Φιλίππου και Φάνης, οι συνδετικοί κρίκοι της γενιάς

Στην εξίσωση υπάρχουν δύο ακόμη ονόματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Φιλίππου γνωρίζει την Ομοσπονδία όσο ελάχιστοι. Υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης του Γιώργου Βασιλακόπουλου, τιμ μάνατζερ της Εθνικής στις μεγάλες επιτυχίες του 2005 και του 2006 και άνθρωπος με βαθιά γνώση των εσωτερικών ισορροπιών του ελληνικού μπάσκετ. Το 2021 είχε μάλιστα προταθεί από τον ίδιο τον Λιόλιο για πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του Πρωτοδικείου, πριν τελικά παραιτηθεί.

Ακριβώς αυτή η διαδρομή τον καθιστά δυνητικά συνδετικό κρίκο σε μια προσπάθεια ευρύτερης συνεννόησης.

Και υπάρχει βεβαίως ο Φάνης Χριστοδούλου. Το 2021 ο «μπέμπης» ήταν η πρόταση της παράταξης Φασούλα για την προσωρινή προεδρία της ΕΟΚ και τελικά εξελέγη με τη συμφωνία και της πλευράς Λιόλιου. Ήταν μια από τις σπάνιες στιγμές εκείνης της ταραγμένης περιόδου κατά την οποία αντίπαλες πλευρές συμφώνησαν σε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής.

Αυτό ακριβώς μπορεί να αποκτήσει ξανά σημασία σήμερα. Φασούλας, Γιαννάκης, Φιλίππου, Χριστοδούλου. Τέσσερα παιδιά της γενιάς του ’87, τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, αλλά ένα τεράστιο κοινό κεφάλαιο αξιοπιστίας απέναντι στον κόσμο του μπάσκετ. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σήμερα συμφωνία μεταξύ τους. Ούτε ότι έχει δημιουργηθεί κάποιο κοινό ψηφοδέλτιο ή ότι έχουν μοιραστεί ρόλοι. Υπάρχει όμως μια ιστορική ευκαιρία.

Η γενιά που το 1987 έπεισε μια ολόκληρη χώρα ότι το ελληνικό μπάσκετ μπορούσε να κοιτάξει τους πάντες στα μάτια μπορεί τώρα να βοηθήσει ώστε το άθλημα να ξανασταθεί στα πόδια του. Ίσως όχι με έναν «σωτήρα». Ίσως ούτε με έναν από αυτούς υποχρεωτικά στην προεδρία. Αλλά με μια κοινή πρωτοβουλία που θα απαιτήσει κάθαρση, πλήρη διερεύνηση, θεσμικές εγγυήσεις και πραγματικά νέες εκλογές στην ΕΟΚ.

Και σε αυτή την προσπάθεια ο Παναγιώτης Φασούλας, έχοντας δώσει ήδη δύο μάχες απέναντι στο σύστημα Λιόλιου, φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Το 1987 αυτή η γενιά πήρε στις πλάτες της το ελληνικό μπάσκετ για να το οδηγήσει στην κορυφή. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά, ίσως χρειαστεί να το πάρει ξανά στις πλάτες της. Αυτή τη φορά για να το βγάλει από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του.

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