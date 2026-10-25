Παναγιώτης Φασούλας για τις εξελίξεις στο μπάσκετ: Να προχωρήσουμε σε μία ριζική τομή που θα συντελέσει στην αποκάθαρση της υφιστάμενης κατάστασης σήψης

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Οι ραγδαίες εξελίξεις στο μπάσκετ μετά και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, δείχνουν πως το άθλημα σύντομα θα μπορεί να γυρίσει σελίδα μέσα από αυτό το εν εξελίξει σκάνδαλο.

Ο άνθρωπος που βρέθηκε απέναντι στον Λιόλιο στις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ, άνθρωπος που είναι βασικό μέρος της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, τοποθετήθηκε για τα όσα συμβαίνουν και για τα όσα πρέπει να συμβούν από δω και στο εξής.

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Φασούλα, που σε δήλωσή του κάνει λόγο για την πλέον σκοτεινή περίοδο του αθλήματος και τονίζει πως πρέπει πλέον Πολιτεία και οι άνθρωποι που «προέρχονται από τα σπλάχνα του αθλήματος» να συνεργαστούν για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση.

Ο Φασούλας από το 2024 είχε προειδοποιήσει για την κατάσταση στην ΕΟΚ και είχε ζητήσει την παρέμβαση εισαγγελέα, αλλά δεν εισακούστηκε.

Η δήλωση του Παναγιώτη Φασούλα

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα στην πλέον σκοτεινή περίοδο για το άθλημα του μπάσκετ, ένα άθλημα που ήταν ανέκαθεν ταυτισμένο με τις εθνικές διακρίσεις και την εθνική υπερηφάνεια.

Οι πρόσφατες δικαστικές κρίσεις απέδειξαν ότι οι ψίθυροι και τα υπονοούμενα των προηγούμενων ετών για πράξεις, πρόσωπα και τον ρόλο τους μέσα στην ΕΟΚ είχαν απόλυτη βάση. Το γεγονός πλέον είναι η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εντός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Το 2021, στις εκλογές της ΕΟΚ, μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου, τον Μέμο Ιωάννου και άλλους συνεργάτες, όλους καταξιωμένους στον χώρο του αθλήματος, είχαμε καταθέσει μια διαφορετική πρόταση για την εξέλιξη και την προοπτική του ελληνικού μπάσκετ. Στην προσπάθεια αυτή στο πλευρό μας είχαμε τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν μας δικαίωσαν. Στις επόμενες εκλογές, το 2024 και ενώ η διοίκηση Λιόλιου είχε ήδη δώσει «δείγματα γραφής», ο κος Λιόλιος και οι σύμβουλοι της παράταξής του κατέγραψαν -παραδόξως- ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις εκλογές, εξαπολύθηκε μια συντονισμένη προσπάθεια προσωπικής μου λοιδορίας, απαξίωσης και εκμηδένισης της προσωπικότητάς μου μέσα στο μπασκετικό γίγνεσθαι.

Θεωρώ ότι τώρα που σπάει το απόστημα, η έρευνα πρέπει να επεκταθεί και στις δύο εκλογικές διαδικασίες, του 2021 και του 2024, οι οποίες διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία και όχι δια ζώσης, κατόπιν επιμονής του κ. Λιόλιου, και στις οποίες ο ίδιος κατέγραψε ποσοστά, που δεν εξηγούνται με τη λογική και τους πραγματικούς συσχετισμούς του εκλεκτορικού σώματος.

Κατά την θητεία μου ως συμβούλου μέχρι το 2024 , παρότι από ένα σημείο και μετά απείχα από τις συνεδριάσεις ενός οργάνου που τα μέλη γνώριζαν μόνο τη λέξη «ναι», ανέδειξα με κάθε τρόπο την αδιαφάνεια, το ρουσφέτι ως κανονικότητα και τον εκμαυλισμό συνειδήσεων, φαινόμενα που αποτέλεσαν τα «λάβαρα» της διοίκησης Λιόλιου από την πρώτη ημέρα. Το ίδιο συνέχισα να κάνω και μετά τις εκλογές του 2024 όπου δεν εξελέγην καν σύμβουλος.

Από τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες «για παιδάκια που δεν θα ξανακλάψουν» , καταλήξαμε στο γεγονός, σχολικοί αγώνας μπάσκετ να είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Η αναξιοκρατία ξεπέρασε κάθε όριο με την εφεύρεση των λεγόμενων «Wild Cards”, όπου ομάδες υποβιβάζονταν αγωνιστικά μεν αλλά παρέμεναν τελικά στην κατηγορία και ομάδες που προβιβάστηκαν, υπερσκελίζοντας αυτές που δικαιούνταν αγωνιστικά να ανέλθουν. Υπενθυμίζω δε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν ομόφωνα από ένα Δ.Σ απαρτιζόμενο από πρόσωπα που λειτουργούσαν και επιδιώκουν να συνεχίσουν λειτουργούν ως «ενεργούμενα» του πρώην πλέον Προέδρου.

Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις, θεωρώ ότι το ελληνικό μπάσκετ και οι άνθρωποι που πραγματικά το αγαπούν και το υπηρετούν είναι καταρρακωμένοι. Για να ανασχεθεί άμεσα το κλίμα δυσπιστίας που έχει δημιουργηθεί και να αποκατασταθεί όσο δυνατόν το κύρος του αθλήματος, πρέπει να προχωρήσουμε εμείς οι άνθρωποι που προερχόμαστε από τα σπλάχνα του αθλήματος αλλα και η Πολιτεία σε μια ριζική τομή. Μια τομή που θα συντελέσει στην αποκάθαρση της υφιστάμενης κατάστασης σήψης, προχωρώντας ταυτόχρονα στην επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που θα πρέπει να στηριχθεί στην διαφάνεια, την νομιμότητα, την ισονομία για όλες και όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ.

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