Η προφητική προειδοποίηση Φασούλα που αγνόησαν το 2024

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Ο Παναγιώτης Φασούλας από το 2024 είχε ζητήσει την παρέμβαση του Αθλητικού Εισαγγελέα να αναλάβει δράση σε θέματα που σχετίζονταν με το μπάσκετ, λέγοντας πως «ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια διάλυση σε αυτό, το οποίο έγινε για τους Έλληνες εθνικό σπορ».

Η δήλωση του Παναγιώτη Φασούλα:

«Βρίσκομαι στον χώρο τού μπάσκετ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια διάλυση σε αυτό, το οποίο έγινε για τους Έλληνες «εθνικό σπορ». Νιώθω ευλογημένος που είχα ενεργό συμμετοχή στην εκτόξευσή του, νιώθω ταυτόχρονα αγανακτισμένος που «μετέχω» (κι εδώ μπορεί καθένας να αξιολογήσει την απόφασή μου να απέχω) στο Δ.Σ. της ΕΟΚ.

Κυκλοφορούν ευρέως τα βίντεο με τον Βαγγέλη Τσάπα. Πρώτα απ’ όλα, σε ανθρώπινο επίπεδο, εύχομαι να ξεπεράσει την περιπέτειά του και να ξεφύγει από τον κυκεώνα, στον οποίο έχει περιέλθει. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα.

Ο κ. Τσάπας δεν είναι άγνωστος στον χώρο τού μπάσκετ. Ήταν εκ των στρατηγικών «συμπαικτών» τού Βαγγέλη Λιόλιου, ήταν άνθρωπος του οποίου το όνομα ακούγαμε διαρκώς σε όλη την προεκλογική περίοδο, όπου κι αν πήγαμε στην Επικράτεια. Ας το κρατήσουμε αυτό…

Ο κ. Τσάπας είπε ότι έχει στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα σε ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ και Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ισχυρίζεται ότι μέσα υπάρχουν αποδείξεις, λογαριασμοί, όλα τα στοιχεία. Κάνει λόγο για «στοιχηματζήδες», για μάνατζερ που ελέγχουν ομάδες, για εικονική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για «συμφωνία» με τον ΕΣΑΚΕ, ώστε να τραβηχτούν τα χρήματα της εγγυητικής επιστολής.

Όλα αυτά -υποστηρίζει ο κ. Τσάπας- στάλθηκαν στην ΕΟΚ κι ο κ. Σβερκούνος το μόνο που έκανε ήταν να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο μάνατζερ. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να διερευνήσω αν όσα υποστηρίζει ο κ. Τσάπας είναι αληθή.

Ο κ. Λιόλιος έχει ενημερωθεί γι’ αυτό το mail; Αν όχι πρέπει σήμερα να αποπέμψει τον νομικό του σύμβουλο κι όλους όσοι είχαν υποχρέωση να τον ενημερώσουν. Αν, όμως, έλαβε γνώση πρέπει σήμερα να ενημερώσει τον κόσμο τού μπάσκετ τι έπραξε. Έχει πει ότι θα πατάξει το στοίχημα. Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους ζήτησε να του υποδείξουν ατζέντηδες, που να έχουν σχέση με ομάδες.

Τα είχε όλα στα χέρια του. Τι έπραξε; Είναι έκθετος απέναντι στον κόσμο τού μπάσκετ αν δεν δώσει σαφείς απαντήσεις. Αν πιστεύει ότι θα δοξαστεί κρυπτόμενος, κάνει λάθος. Είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει σε όλους μας τι συμβαίνει στην ΕΟΚ επί των ημερών του.

Καλώ τον Αθλητικό Εισαγγελέα να αναλάβει δράση. Καλώ τους Εισαγγελείς να δουν αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, καθώς η χειραγώγηση αγώνων που βρίσκονται στο κουπόνι τού στοιχήματος είναι κακουργηματική πράξη. Καλώ τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να επιληφθεί του ζητήματος και να στείλει το θέμα στη δικαιοσύνη, πιέζοντας για λήψη αποφάσεων. Τους καλώ να αναζητήσουν σε βάθος χρόνου τις σχέσεις του κ. Λιόλιου με τον κ. Τσάπα, για να αντιληφθούν πόσο κοντά είχαν έρθει. Τους καλώ να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, όσο βαθιά κι αν έχει φτάσει.

Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς να αποδώσουμε ευθύνες. Εμείς ζούμε για το μπάσκετ και δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν σκιές. Όλα στα φως. Αυτή είναι κι η δέσμευσή μας, για την επόμενη μέρα, που θα κληθούμε να ξαναδώσουμε στην ΕΟΚ τη χαμένη της αίγλη κι αξιοπιστία.

Παναγιώτης Φασούλας

ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ».

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