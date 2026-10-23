Στημένοι αγώνες: Ο Βαγγέλης Τσάπας αποκαλύπτει γιατί έγινε προστατευόμενος μάρτυρας – Οι καταγγελίες που προκαλούν τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ

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Ο Βαγγέλης Τσάπας, επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, αποκάλυψε μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αθλητικό χώρο, καθώς οι αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές, επαφές με παράγοντες και διαιτητές, καθώς και προσπάθειες επηρεασμού αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νίκαιας και παράγοντας που συνδέθηκε με την πορεία του Φάρου Κερατσινίου και της Λάρισας τοποθετήθηκε δημόσια για τους λόγους που τον οδήγησαν στις Αρχές, ενώ αναφέρθηκε και στις προσωπικές του σχέσεις με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αλλά και με τον Μαυραγάνη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στις αναφορές του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί που περιέλαβε στην κατάθεσή του θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Η απόφαση να μιλήσει και η απάντηση για το παρελθόν του

Ο Βαγγέλης Τσάπας εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή, όπως υποστήριξε, όσα άκουγε για όσα συνέβαιναν στον χώρο του μπάσκετ τον οδήγησαν να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν επιδιώκει να εξυπηρετήσει προσωπικά ή άλλα συμφέροντα, αλλά να αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη του παρελθόντος.

«Αποφάσισα να μιλήσω διότι όταν ήρθαν στα αυτιά μου κάποια πράγματα. Τον Κύριο Λιόλιο τον ξέρω από το 2014 και τον κύριο Μαυραγάνη από το 2018. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν εγώ στον Φάρο. Ό, τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, τον αδικούν, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση που είχε συνδεθεί με τον Σεΐχη του Κατάρ και τη δραστηριότητά του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

«Γιατί να καταστρέφετε πέντε χρόνια η ζωή μου με τέτοια δημοσιεύματα. Επειδή αυτά έχουν εγκριθεί, έγραφαν τότε πως δήθεν εγώ εκμεταλλεύτηκα τον Σεΐχη του Κατάρ. Κανείς δεν έγραψε ότι εγώ αποζημιώθηκα από αυτή την ιστορία. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αποκατασταθεί αυτό και για την ψυχική μου υγεία και για τα πάντα. Η απόφασή μου να βγω να μιλήσω, ήξερα πως δεχθώ πάλι τη λάσπη του 21. Ήξερα το ρίσκο».

Ο πρώην παράγοντας υποστήριξε ότι γνώριζε πως η δημόσια τοποθέτησή του θα προκαλούσε αντιδράσεις, ωστόσο αποφάσισε να προχωρήσει, θεωρώντας ότι έπρεπε να αποκαλύψει όσα, κατά τον ίδιο, είχε αντιληφθεί από την παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ.

Τι είπε για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη μεταξύ τους σχέση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τσάπας στη σχέση που διατηρούσε με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, διευκρινίζοντας ότι η προσωπική τους επαφή είχε διακοπεί τον Σεπτέμβριο του 2021. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η κατάθεσή του υπαγορεύεται από προσωπική αντιπαράθεση ή διάθεση εκδίκησης.

«Δεν είμαι οπαδός καμίας ομάδας, μου είναι αδιάφορο. Όταν είσαι μέσα στα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Δε με ενδιαφέρει από αυτή την ιστορία, καμία ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι οπαδός. Στο παρελθόν ήμουν ΠΑΟΚ. Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου την έχω κάνει όμως κόντρα στον ΠΑΟΚ».

Σχετικά με τον Λιόλιο, σημείωσε ότι δεν έχει προσωπικά μαζί του, ενώ εξέφρασε την απορία του για τη μήνυση που, όπως ανέφερε, φέρεται να έχει κατατεθεί σε βάρος του.

«Εγώ προσωπικά εναντίον του κυρίου Λίολιου γιατί να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021. Γιατί να μου κάνει εμένα μήνυση ο Λιόλιος, από το 2022; Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο 2026 και να μην ξέρω εγώ τίποτα για αυτή τη μήνυση. Με αδιάφορο τρόπο “χώρισα” με τον Λιόλιο. Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, εγώ με την οικογένειά μου και αυτός με τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σβερκούνο για ένα παιχνίδι της FIBA. Είμαι στεναχωρημένος από τις εικόνες που βλέπω. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος και καμία εκδίκηση μέσα μου. Δεν έχω μίσος σαν άνθρωπος. Για κανέναν. Αναλαμβάνω πλήρως όλα μου τα λάθη, διότι αυτές οι πράξεις που βγαίνουν είναι τελείως λανθασμένες, δεν το παίζω έξυπνος».

Ο Τσάπας υποστήριξε ακόμη ότι οι αναφορές που σχετίζονται με ανήλικους αθλητές και σχολικές ομάδες αποτέλεσαν την αφορμή για να μιλήσει. Όπως είπε, όσα άκουγε για συγκεκριμένες υποθέσεις τον είχαν ήδη προβληματίσει, ωστόσο τα συγκεκριμένα περιστατικά ήταν εκείνα που τον ώθησαν να προχωρήσει στην κατάθεση.

Οι αναφορές στην παρουσία του στο μπάσκετ από το 2004

Ο πρώην παράγοντας ανέφερε ότι βρίσκεται στον αθλητισμό από το 2004 και υποστήριξε ότι έχει βιώσει καταστάσεις που, κατά την άποψή του, δικαιολογούν την ανάγκη διερεύνησης όσων καταγγέλλονται. Παράλληλα, επισήμανε ότι η έρευνα αφορά γεγονότα από το 2016 και μετά, καθώς, όπως δήλωσε, δεν είχε αντιληφθεί κάτι σχετικό νωρίτερα.

«Είμαι από το 2004 στον αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα ένας από τους πιο καθαρούς ανθρώπους στον χώρο και τρώγαμε τη μια σφαγή μετά την άλλη. Όλα έχουν κατατεθεί πλήρως στον εισαγγελέα, για αυτό η έρευνα ξεκινάει από το 2016. Αν κρίνεται ότι είμαι αναξιόπιστος μάρτυρας, αυτό είναι δικαίωμά σας».

Αναφερόμενος στον Φάρο Λάρισας και στις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, υποστήριξε ότι η ομάδα έπρεπε να παραμείνει σε τροχιά επιβίωσης προκειμένου να ακολουθήσουν οι επόμενες διοικητικές εξελίξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που, όπως υποστήριξε, σχετίζεται με τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Αυτά βγήκαν χθες από μένα, σήμερα είπε πως θέλει να μιλήσει. Αποδεικνύουν πλήρως αυτά που είπα. Θέλω να τελειώσουμε εδώ για αυτό το κομμάτι, γιατί ίσως κάνω και λάθος που μιλάω. Ήθελα να πω το κίνητρό μου, δεν εξυπηρετώ κανένα συμφέρον, θέλω να εξιλεωθώ για τα λάθη μου στο παρελθόν. Το οφείλω στον εαυτό μου να βγω και να πω την αλήθεια. Αν μου επιφέρει κάποιο κόστος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης και ότι η αξιολόγηση των στοιχείων ανήκει αποκλειστικά στις δικαστικές Αρχές. Όπως ανέφερε, είναι διατεθειμένος να αναλάβει τις ευθύνες του εφόσον οι ισχυρισμοί του κριθούν ανακριβείς.

Η θέση του στις εκλογές της ΕΟΚ

Ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε και στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), διευκρινίζοντας ότι είχε υποστηρίξει την πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και όχι κάποια υποτιθέμενη παράταξη του Γιάννη Μπουρούση.

«Δεν υπάρχει πλευρά του κυρίου Μπουρούση στην ΕΟΚ, υπήρχε πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα και μαζί του συντάχθηκα στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Εγώ ήμουν σε χαμηλές κατηγορίες το 2016, δε θέλω να πάρω θέση για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ τότε. Υπάρχουν άνθρωποι πιο σημαντικοί από εμένα στο μπάσκετ, οι οποίοι ξέρουν πράγματα και πρέπει να πάνε την ιστορία παρακάτω. Αν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής κρίνουν ότι όσα είπα είναι λάθος, αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου».

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην παράγοντας επανέλαβε ότι η δική του κατάθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δικαστικής διερεύνησης και ότι η συνέχεια της υπόθεσης εξαρτάται από τα στοιχεία που θα αξιολογήσουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Τσάπας

Ο Βαγγέλης Τσάπας είναι επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε συλλόγους όπως ο Φάρος Κερατσινίου και ο Ιωνικός Νίκαιας. Η δραστηριότητά του στον αθλητισμό συνδέθηκε με σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά και με οικονομικές διαφορές και υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημοσιότητα.

Με τον Φάρο Κερατσινίου, η ομάδα έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016, ενώ διεκδίκησε και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Αργότερα, ο Τσάπας ανέλαβε σημαντικό διοικητικό και οικονομικό ρόλο στον Ιωνικό Νίκαιας, συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου στην Α1 έπειτα από 32 χρόνια απουσίας.

Πέρα από το μπάσκετ, το όνομά του έγινε γνωστό και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μέσα από τη δραστηριότητά του με το Hellenic Coin (HNC), ένα ψηφιακό νόμισμα που παρουσιάστηκε ως ελληνικό επιχειρηματικό εγχείρημα. Η απότομη πτώση της αξίας του το 2021 και η απομάκρυνση του Τσάπα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες εκείνη την περίοδο προκάλεσαν ερωτήματα και ανησυχία μεταξύ επενδυτών. Έτσι, απέκτησε στη δημόσια συζήτηση το προσωνύμιο «Έλληνας crypto».

Την ίδια περίοδο, δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν τον Ιωνικό, καθώς και σε καταγγελίες για οφειλές που συνδέονταν με τη διαχείριση της πολυτελούς θαλαμηγού Al Mirqab. Το 2024, ο Τσάπας απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε καταγγείλει απειλές και εκβιασμούς. Τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό, έπειτα από κατανάλωση καυστικών χημικών ουσιών.

Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να έχει δώσει στις Αρχές πληροφορίες για πρόσωπα, οικονομικές συναλλαγές και συνεννοήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τι περιλαμβάνει η κατάθεση του Βαγγέλη Τσάπα

Σημαντικό μέρος της υπόθεσης αφορά όσα φέρεται να περιέγραψε ο Τσάπας στην κατάθεσή του για τις σχέσεις του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, τις εξελίξεις σε ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών, αλλά και τις επαφές που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν με παράγοντες και διαιτητές.

Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην κατάθεση αποτελούν καταγγελίες του μάρτυρα και δεν συνιστούν από μόνοι τους αποδεδειγμένα δικαστικά γεγονότα. Η ακρίβειά τους και τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας έρευνας.

Η πρώτη επαφή με τον Βαγγέλη Λιόλιο και οι συζητήσεις για την άνοδο ομάδων

Σύμφωνα με την κατάθεση, η πρώτη επικοινωνία του Τσάπα με τον Βαγγέλη Λιόλιο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015, όταν ο τελευταίος ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών. Ο μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε συνάντηση στις 31 Οκτωβρίου 2015, μία ημέρα πριν από αγώνα των δύο ομάδων, σε εστιατόριο στο Ρίο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, οι δύο άνδρες συζήτησαν για την πορεία των συλλόγων τους, τα σχέδια ανάπτυξης του Προμηθέα, το αθλητικό κέντρο της Πάτρας και το πρόγραμμα ΝΟΥΣ. Η επικοινωνία τους, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Στη συνέχεια, ο Τσάπας φέρεται να αναφέρθηκε σε συνάντηση πριν από τα πλέι οφ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές ανόδου του Προμηθέα στην Α1, αλλά και η οικονομική δυνατότητα άλλων συλλόγων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην κατάθεσή του, ακολούθησε συνάντηση στο σπίτι του, λίγες ώρες πριν από έναν κρίσιμο αγώνα, με τη συμμετοχή του Λιόλιου και στελέχους ομάδας του Πειραιά. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, τέθηκε το ενδεχόμενο η ομάδα του Πειραιά να μην αγωνιστεί με στόχο τη νίκη.

Ο μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε τη συζήτηση ως εξής:

«Η συζήτηση είχε ω εξής: “ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα”. Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο».

Στην ίδια κατάθεση, ο Τσάπας φέρεται να υποστήριξε ότι μετά την εξέλιξη των αγώνων πραγματοποιήθηκαν νέες συναντήσεις, στις οποίες συζητήθηκαν οικονομικά ποσά και η πιθανότητα παραίτησης από την άνοδο. Όπως περιέγραψε, ο ίδιος αρνήθηκε να ζητήσει από τους παίκτες του να χάσουν αγώνες, επιμένοντας στην αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η ομάδα του τελικά εξασφάλισε την άνοδο, αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η παραίτησή της από αυτήν. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έλαβε 100.000 ευρώ, τα οποία, κατά την κατάθεσή του, συνδέονταν με προηγούμενη συμφωνία για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου.

Για την παράδοση των χρημάτων, φέρεται να ανέφερε:

«Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία εταιρείας καφέ στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής (όνομα) μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου “αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”. Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

Οι αναφορές στην ΕΟΚ και στις επαφές με διαιτητές

Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της κατάθεσης αφορά, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τις επαφές που ο Τσάπας ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εκλογές της ΕΟΚ του 2020.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε συζητήσεις για τη συγκέντρωση υποστήριξης από αθλητικά σωματεία, καθώς και για επαφές με διαιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Μαυραγάνη και στον Ηλία Κορομηλά, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σχέδιο διαμόρφωσης ενός δικτύου επαφών στον χώρο της διαιτησίας.

Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο απόσπασμα, ανέφερε:

«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν και να πως θα ξεκινήσουμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Η λογική του κ. Μαυραγάνη ήταν να βρούμε φίλους».

Ο Τσάπας φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι ενημερωνόταν ο Λιόλιος για τις συγκεκριμένες επαφές και ότι υπήρχε πρόθεση να ασκηθεί επιρροή στη διαιτησία προς όφελος του Προμηθέα. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της καταγγελίας του και η διερεύνησή τους εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Οι καταγγελίες για χρηματικά ποσά και συγκεκριμένους αγώνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της κατάθεσης στα οποία ο μάρτυρας φέρεται να περιγράφει συναντήσεις με διαιτητές και συζητήσεις για χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνδέονταν με την έκβαση συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

Σε ένα από τα περιστατικά, ο Τσάπας αναφέρθηκε σε συνάντηση με τον διαιτητή Πηλοΐδη τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με την αφήγησή του, κατά τη συνάντηση ζητήθηκε προκαταβολή 5.000 ευρώ, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι παρέδωσε το ποσό σε φάκελο.

Ο μάρτυρας συνέδεσε το περιστατικό με αγώνα στον οποίο συμμετείχε ο Άρης, αναφέροντας ότι ο προπονητής Παναγιώτης Γιαννάκης αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές πριν από την ανάπαυλα. Κατά τον ίδιο, το συμβάν αποτελούσε μέρος όσων τον οδήγησαν να υποψιαστεί ότι υπήρχε προσπάθεια επηρεασμού αγωνιστικών εξελίξεων.

Σε άλλη αναφορά, ο Τσάπας φέρεται να περιέγραψε συνάντηση με τον Πηλοΐδη και τον Μαυραγάνη, κατά την οποία συζητήθηκε η έκβαση διαφορετικού αγώνα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τέθηκαν ποσά ύψους 5.000 ευρώ για κάθε διαιτητή, με την καταβολή τους να συνδέεται, όπως ισχυρίστηκε, με τη νίκη συγκεκριμένης ομάδας.

Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονται στην κατάθεση που έχει δημοσιοποιηθεί και αφορούν ισχυρισμούς οι οποίοι χρειάζονται δικαστική αξιολόγηση. Η παράθεση των καταγγελιών δεν ισοδυναμεί με επιβεβαίωση της τέλεσης παράνομων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η αναφορά στην υπόθεση της Βάσως Τσαρούχα

Στην ίδια κατάθεση, ο Τσάπας φέρεται να αναφέρθηκε και στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, περιγράφοντας περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσε αίτημα για διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο το καλοκαίρι του 2018.

Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι το αίτημα συζητήθηκε με τον Μαυραγάνη και ότι αποφασίστηκε η κάλυψη του κόστους από κοινού. Σύμφωνα με το απόσπασμα της κατάθεσης, η κράτηση έγινε στις 27 Ιουλίου 2018, για διαμονή από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, με κόστος 351,70 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν συζητήσεις για την αγωνιστική πορεία ομάδων που διεκδικούσαν την άνοδο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που, κατά τους ισχυρισμούς του, αποσκοπούσε στη δημιουργία δικτύου επιρροής στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι αναφορές αυτές, όπως και το σύνολο των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης. Για την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων απαιτείται να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι Αρχές, καθώς και οι θέσεις των προσώπων που κατονομάζονται.

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