Basketgate: Το σχολικό πρωτάθλημα στην Πάφο και η εντολή «σκόνη και θρύψαλα» – «Μετά τους αγώνες γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις» λέει ο διαιτητής

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Ανάμεσα στα περιστατικά που περιγράφονται στις καταθέσεις για τη συμμορία στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ξεχωρίζει και η αναφορά σε σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Πάφο, γεγονός που διευρύνει το εύρος των καταγγελιών πέρα από τις επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες. Ο εν ενεργεία διαιτητής υποστηρίζει ότι δέχθηκε οδηγίες να ευνοήσει την Αναγέννηση, σχολική ομάδα της Πάτρας, στην οποία, όπως ανέφερε, φοιτούσαν πολλοί παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, πριν από τους αγώνες, που τοποθετεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2026, ο επιχειρηματίας επικοινώνησε μαζί του και τον ρώτησε αν θα ήθελε να ταξιδέψει στην Κύπρο. Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι ακολούθησε νέα επικοινωνία, κατά την οποία του μεταφέρθηκε η απαίτηση να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα.

«Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα», καταθέτει.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι είχε οριστεί σε ημιτελικούς και τελικούς αγοριών και κοριτσιών και ότι οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με την Αναγέννηση να κατακτά τον τίτλο. Περιγράφει, μάλιστα, έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά το τέλος των αναμετρήσεων.

«Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα», αναφέρει.

Στη συνέχεια προσθέτει: «Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “ώς εδώ, αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”».

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται και αναφορά σε μήνυμα που, σύμφωνα με τον διαιτητή, έλαβε από τον γιο του Βαγγέλη Λιόλιου μετά τον τελικό. Όπως υποστηρίζει, το μήνυμα έγραφε: «Στο ξενοδοχείο στην Πάφο που διαμέναμε μαζί με τα σχολεία που έπαιξαν, μου είπε “συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Μην ανησυχείς”».

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν από τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση του κατά πόσο οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις επεκτείνονταν και σε διοργανώσεις νεαρών αθλητών.

Η καταγγελία για τον αγώνα στην Κέρκυρα

Ο ίδιος διαιτητής περιέγραψε ακόμη περιστατικό που αφορά αγώνα του Ιονίου Κέρκυρας με τον Προμηθέα Πατρών Β. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, πριν από την αναμέτρηση δέχθηκε τηλεφώνημα από τον επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να διασφαλίσει τη νίκη του Προμηθέα, παρότι, κατά την εκτίμησή του, η ομάδα της Πάτρας υπερείχε αγωνιστικά.

«Με πήρε ο επιχειρηματίας τηλέφωνο πριν από τον αγώνα και μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, για να το σιγουρέψουμε, “κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα”», καταθέτει.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ γνώριζε τις ενέργειες που αποδίδει στον επιχειρηματία, ο μάρτυρας αναγνώρισε ότι δεν διαθέτει, όπως είπε, αποδείξεις που να τεκμηριώνουν άμεσα τη γνώση του, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπήρχε ενημέρωση λόγω της σχέσης των δύο ανδρών.

«Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, είμαι σίγουρος ότι είχε γνώση ο κύριος Λιόλιος λόγω της σχέσης του με τον επιχειρηματία», ανέφερε.

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