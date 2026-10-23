«Αφήστε το παιχνίδι, εγώ είμαι εδώ για σένα»: Στημένοι αγώνες, χρήματα σε διαιτητές και διάλογοι «φωτιά» – Πώς περιγράφουν οι μάρτυρες το κύκλωμα

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Σοβαρές καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, χρηματικές συναλλαγές με διαιτητές και οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) περιλαμβάνονται στις μαρτυρικές καταθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το ελληνικό μπάσκετ.

Οι αναφορές αφορούν τόσο αναμετρήσεις εθνικών κατηγοριών όσο και σχολικά πρωταθλήματα, ενώ στο επίκεντρο των ισχυρισμών βρίσκονται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και διαιτητές, εν ενεργεία και μη, ορισμένοι από τους οποίους συγκαταλέγονται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταθέσεις ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας μπάσκετ και ενός εν ενεργεία διαιτητή της δεύτερης κατηγορίας. Οι δύο μάρτυρες περιγράφουν, ο καθένας από τη δική του πλευρά, ένα πλέγμα επαφών και συνεννοήσεων, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων, στην επηρεασμένη διαμόρφωση αποτελεσμάτων και στην απόκτηση επιρροής στους κόλπους της διαιτησίας. Οι καταγγελίες τους περιλαμβάνουν συγκεκριμένα περιστατικά, χρηματικά ποσά και συνομιλίες, τα οποία βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Οι καταθέσεις για τις συμφωνίες και την άνοδο του Προμηθέα

Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, η πρώτη επαφή του με τον Βαγγέλη Λιόλιο έγινε τον Οκτώβριο του 2015, όταν οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε αγωνιστική αντιπαράθεση. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο Λιόλιος επιδίωξε να συναντηθούν, προτείνοντας να διατηρήσουν συνεργασία παρά τον ανταγωνισμό των ομάδων τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η συνάντησή μας έλαβε χώρα στις 31-10-2015, μία μέρα πριν από τον αγώνα των ομάδων μας. Ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του και συζητήσαμε για το αθλητικό κέντρο στην Πάτρα. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία ανεξαρτήτως αντιπαλότητας», καταθέτει.

Λίγους μήνες αργότερα, ενόψει των πλέι οφ της Α2, ο μάρτυρας περιγράφει νέα συνάντηση σε καφέ στην περιοχή της Ακρόπολης. Κατά τους ισχυρισμούς του, ο Λιόλιος τού έθεσε το ζήτημα της αδυναμίας του να μετατρέψει την ομάδα του σε ΚΑΕ, ενώ συζητήθηκε το ενδεχόμενο να μην επιδιώξει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να του ζήτησε να συμβάλει στην επικράτηση του Προμηθέα Πατρών έναντι του Εθνικού.

Η επόμενη συνάντηση, σύμφωνα με τη μαρτυρία, πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2016, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, στο σπίτι του παράγοντα του Εθνικού, παρουσία και του υπευθύνου του τμήματος μπάσκετ της ομάδας. Ο μάρτυρας αποδίδει στον Λιόλιο την ακόλουθη πρόταση: «Η συζήτηση είχε ως εξής: “Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για εσένα”».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν τέθηκε, όπως υποστηρίζει, άμεση προσφορά χρημάτων για το αποτέλεσμα. Αντίθετα, αναφέρει ότι συμφωνήθηκε ο Εθνικός να μην καταβάλει τη μέγιστη αγωνιστική προσπάθεια, με τον εκπρόσωπό του να επικαλείται την επιθυμία διατήρησης καλών σχέσεων με την πλευρά του Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε στον αγώνα και, σύμφωνα με την κατάθεση, ακολούθησε νέα συνάντηση μεταξύ των δύο παραγόντων.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι τότε τέθηκε το ζήτημα της ενδεχόμενης παραίτησής του από την άνοδο και της οικονομικής διευθέτησης των υποχρεώσεων του Φάρου. Στην περιγραφή του περιλαμβάνει τη συζήτηση για ποσό 100.000 ευρώ, το οποίο, όπως αναφέρει, ζητούσε για να καλύψει τις οικονομικές εκκρεμότητες της ομάδας του.

Όπως καταθέτει: «Μου είπε “πάμε στο διά ταύτα” και με ρώτησε “ισχύει αυτό που είχαμε πει, ότι θα κάνεις πίσω;”. Η απάντησή μου ήταν “βέβαια ισχύει αυτό που είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε ότι, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλώς θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος”».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λιόλιος φέρεται να αντιπρότεινε το ποσό των 150.000 ευρώ, θέτοντας παράλληλα ως όρο οι τελικοί να ολοκληρωθούν με σκορ 3-2, ώστε να αποφευχθούν τα πριμ που θα καταβάλλονταν στους παίκτες σε περίπτωση ανόδου. Ο μάρτυρας, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αρνήθηκε να ζητήσει από τους αθλητές του να χάσουν.

«Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν», αναφέρει.

Στις 11 Ιουνίου 2016 ο Φάρος επικράτησε του Προμηθέα και εξασφάλισε αγωνιστικά την άνοδο στην Α1. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι, παρά το αποτέλεσμα, τις επόμενες ημέρες αποφασίστηκε να μην ανέβει η ομάδα του κατηγορία. Το ίδιο βράδυ, όπως αναφέρει, έλαβε από τον Λιόλιο μήνυμα με τη φράση «Ελπίζω να κράτησες τον λόγο σου».

Κατά την περιγραφή του, μετά την ανακοίνωση ότι ο Φάρος Κερατσινίου δεν θα αγωνιζόταν τελικά στην Α1, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία, στη διάρκεια της οποίας ο Λιόλιος φέρεται να τον ευχαρίστησε και να τον ενημέρωσε ότι θα μάθαινε πού θα παραλάμβανε τα χρήματα.

Η καταγγελία κορυφώνεται με την περιγραφή συνάντησης στις 20 Ιουνίου 2016, στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island. Εκεί, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο προπονητής του Προμηθέα τού παρέδωσε μια σακούλα με χρήματα, λέγοντάς του: «Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως είχαμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

Το σχέδιο για τις εκλογές της ΕΟΚ και η προσέγγιση διαιτητών

Η μαρτυρία του πρώην παράγοντα επεκτείνεται και στην περίοδο πριν από τις εκλογές της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Όπως υποστηρίζει, μετά τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μετοχών του Φάρου στη Λάρισα, το καλοκαίρι του 2017, ο Λιόλιος τον προσέγγισε εκ νέου, εκφράζοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ.

Κατά τον μάρτυρα, η συζήτηση αφορούσε την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας, καθώς οι ομάδες τους θα συμμετείχαν στην ίδια κατηγορία. Ο ίδιος αναφέρει ότι δέχθηκε να τον βοηθήσει, χωρίς να ζητήσει οικονομικό αντάλλαγμα, καθώς επιθυμούσε να ασχοληθεί με την εθνική ομάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστηρίζει ότι ο Λιόλιος τον έφερε σε επαφή με τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, τον οποίο παρουσίασε ως πρόσωπο εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στη συνέχεια άρχισε η προσπάθεια συγκέντρωσης υποστήριξης από αθλητικά σωματεία και προσέγγισης διαιτητών ενόψει των εκλογών.

«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πώς θα στρατολογούσαμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν και πώς θα ξεκινούσαμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών», καταθέτει.

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι ο Μαυραγάνης επιδίωκε να προσεγγίσει διαιτητές με τους οποίους διατηρούσε προσωπικές σχέσεις. Αναφέρεται, μάλιστα, σε διεθνή τότε διαιτητή, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση και φέρεται να επιθυμούσε να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο νέο σχήμα της διαιτησίας.

«Εκτοτε ξεκινήσαμε μια παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του επιχειρηματία», αναφέρει ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λιόλιος ενημερωνόταν για τις επαφές. Ο πρώην παράγοντας εκτιμά ότι η επιδίωξη ήταν η απόκτηση επιρροής στους διαιτητές, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Προμηθέα.

Οι 5.000 ευρώ και η αποβολή του Γιαννάκη

Ιδιαίτερη θέση στις καταθέσεις έχει η αναμέτρηση Φάρου Λάρισας – Άρη, που διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018. Ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας υποστηρίζει ότι ο Μαυραγάνης τον ενημέρωσε για τους διαιτητές που θα διηύθυναν τον αγώνα, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με έναν από αυτούς σε καφετέρια ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο διαιτητής φέρεται να του ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να επηρεάσει και τον συνάδελφό του. Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι παρέδωσε το ποσό σε φάκελο και ότι στη συνέχεια άκουσε την υπόσχεση για ένα «δώρο» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει: «Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μου είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”».

Το περιστατικό που ακολούθησε, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ήταν η αποβολή του τότε προπονητή του Άρη, Παναγιώτη Γιαννάκη, με δύο τεχνικές ποινές. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η απόφαση συνδεόταν με τις προσωπικές διαφορές που είχε με τον προπονητή και ότι, μετά την αποβολή, ο διαιτητής στράφηκε προς το μέρος του.

«Οταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι», καταθέτει.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της δικογραφίας και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι ο αγώνας χειραγωγήθηκε.

Η καταγγελία για τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος

Στην ίδια κατάθεση περιγράφεται και η αναμέτρηση Τρικάλων – Πανιωνίου, στις 10 Απριλίου 2018. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι πριν από τον αγώνα συναντήθηκε με έναν από τους διαιτητές και τον επιχειρηματία που, κατά τους ισχυρισμούς του, συνεργαζόταν με τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Όπως αναφέρει, τους ενημέρωσε ότι επιθυμούσε τη νίκη του Πανιωνίου, προκειμένου η ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο διαιτητής φέρεται να δήλωσε ότι μπορούσε να επηρεάσει και τη συνάδελφό του, ζητώντας 5.000 ευρώ για τον καθένα.

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι συμφωνήθηκε η καταβολή των χρημάτων εφόσον επικρατούσε ο Πανιώνιος. Μετά τη νίκη της ομάδας, σύμφωνα με την περιγραφή του, ακολούθησε συνάντηση στο σπίτι του, όπου παρέδωσε το ποσό.

Στην ίδια ενότητα της κατάθεσης περιλαμβάνεται αναφορά σε περιστατικό του καλοκαιριού του 2018, όταν ο μάρτυρας βρισκόταν στο Costa Navarino. Όπως υποστηρίζει, κατηγορούμενη διαιτητής επικοινώνησε μαζί του μέσω Facebook και τον ρώτησε αν μπορούσε να κανονίσει τη διαμονή της εκεί.

«Μου στέλνει η κατηγορούμενη διαιτητής μήνυμα και μου λέει: “Με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για εμένα να πάω στο Costa Navarino;”. Είπα “θα σ’ το κανονίσω” και πήρα τηλέφωνο τον επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου, του εξιστόρησα τι έγινε και μου είπε: “Κανόνισέ το, τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά μισά”», αναφέρει.

Ο μάρτυρας συνδέει τις επαφές αυτές με την προσπάθεια ανόδου του Ιωνικού Νίκαιας, υποστηρίζοντας ότι είχε συζητηθεί η προοπτική να ανέβει κατηγορία ακόμη μία ομάδα που θα εντασσόταν, κατά τους ισχυρισμούς του, στο δίκτυο επιρροής που περιγράφει.

Ο διαιτητής που μιλά για 30 χειραγωγημένους αγώνες

Παράλληλα, εν ενεργεία διαιτητής της δεύτερης κατηγορίας, ο οποίος κατέθεσε κάνοντας χρήση διάταξης της αθλητικής νομοθεσίας, χωρίς προσωπική ποινική εμπλοκή, φέρεται να περιέγραψε έναν μηχανισμό επικοινωνίας ανάμεσα σε παράγοντες και διαιτητές. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δέχθηκε επανειλημμένα αιτήματα για την έκβαση αγώνων, τα οποία αποδίδει στον Μαυραγάνη.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας έκανε λόγο για περίπου 30 αγώνες που, κατά την εκτίμησή του, ήταν χειραγωγημένοι, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές απαιτήσεις αφορούσαν είτε την ήττα συγκεκριμένων ομάδων είτε την ευνοϊκή στατιστική παρουσία ορισμένων παικτών, κυρίως νεαρών αθλητών, μέσω της καταλογής περισσότερων φάουλ υπέρ τους.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω WhatsApp, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά των αιτημάτων. Ερωτηθείς από τον εισαγγελέα εάν οι αγώνες που θεωρούσε χειραγωγημένους ήταν πολλοί, απάντησε:

«Ναι, είναι πολλοί αγώνες. Την πρώτη χρονιά διοίκησης του κυρίου Λιόλιου, το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα εθνικής κατηγορίας απευθείας στον διαιτητή, ώστε, αν κάποια ομάδα ήθελε κάτι, να απευθύνεται κατευθείαν στη διοίκηση Λιόλιου (όνομα επιχειρηματία). Εγώ όποια επικοινωνία είχα την έκανα με τον επιχειρηματία εν γνώσει του κυρίου Λιόλιου».

Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι επαφές, ο διαιτητής ανέφερε ακόμη: «Αν ήθελαν κάτι από εμένα, με έπαιρνε τηλέφωνο ο επιχειρηματίας μέσω εφαρμογής WhatsApp για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Αν δεν ήθελε κάτι, δεν επικοινωνούσε μαζί μου».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν τους ισχυρισμούς του μάρτυρα και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία.

Το σχολικό πρωτάθλημα στην Πάφο και η εντολή «σκόνη και θρύψαλα»

Ανάμεσα στα περιστατικά που περιγράφονται στις καταθέσεις ξεχωρίζει και η αναφορά σε σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Πάφο, γεγονός που διευρύνει το εύρος των καταγγελιών πέρα από τις επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες. Ο εν ενεργεία διαιτητής υποστηρίζει ότι δέχθηκε οδηγίες να ευνοήσει την Αναγέννηση, σχολική ομάδα της Πάτρας, στην οποία, όπως ανέφερε, φοιτούσαν πολλοί παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, πριν από τους αγώνες, που τοποθετεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2026, ο επιχειρηματίας επικοινώνησε μαζί του και τον ρώτησε αν θα ήθελε να ταξιδέψει στην Κύπρο. Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι ακολούθησε νέα επικοινωνία, κατά την οποία του μεταφέρθηκε η απαίτηση να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα.

«Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα», καταθέτει.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι είχε οριστεί σε ημιτελικούς και τελικούς αγοριών και κοριτσιών και ότι οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με την Αναγέννηση να κατακτά τον τίτλο. Περιγράφει, μάλιστα, έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά το τέλος των αναμετρήσεων.

«Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα», αναφέρει.

Στη συνέχεια προσθέτει: «Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “ώς εδώ, αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”».

Στην ίδια κατάθεση περιλαμβάνεται και αναφορά σε μήνυμα που, σύμφωνα με τον διαιτητή, έλαβε από τον γιο του Βαγγέλη Λιόλιου μετά τον τελικό. Όπως υποστηρίζει, το μήνυμα έγραφε: «Στο ξενοδοχείο στην Πάφο που διαμέναμε μαζί με τα σχολεία που έπαιξαν, μου είπε “συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Μην ανησυχείς”».

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν από τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση του κατά πόσο οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις επεκτείνονταν και σε διοργανώσεις νεαρών αθλητών.

Η καταγγελία για τον αγώνα στην Κέρκυρα

Ο ίδιος διαιτητής περιέγραψε ακόμη περιστατικό που αφορά αγώνα του Ιονίου Κέρκυρας με τον Προμηθέα Πατρών Β. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, πριν από την αναμέτρηση δέχθηκε τηλεφώνημα από τον επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να διασφαλίσει τη νίκη του Προμηθέα, παρότι, κατά την εκτίμησή του, η ομάδα της Πάτρας υπερείχε αγωνιστικά.

«Με πήρε ο επιχειρηματίας τηλέφωνο πριν από τον αγώνα και μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, για να το σιγουρέψουμε, “κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα”», καταθέτει.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ γνώριζε τις ενέργειες που αποδίδει στον επιχειρηματία, ο μάρτυρας αναγνώρισε ότι δεν διαθέτει, όπως είπε, αποδείξεις που να τεκμηριώνουν άμεσα τη γνώση του, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπήρχε ενημέρωση λόγω της σχέσης των δύο ανδρών.

«Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, είμαι σίγουρος ότι είχε γνώση ο κύριος Λιόλιος λόγω της σχέσης του με τον επιχειρηματία», ανέφερε.

Οι αναφορές για τις ομάδες Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα

Στο υλικό της κατάθεσης περιλαμβάνεται, τέλος, αναφορά σε μήνυμα που ο διαιτητής αποδίδει στον επιχειρηματία και στο οποίο γίνεται λόγος για τις ομάδες Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το περιεχόμενο του μηνύματος υποδήλωνε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες θα αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Το απόσπασμα που παρέθεσε αναφέρει: «Να ξέρεις ότι Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα, που είναι προπονητής ο (αναφέρει όνομα), που είναι κουμπάρος του (αναφέρει όνομα), θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος. Η εντολή ήταν όπου βρίσκουν οι διαιτητές τις ανωτέρω ομάδες να τις πολεμάνε».

Η αναφορά αυτή προστίθεται στις καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία και για προσπάθεια επηρεασμού της έκβασης αγώνων, τις οποίες οι αρχές καλούνται να αξιολογήσουν σε συνδυασμό με το σύνολο των μαρτυριών και των υπόλοιπων αποδεικτικών στοιχείων.

Το σύνολο των καταθέσεων περιγράφει ένα εκτεταμένο πλέγμα φερόμενων συνεννοήσεων, οικονομικών συναλλαγών και παρεμβάσεων, το οποίο, σύμφωνα με τους μάρτυρες, συνδεόταν τόσο με την αγωνιστική πορεία συγκεκριμένων ομάδων όσο και με τη λειτουργία της διαιτησίας και τις εκλογικές διαδικασίες της Ομοσπονδίας. Η τελική αξιολόγηση των ισχυρισμών και η διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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