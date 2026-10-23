Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στο μπάσκετ: «Ο Λιόλιος θέλει να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη» – Πώς «οδηγήθηκε» στην έξοδο από τον Προμηθέα παρά το τριετές συμβόλαιο (video)

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Μορφή χιονοστοιβάδας παίρνουν πλέον οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα στον χώρο του μπάσκετ επί προεδρίας Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ.

Κατάθεση ενός εκ των δύο προστατευόμενων μαρτύρων που περιλαμβάνεται στη δικογραφία «καίει» πραγματικά τον πρόεδρο της ΕΟΚ και του Προμηθέα Πάτρας

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας περιγράφει τι συνέβη το 2019 όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος ήθελε τότε να απομακρύνει από την ομάδα του Προμηθέα τον Γιώργο Μπόγρη παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει μαζί του τριετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα η συμφωνία για τη μετακίνηση του Μπόγρη μετά από μια καλή σεζόν στην Ισπανία κλείστηκε στο μαγαζί που είχε ο ίδιος στον Πειραιά.

Στη συνάντηση αυτή τον Προμηθέα εκπροσώπησε ο Γιώργος Μαυραγάνης και τον Γιώργο Μπόγρη ο ατζέντης του, Νίκος Σπανός, με τον οποίο ο μάρτυρας είχε πολύ καλές σχέσεις.

Αν και η συνάντηση οδήγησε στην υπογραφή τριετούς συμβολαίου, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δύο μήνες αργότερα το κλίμα ήταν τελείως αρνητικό για τον Γιώργο Μπόγρη με τον Βαγγέλη Λιόλιο να είναι δυσαρεστημένος από την απόδοσή του.

Στην κατάθεση περιγράφεται ένα τηλεφώνημα του «έξαλλου» Μαυραγάνη στο οποίο ειπώθηκε στον μάρτυρα ότι «ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη».

Ο μάρτυρας ανέφερε, στη συνέχεια, ότι επικοινώνησε με τον μάνατζερ του Γιώργου Μπόγρη ο οποίος στο άκουσμα της απαίτησης Λιόλιου είπε «δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες».

Όταν, δε, την επόμενη ημέρα ο μάρτυρας πήγε στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, ο στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ περιγράφεται ότι ανέμισε το συμβόλαιο του Γιώργου Μπόγρη επισημαίνοντας πως σε αυτό προβλέπεται ότι αν πάρει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, θα του επιβληθεί «πολύ υψηλό πρόστιμο».

Στο ίδιο γραφείο εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή, λέει ο μάρτυρας, ο διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς που τότε ήταν εν ενεργεία διαιτητής και είπε (σ.σ. στον μάρτυρα) «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Το βίντεο και η τεχνική ποινή από την Τσαρούχα

Κατά την κατάθεση, στον επόμενο αγώνα ο Γιώργος Μαυραγάνης περιέφερε ένα βίντεο με την – συλληφθείσα και κατηγορούμενη – διαιτητή Βάσω Τσαρούχα να δίνει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη χωρίς εμφανή αιτία.

Μετά το βίντεο αυτό, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, υπήρξε επικοινωνία του ίδιου με τον μάνατζερ του Γιώργου Μπόγρη στην οποία ο κ. Σπανός περιγράφεται ως θορυβημένος.

Αποτέλεσμα, ήταν σύμφωνα με τον μάρτυρα, να υπάρξει νέα συνάντηση στο μαγαζί του Πειραιά με αποτέλεσμα στις αρχές Δεκεμβρίου ο Γιώργος Μπόγρης να λύσει το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα Πατρών.

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