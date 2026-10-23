Κυνική ομολογία διαιτητή για το στήσιμο σε αγώνες σχολικού πρωταθλήματος: Παραδέχεται ότι ευνόησε ομάδα για να τον ανεβάσει ο Λιόλιος στην Α1

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Αίσθηση προκαλεί η ομολογία του ενός εκ των διαιτητών που έστησαν το παιχνίδι μεταξύ του Ελληνικού Κολεγγίου Θεσσαλονίκης και της Αναγέννησης, προς όφελος της δεύτερης για… χάρη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Στην κατάθεσή του ως μάρτυρας, ο εν λόγω διαιτητής παραδέχεται την συμμετοχή του και «καίει» τον πρόεδρο της ΕΟΚ, αλλά και όσους του ζήτησαν να ευνοήσει την Αναγέννηση. Οπως ανέφερε στην κατάθεσή του, το κίνητρό του δεν ήταν χρηματικό να αποδεχτεί να ευνοήσει μια ομάδα, αλλά να τον ανεβάσουν στην Α1 κατηγορία.

«Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας ο οποίος με εξύβρισε» παραδέχεται στην κατάθεσή του ο διαιτητής.

«Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τύψεις και είπα “ως εδώ, αν δε πάρω αυτό που μου αναλογεί δηλαδή να με βάλει στην Α1, δεν θα ξανακάνω» παραδέχτηκε ομολογώντας πως αποδεχόταν να ευνοήσει ομάδες ώστε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία.

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