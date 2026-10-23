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23.10.2026 10:15

Νέες μαρτυρίες για τα στημένα στο μπάσκετ: «Κάποιοι είχαν αποφασίσει να χάσουν τα παιδιά μας» λέει πατέρας αθλητή

23.10.2026 10:15
basket

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Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με μαρτυρίες να φέρνουν στο προσκήνιο τις επιπτώσεις που είχαν όσα καταγγέλλονται ακόμη και σε νεαρούς αθλητές.

Γονέας αθλητή ομάδας της Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί επιστολές από το σχολείο και τους γονείς, χωρίς, όπως ανέφερε, να υπάρξει ανταπόκριση.

«Περίμενα ότι θα αποκαλυφθεί νωρίτερα»

«Αυτό που διαπίστωσα από τη μέση του αγώνα και μετά ήταν ότι κάποιοι είχαν αποφασίσει ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό», σημείωσε, περιγράφοντας την ανατροπή του σκορ και τις 52 ελεύθερες βολές που εκτέλεσε η αντίπαλη ομάδα.

Ο γονέας τόνισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα των αγώνων, αλλά κυρίως τις αξίες που διαμορφώνουν τους νεαρούς αθλητές. «Εγώ το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο (σ.σ. αποκάλυψη του θέματος). Το περίμενα λίγο νωρίτερα. Εμείς τότε είχαμε στείλει επιστολές σαν σχολείο και σαν γονείς, κανένας δεν μας άκουσε», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων σε παιδιά 15-16 ετών, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός στις μικρές ηλικίες πρέπει να στηρίζεται σε αξίες και ιδανικά και όχι σε οικονομικά συμφέροντα. Αναφέρθηκε, τέλος, και στην ομάδα της Πάτρας, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ενδεχόμενες αδικίες επηρέασαν και τους δικούς της νεαρούς αθλητές.

«Εδώ μιλάμε για αξίες, μιλάμε για ιδανικά, να γαλουχήσουμε μία άλλη κοινωνία», κατέληξε.

Σήμερα απολογείται ο διαιτητής Παπαπέτρου

Την ίδια ώρα ξεκινούν οι απολογίες των έξι κατηγορούμενων. Πρώτος, σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 13:00, απολογείται ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου. Στην κατοικία του εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, για τα οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει παραστατικά που δικαιολογούν την προέλευσή τους.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10:00, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:30, θα απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και οι διαιτητές Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Η έρευνα αφορά φερόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες, με στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων. Στη δικογραφία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, επικοινωνίες μεταξύ προσώπων και καταθέσεις μαρτύρων για υποτιθέμενες συμφωνίες και επηρεασμό διαιτητικών αποφάσεων. 

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