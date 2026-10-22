Στημένα στο μπάσκετ: «Τα παιδιά έκλαιγαν, ήθελαν να παρατήσουν τον αθλητισμό» – Μαρτυρίες για τον σχολικό αγώνα με τις 52 βολές

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Ο τελικός μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Υπατία και της Αναγέννησης είναι ένα από τα ματς, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τους στημένους αγώνες μπάσκετ. Ο νικητής θα εκπροσωπούσε τη χώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το τελικό σκορ ήταν 90-81 υπέρ της Αναγέννησης, η οποία κατέκτησε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Η Υπατία είχε προηγηθεί 48-44 στο ημίχρονο. Και μετά ήρθαν οι αριθμοί που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι: 52 ελεύθερες βολές για την Αναγέννηση και 20 για την Υπατία. Διαφορά 32 βολών σε έναν τελικό σχολικού πρωταθλήματος. Η Υπατία είχε προσφύγει στον αθλητικό δικαστή για τον αγώνα.

«Ο γονείς ήταν εξαγριωμένοι με τις αποφάσεις του διαιτητή. Όπως φαίνεται και στο βίντεο βγάζει σφυρίχτρα και κινείται απειλητικά απέναντι σε μαθητή-αθλητή», δήλωσε στο MEGA μητέρα μαθητή.

«Όποιος έπαιρνε την πρώτη θέση πήγαινε και στο Παγκόσμιο. Εριστικοί και απέναντι στα φάουλ (σ.σ. οι διαιτητές). Εμείς θυμάμαι ότι έλεγε και ο προπονητής ότι “δεν θέλω να απαντήσετε στο διαιτητή πουθενά. Δεν θέλω να του μιλήσετε. Ό,τι απόφαση και να πάρει”», πρόσθεσε.

Η μητέρα του μαθητή είπε ότι αρκετά παιδιά ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό λόγω της αδικίας που είχαν υποστεί. «Είναι και αρκετά παιδιά που τέτοια η απογοήτευση που απλά ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό. Η ένταση του αγώνα, η ένταση της ηλικίας, η ένταση της αδικίας φτάνει σε ένα σημείο να αναρωτηθείς το μεγαλύτερο είναι το γιατί. Και όταν μιλάμε για σχολικό πρωταθλητισμό».

«Πικραμένα, κλαίγανε, κλαίγανε. Δηλαδή ο γιος μου τι να σου πω. Μετά από τριάντα κλήσεις το σήκωσε το τηλέφωνο γιατί είχαν στενοχωρηθεί και έκλαιγε. Μου λέει μπαμπά δεν γίνεται. Και ήταν και τραυματίας. Αυτό λέγεται αλητεία και δεν είναι για εμάς, για τους γονείς», τόνισε ο πατέρας άλλου μαθητή.

Από ενστάσεις είχε σημαδευτεί ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αναγέννηση και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Το σκορ ήταν 58-45 υπέρ του Ελληνικού Κολλεγίου, αλλά στα 12 λεπτά η ομάδα της Πάτρας κατάφερε να σκοράρει 19 πόντους.

Ο πατέρας μαθητή μίλησε για τη ματαίωση που βίωσαν οι παίκτες του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. «Το ζήτημα ξέρεις τι είναι; Τα παιδιά μας πήραν ένα πολύ καλό δίδαγμα όμως. Εγώ είμαι ωφελημένος από την ιστορία. Ξέρεις γιατί; Γιατί τα δικά μας τα παιδιά ας πούμε, είναι σαν να τους έλεγε μια αόρατη δύναμη ότι: Παιδιά εσείς προσπαθήσατε όλο το χρόνο, όχι όλο το χρόνο, χρόνια. Ο γιος μου παίζει μπάσκετ από 4 χρόνων, από τότε που άρχισε να περπατάει τέλος πάντων. Εσείς, εσείς που προσπαθήσατε στη ζωή σας και κοπιάσατε, άδικα το κάνατε γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει για εσάς. Το ένα και για τα άλλα τα παιδιά. Για εκείνα τα παιδιά είναι καταστροφή για την Αναγέννηση. Γιατί εκείνα τα παιδιά έμαθαν από μικρή ηλικία ότι ξέρεις έχω πλάτη, που σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούν. Τα δικά μας τα παιδιά πεισμώσανε και κάνανε ό,τι κάνανε».

«Μου φαίνεται έξι αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, αν δεν γινότανε 52 βολές και αν δεν γινόταν τα τελευταία 12 λεπτά 19 πόντους η Αναγέννηση και 2 το Ελληνικό Κολλέγιο θα ήμασταν οι νικητές», συμπλήρωσε.

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