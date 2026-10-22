Η μαρτυρία που βάζει στο επίκεντρο Μαυραγάνη και Λιόλιο για το Προμηθέας-Λαύριο – Οι οδηγίες πριν από το τζάμπολ και το μήνυμα στο ημίχρονο

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάθεση διαιτητή φέρνει στο προσκήνιο καταγγελίες για απόπειρα επηρεασμού της εξέλιξης του αγώνα Προμηθέας – Λαύριο, που διεξήχθη στην Πάτρα στις 7 Δεκεμβρίου 2019, με αναφορές στον Γ. Μαυραγάνη και τον Β. Λιόλιο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο μάρτυρας, η υπόθεση ξεκινά λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση. Στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ο Μαυραγάνης φέρεται να του είπε ότι προσπαθούσε να εξασφαλίσει τον ορισμό του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως καταθέτει χαρακτηριστικά:

«Μου λέει ότι παλεύει να μ’ ορίσει στο ματς “Προμηθέας -Λαύριο”, που είναι στις 7/12/2019 στην Πάτρα. Όντως μετά από λίγο μου ήρθε ο ορισμός. Το ματς ήταν στις 17:45. Στις 15:43 μου στέλνει μήνυμα ο Μαυραγάνης κι έρχεται στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο».

Οι οδηγίες πριν από το τζάμπολ και το μήνυμα στο ημίχρονο

Η κατάθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο διαιτητής περιγράφει τι, σύμφωνα με τον ίδιο, του ζητήθηκε κατά τη συνάντηση στο ξενοδοχείο. Όπως αναφέρει, ο Μαυραγάνης φέρεται να του έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου, ενώ του είπε ότι θα ακολουθούσαν νέες οδηγίες στην ανάπαυλα.

«Μου λέει ότι θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες. Του είπα “ok” και μόλις έφυγε από το δωμάτιο, αφού έκατσε τρία λεπτά μόνο για να μου πει αυτό, του έστειλα να πει κάτι στον μεγάλο (Λιόλιο) ότι εγώ βάζω πλάτη. Το παιχνίδι στο ημίχρονο ήταν 46-29 υπέρ του Προμηθέα. Στις 18:34, ενώ είχε ημίχρονο ο αγώνας, μου έστειλε:

– Λαύριο τώρα είμαστε… Ok;

Και του απαντώ “Ok”».

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της μαρτυρίας για όσα φέρεται να συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον μάρτυρα να περιγράφει επικοινωνία που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, συνδεόταν με την εξέλιξη του αγώνα.

Το τελικό 77-66 και η αναφορά σε στοιχηματισμό

Ο διαιτητής αναφέρεται επίσης στην εξέλιξη του παιχνιδιού, εκφράζοντας την απορία του για τις επιλογές που έγιναν στη διάρκειά του. Ειδικότερα, στέκεται στην είσοδο τεσσάρων νεαρών παικτών της ακαδημίας του Προμηθέα, μετά την οποία, όπως λέει, η διαφορά στο σκορ άρχισε να μειώνεται.

«Δεν κατάλαβα γιατί γινόταν αυτό. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι ο Προμηθέας, σ’ εκείνο το ματς, ξαφνικά ο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) έδωσε χρόνο σε τέσσερις νεαρούς της ακαδημίας (σ.σ.: αναφέρονται τα ονόματα). Κι έτσι η διαφορά άρχισε να πέφτει… Το παιχνίδι τελείωσε 77-66 κι εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί υπήρχε ένταση…».

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο μάρτυρας μεταφέρει όσα υποστηρίζει ότι άκουσε στα αποδυτήρια μετά τη λήξη. Σύμφωνα με την περιγραφή του, υπήρχε αναφορά σε στοίχημα για νίκη του Προμηθέα με διαφορά μικρότερη των δέκα πόντων.

«Μετά στ’ αποδυτήρια άκουσα ότι ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα) είχε παίξει στοίχημα να έρθει νίκη του Προμηθέα κάτω από 10 πόντους και με τους 11 που ήρθε είχε χάσει τον στοιχηματισμό του. Μετά το ματς ήταν φανερά εκνευρισμένος και δεν του μίλησα κι έφυγα. Την Δευτέρα 9/12/2019 του έστειλα μήνυμα για να δείξω ότι εγώ έκανα ό,τι μου είπε κι ότι μίλησα και με τον προπονητή του Προμηθέα αλλά και με τον Λιόλιο κι ήμουν πολύ χαρούμενος».

Η αναφορά στον στοιχηματισμό αποτελεί, βάσει του συγκεκριμένου αποσπάσματος, πληροφορία που ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι άκουσε μετά τον αγώνα και όχι κάτι που δηλώνει ότι διαπίστωσε ο ίδιος.

«Το άλλο… Δε μιλάς»: Η αναφορά στη σιωπή

Στην κατάθεσή του, ο διαιτητής περιγράφει ακόμη μια συνομιλία, την οποία συνδέει με την προτροπή να μη μιλά για όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν προηγηθεί.

Όπως καταθέτει:

«Έχει ύφος κι έπαρση και μου λέει: Δύο μυστικά υπάρχουν… Το ένα είναι να σε ακούω και το άλλο να έχω υπομονή…, του λέω. Και μου απαντάει: Το πρώτο το βρήκες… Το άλλο… Δε μιλάς … Μου υπενθύμισε δηλαδή να μην μιλάω γι’ αυτά που κάνουμε…».

Τα SMS ως πειστήρια και οι αναφορές στον Λιόλιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποδίδεται στα μηνύματα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσκομίστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή. Ο ίδιος φέρεται να παρέδωσε SMS που είχε λάβει από τον Γ. Μαυραγάνη, τα οποία, κατά την περιγραφή της υπόθεσης, φωτίζουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ο Μαυραγάνης φέρεται να ενημέρωνε τον διαιτητή ότι βρισκόταν για καφέ με τον Λιόλιο, να του έστελνε φωτογραφία στην οποία εμφανίζονταν μαζί και να του μεταφέρει χαιρετίσματα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Στην ίδια επικοινωνία φέρεται να γινόταν αναφορά και σε συνάντηση στο Πανελλήνιο.

Το κρίσιμο ζήτημα που τίθεται μέσα από την κατάθεση και τα μηνύματα είναι κατά πόσο ο Β. Λιόλιος γνώριζε τις κινήσεις που αποδίδονται στον Μαυραγάνη, καθώς και αν είχε ενημέρωση για όσα ο διαιτητής καταγγέλλει ότι συνέβησαν ενόψει και κατά τη διάρκεια του αγώνα Προμηθέας – Λαύριο.

Οι ισχυρισμοί της κατάθεσης είναι σοβαροί, ωστόσο η αξιολόγησή τους και η απόδοση ευθυνών προϋποθέτουν τη συνεκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων και των θέσεων όλων των εμπλεκομένων.

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