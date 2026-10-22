Λιόλιος GATE: Η wild card στο Αρκαλοχώρι, οι καταγγελίες και οι εκλεκτικές πολιτικές «συγγένειες» με Αυγενάκη

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης χορήγησε wild card για την Elite League της περιόδου 2026-27 στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, αφήνοντας εκτός τον Απόλλωνα Πατρών και τον Σπόρτιγκ χωρίς να αιτιολογήσει συγκριτικά την απόφασή της.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τον Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος αμφισβήτησε τη διαδικασία αξιολόγησης και προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ, καταγγέλλοντας παράλληλα την έλλειψη επίσημων πρακτικών και έγγραφης τεκμηρίωσης για την απόφαση.

Η υποψηφιότητα του Αρκαλοχωρίου έλαβε ισχυρή υποστήριξη από τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, ενώ δημόσιες αναφορές έχουν συνδέσει την απόφαση της ομοσπονδίας με πολιτικές προεκτάσεις και σχέσεις μεταξύ στελεχών.

Παρά την ύπαρξη προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως η ιστορικότητα και οι υποδομές των συλλόγων, η ομοσπονδία δεν παρουσίασε αναλυτική βαθμολόγηση που να εξηγεί γιατί ο φάκελος του Αρκαλοχωρίου υπερίσχυσε των υπόλοιπων υποψηφιοτήτων.

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Μια θέση στην Elite League, τρεις υποψηφιότητες και μια απόφαση που ανακοινώθηκε χωρίς να εξηγεί συγκριτικά γιατί προκρίθηκε η μία έναντι των άλλων δύο. Η υπόθεση της wild card που χορήγησε η ΕΟΚ στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, αφήνοντας εκτός τον Απόλλωνα Πατρών και τον Σπόρτιγκ, παραμένει χαρακτηριστικό παράδειγμα του ελλείμματος δημόσιας λογοδοσίας στη διαχείριση του ελληνικού μπάσκετ.

Αλλά πιθανόν δεν ήταν μόνο αυτό. Η μπασκετική και όχι μόνο, πιάτσα βοά ότι η «προαγωγή» του Αρκολοχωρίου είχε και πολιτική προέκταση: Ήταν το «ρουσφέτι» του Βαγγέλη Λιόλιου στον Λευτέρη Αυγενάκη, σε ανταπόδοση της στήριξης που παρείχε ο τελευταίος στον επιχειρηματία και άλλοτε πρόεδρο του ΠΡΟΜΗΘΕΑ – εκπαραθυρώνοντας αρχικά τον Γιώργο Βασιλακόπουλο από την ΕΡΟΚ (με φωτογραφική ρύθμιση για τα ηλικιακά όρια) και στη συνέχεια ενισχύοντας το προφίλ του ως εκλεκτού της κυβέρνησης – για να αναλάβει το τιμόνι της Ομοσπονδίας.

Το Αρκαλοχώρι είναι στην εκλογική περιφέρεια του Λευτέρη Αυγενάκη. Και επιπλέον διατηρεί, κατά τα φαινόμενα, άριστες σχέσεις με τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ, το σωματείο δηλαδή που ανήκε στον Βαγγέλη Λιόλιο. Εξ ου και η πατρινή ομάδα δάνεισε παίκτη στον σύλλογο της Κρήτης πρόσφατα.

Η ιστορία με τη wild card που δόθηκε στο Αρκαλοχώρι είναι ενδεικτική για το πώς λειτουργούσε η ΕΟΚ επί Λιόλιου: Η επιλογή ανακοινώθηκε στις 24 Ιουνίου 2026 και αφορούσε τη συμμετοχή στην Elite League της περιόδου 2026-27, δηλαδή την πρώην Α2. Η ομοσπονδία γνωστοποίησε τον «νικητή», επικαλούμενη τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Στην ανακοίνωση, όμως, δεν παρουσίασε τη συγκριτική αιτιολόγηση της επιλογής.

Αυτό είναι και το κεντρικό ζήτημα. Όταν δύο ιστορικά σωματεία του ελληνικού μπάσκετ αποκλείονται από μια διαδικασία ειδικής αδειοδότησης, η απλή διαβεβαίωση ότι εφαρμόστηκαν τα κριτήρια δεν αρκεί. Χρειάζεται να προκύπτει πώς εφαρμόστηκαν, ποια βαρύτητα είχαν και σε ποια συγκεκριμένα σημεία υπερείχε ο φάκελος που επιλέχθηκε.

Τα κριτήρια υπήρχαν, η συγκριτική εξήγηση έλειπε

Ο Απόλλων Πατρών αντέδρασε αρχικά με τη φράση «Ανθ’ ημών… οι εκλεκτοί», αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν η ιστορία, η δυναμική, η οικονομική εξυγίανση και η κοινωνική προσφορά του συλλόγου.

Η Αναγέννηση απάντησε ότι η επιλογή επιβράβευε τη δουλειά, την πρόοδο και το σχέδιό της, κατηγορώντας την πατρινή πλευρά για υπεροψία και προσκόλληση στο παρελθόν. Η αντιπαράθεση μεταξύ των συλλόγων, ωστόσο, δεν υποκαθιστούσε την ανάγκη αναλυτικών εξηγήσεων από την ίδια την ΕΟΚ.

Στις 25 Ιουνίου, ο Απόλλων επανήλθε, παραθέτοντας τα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: αγωνιστική κατηγορία και κατάταξη, πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, εγκαταστάσεις, ιστορικότητα, αναπτυξιακό σχέδιο, διοικητική συγκρότηση, υποδομές, οικονομική συνέπεια και υποστήριξη της αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων.

Η ιστορικότητα, επομένως, αποτελούσε ρητό κριτήριο της διαδικασίας. Δεν έδινε αυτομάτως τη θέση στον Απόλλωνα ή στον Σπόρτιγκ, δημιουργούσε όμως την υποχρέωση να εξηγηθεί πώς συνυπολογίστηκε με τα υπόλοιπα στοιχεία. Η ίδια ανακοίνωση έθετε και ένα δεύτερο, θεσμικό ερώτημα: την τελική επιλογή έκανε η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ; Ο Απόλλων επικαλούνταν τη διατύπωση της πρόσκλησης για τον ρόλο του ΔΣ και ζητούσε να αποσαφηνιστεί ποιος έκρινε τις υποψηφιότητες.

Μια ομοσπονδία που επιλέγει με αξιοκρατία οφείλει να μπορεί να παρουσιάσει κατανοητά τη διαδρομή από τα κριτήρια στο αποτέλεσμα. Διαφορετικά, αφήνει χώρο στην αμφισβήτηση ακόμη και εκείνων των στοιχείων που ενδεχομένως δικαιολογούσαν την απόφασή της.

Η αυτοδιοικητική κινητοποίηση και το «ευχαριστώ» Αυγενάκη σε Λιόλιο

Η υποψηφιότητα του Αρκαλοχωρίου είχε ισχυρή θεσμική υποστήριξη, την οποία κατέγραψε επισήμως ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στη διαδικασία στήριξης συμμετείχαν ο δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, ο πρόεδρος της ΕΚΑΣΚ Γιάννης Καλαϊτζάκης και ο πρόεδρος της Αναγέννησης Μανώλης Μαραγκάκης. Τον φάκελο παρουσίασε ο Δημήτρης Κατσαμπρακάκης.

Ο Δήμος πρόβαλε την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας και συνέδεσε την προσπάθεια του συλλόγου με την ανάκαμψη της περιοχής μετά τον καταστροφικό σεισμό. Πρόκειται για επιχειρήματα που δικαιούνταν να αξιολογηθούν, ιδίως αφού η συμβολή των τοπικών αρχών περιλαμβανόταν στα κριτήρια. Δεν εξηγούν, όμως, από μόνα τους γιατί υπερίσχυσε συνολικά η συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

Το SDNA απέδιδε τότε καθοριστικό ρόλο στην παρέμβαση Αρναουτάκη. Σε ξεχωριστό δημοσίευμα κατέγραφε τη δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Βαγγέλη Λιόλιο και το ΔΣ της ΕΟΚ για την απόφαση. Η πολιτική και αυτοδιοικητική υποστήριξη δεν αποδεικνύει αθέμιτη εύνοια. Καθιστά, ωστόσο, ακόμη πιο επιτακτική τη δημοσιοποίηση μιας πειστικής συγκριτικής αιτιολογίας, ώστε η αθλητική επιλογή να μη μένει εκτεθειμένη στην εντύπωση ότι περισσότερο μετρούν οι προσβάσεις παρά οι φάκελοι.

Στις 30 Ιουνίου, ο Σπόρτιγκ πήρε τελικά άλλη wild card, για τη National League 1, την πρώην Β΄ Εθνική. Αυτή η εξέλιξη δεν απαντούσε στο ερώτημα γιατί είχε απορριφθεί η υποψηφιότητά του για την ανώτερη κατηγορία.

Η δικαστική συνέχεια και η καταγγελία για τα πρακτικά

Ο Απόλλων δεν περιορίστηκε στις ανακοινώσεις. Στις 2 Ιουλίου γνωστοποίησε ότι είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης ειδικής αδειοδότησης, ενώ ακολούθησε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων. Σύμφωνα με την περιγραφή του συλλόγου, αυτή στηρίχθηκε στην έλλειψη έννομου συμφέροντος, με το σκεπτικό ότι η ακύρωση της επιλογής δεν θα εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση στον Απόλλωνα.

Στην ίδια ανακοίνωση διατυπώθηκε η σοβαρότερη καταγγελία: ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν ζητήματα απουσίας σχετικών πρακτικών και έγγραφης απόφασης. Πρόκειται για ισχυρισμό της πατρινής ομάδας, ο οποίος δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός χωρίς το πλήρες δικαστικό κείμενο. Ο σύλλογος παρέπεμπε τη συνέχεια στο ΑΣΕΑΔ.

Μέχρι τα τώρα δεν έχει εντοπιστεί δημοσιευμένη τελική απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Συνεπώς, δεν προκύπτει από το διαθέσιμο υλικό οριστική κρίση επί της νομιμότητας της επιλογής. Η ευθύνη της ΕΟΚ, πάντως, να εξηγήσει την απόφασή της παραμένει. Ποια ήταν η συγκριτική αξιολόγηση των τριών φακέλων; Πώς σταθμίστηκε η ιστορικότητα των δύο αποκλεισμένων σωματείων; Ποιο όργανο αποφάσισε και ποια έγγραφα τεκμηριώνουν την κρίση του;

Η Αναγέννηση δικαιούνταν να διεκδικήσει τη θέση και να υπερασπιστεί την επιλογή της. Η ΕΟΚ όφειλε να εξηγήσει αναλυτικά γιατί της την έδωσε. Όσο αυτή η εξήγηση εξαντλείται σε γενικές διαβεβαιώσεις, η διοίκηση Λιόλιου αφήνει την ίδια τη διαδικασία εκτεθειμένη. Και την αίσθηση ότι έγινε πολιτικό νταραβέρι, πέρα για πέρα έντονη.

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