Champions League: Τρίτη νίκη για Άστον Βίλα, Ρεάλ και Μπέτις, «όρθια» η Άρσεναλ στο Μόναχο – Ιστορικό ρεκόρ από τον Δουβίκα στον θρίαμβο της Κόμο επί της Γιουνάιτεντ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η εντυπωσιακή νίκη της Κόμο με 4-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πας και τον Τάσο Δουβίκα, ξεχώρισε από την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Άστον Βίλα διατήρησε το απόλυτο των νικών, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπέτις έφτασαν επίσης τους εννέα βαθμούς, ενώ η ΛΑΣΚ πέτυχε ιστορική νίκη στη Λισαβόνα. Στο Μόναχο, Μπάγερν και Άρσεναλ πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στο ισόπαλο 2-2, σε μια βραδιά που επιφύλασσε σημαντικά αποτελέσματα και ανατροπές.

Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1: Παράσταση του Νίκο Πας και ιστορικό επίτευγμα του Δουβίκα

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της αγωνιστικής σημειώθηκε στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», όπου η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας διέλυσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ιταλική ομάδα ήταν ο Νίκο Πας, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, δικαιολογώντας τις προσδοκίες ότι μπορεί να αποτελέσει τον διάδοχο του Λιονέλ Μέσι και να φορέσει τη φανέλα με το «10» στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ξεχωριστή σημασία είχε η αναμέτρηση και για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος έγραψε ιστορία στο Champions League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας που σκοράρει και στις τρεις πρώτες συμμετοχές του στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Η Κόμο, που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου, έδειξε για ακόμη μία φορά τις δυνατότητές της απέναντι σε έναν αντίπαλο με σαφώς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Στον αντίποδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση, παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα στη συνολική λειτουργία της. Η νέα βαριά ήττα εντείνει τον προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και καθιστά εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Άστον Βίλα – Βίκινγκ 3-1: Ασταμάτητη η ομάδα του Έμερι

Την εξαιρετική της πορεία στο Champions League συνέχισε η Άστον Βίλα, η οποία επικράτησε με 3-1 της Βίκινγκ στο «Βίλα Παρκ» και έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, ξεπερνώντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο της νορβηγικής ομάδας και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «χωριάτες» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, καθώς το Σάββατο 24 Οκτωβρίου αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση για την Premier League.

Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία 4-1: Τεσσάρα πριν από το «Κλάσικο»

Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επιβλήθηκε της Λειψίας με 4-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», διατηρώντας το απόλυτο στη διοργάνωση.

Οι Μαδριλένοι έφτασαν τους εννέα βαθμούς μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στη League Phase.

Η ευρωπαϊκή επιτυχία ήρθε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Ρεάλ ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα.

Μπέτις – Φέγενορντ 1-0: Ο Ίσκο κράτησε το απόλυτο

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται και η Μπέτις, η οποία συνεχίζει να αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.

Η ομάδα της Σεβίλης επικράτησε με 1-0 της Φέγενορντ, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ίσκο, κατακτώντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες.

Με εννέα βαθμούς, οι Ανδαλουσιανοί διατηρούν το απόλυτο και συνεχίζουν την εξαιρετική ευρωπαϊκή τους πορεία.

Σπόρτινγκ – ΛΑΣΚ 2-3: Ιστορική νίκη των Αυστριακών στη Λισαβόνα

Η μεγάλη έκπληξη της 3ης αγωνιστικής σημειώθηκε στη Λισαβόνα, όπου η ΛΑΣΚ επικράτησε με 3-2 της Σπόρτινγκ, καταγράφοντας την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Champions League.

Η αυστριακή ομάδα κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα από την έδρα της Σπόρτινγκ, σε μια βραδιά που θα μείνει στην ευρωπαϊκή της ιστορία.

Για τους Πορτογάλους, ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 80ό λεπτό, με την αποστολή να βοηθήσει την ομάδα του να ανατρέψει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο έτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ, Γιώργος Βαγιαννίδης, δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση.

Ίντερ – Σαχτάρ 1-0: Νίκη με δέκα παίκτες και λυτρωτή τον Κάρλος Αουγκούστο

Την πρώτη φετινή της νίκη στη League Phase πανηγύρισε η Ίντερ, επικρατώντας με 1-0 της Σαχτάρ, παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Οι «νερατζούρι» έμειναν με δέκα παίκτες στο 68ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Αλεσάντρο Μπαστόνι, γεγονός που δυσκόλεψε την προσπάθειά τους για την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Παρά την αποβολή, η ιταλική ομάδα βρήκε τη λύση δέκα λεπτά αργότερα, με τον Κάρλος Αουγκούστο να σκοράρει στο 78ο λεπτό και να χαρίζει τη νίκη στην Ίντερ.

Μπάγερν – Άρσεναλ 2-2: Θέαμα στο Μόναχο και ιστορικό ορόσημο για τον Νόιερ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς διεξήχθη στο Μόναχο, όπου Μπάγερν και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν μια αναμέτρηση με ένταση και υψηλό ρυθμό, ωστόσο για την Άρσεναλ προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα από τα πρώτα λεπτά.

Συγκεκριμένα, ο Μπουκάγιο Σάκα αποχώρησε τραυματίας στο 10ο λεπτό, δημιουργώντας πρόσθετο πονοκέφαλο στον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του ούτε τον Τζόλη, με αποτέλεσμα να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι επιλογές του στα άκρα.

Η αναμέτρηση είχε και ιστορική σημασία για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος έφτασε τις 163 συμμετοχές στο Champions League.

Με αυτόν τον αριθμό αγώνων, ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην τρίτη θέση της ιστορικής κατάταξης, πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο με 183 συμμετοχές και τον Λιονέλ Μέσι με 177.

Λιλ – Γαλατασαράι 2-4: Μεγάλο «διπλό» με ανατροπή και γκολ του Οσιμέν

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Γαλατασαράι, η οποία επικράτησε με 4-2 της Λιλ στο «Πιερ Μορουά», πανηγυρίζοντας τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει τη League Phase με δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, γεγονός που καθιστούσε την αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική.

Η Λιλ κατάφερε να προηγηθεί με 2-1, όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Η τουρκική ομάδα αντέδρασε εντυπωσιακά, σημείωσε τρία αναπάντητα γκολ και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος πέτυχε στο 61ο λεπτό το πρώτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση, απέναντι στην πρώην ομάδα του, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων.

Η Γαλατασαράι έφυγε από τη Γαλλία με μια σημαντική νίκη, ενώ η Λιλ παρέμεινε χωρίς βαθμό έπειτα από τρεις αγωνιστικές, μετρώντας ισάριθμες ήττες.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2

(4′ Αϊντίν, 11′ Γκρίνγουντ – 15′ Πρόβοντ, 90′ Κότσορ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2

(39′ ΜακΚάρθι – 10′,53′ Γκιρασί)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-2

(38′ Ντουέ, 72′ Φερναντέζ, 81′ Βιτίνια, 89′ Ρουΐθ – 55′ Εσπάρτ, 79′ Γιαμάλ)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-3

(36′,66′ ΜακΆλιστερ, 45’+2 Αραούχο, 69′ Βιρτς – 4′ Μικαουτάτζε, 29′ Καρντόνα, 87′ Ολουβασέγι)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 5-1

(12′ Άντερσον, 34′,65′,76′ Φόντεν, 57′ Τσερκί – 52′ Πήλιος)

Ρόμα (Ιταλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0

(21′ Ερμόσο, 39′ Μολίνα, 53′ Πισίλι, 58′ πέν. Μάλεν)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 0-1

(57′ Τιλ)

Νάπολι (Ιταλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4-3

(1′ Πολιτάνο, 41′,75′ ΜακΤόμινεϊ, 88′ αυτ. Μπγιόρτουφ – 27′ Χάουγκε, 52′ Χέλμερσεν, 90’+5 Μπγιόρτουφ)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Ατλέτικο (Ισπανία) 1-1

(36′ Λέβελινγκ – 47′ Άλβαρες)

Λιλ (Γαλλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 2-4

(7′,39′ Ντιαούν – 2′ Ακγιούν, 44′ Μπατράκοφ, 52’αυτ. Μπενταλέμπ, 61′ Οσιμέν)

Κόμο (Ιταλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 4-1

(2′,57′ Πας, 49′ Δουβίκας, 76′ Ραμόν – 90’+1 Ζίρκζε)

Μπάγερν (Γερμανία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 2-2

(35΄ Ντέιβις, 61΄πεν. Κέιν – 25΄ Έζε, 80΄ Ράις)

Ρεάλ (Ισπανία) – Λειψία (Γερμανία) 4-1

(43΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 52΄ Γκιουλέρ, 83΄ Μπαπέ, 87΄ Ντιομαντέ – 85΄ Γκομίς)

Ίντερ (Ιταλία) – Σαχτάρ (Ουκρανία) 1-0

(77΄ Κάρλος Αουγκούστο)

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 2-3

(5΄πεν.,89΄ Λουϊς Σουάρες – 15΄ Λανγκ, 63΄ Κάλαϊτζιτς, 68΄ Ντάνεκ)

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1

(23΄ Μπάρκλεϊ, 37΄ Μπουεντία, 62΄αυτ. Χέγκχαϊμ – 84΄ Κρίστιανσεν)

Μπριζ (Βέλγιο) – Λανς (Γαλλία) 3-0

(45+3΄ Βανάκεν, 50΄ Σέις, 72΄ Φορμπς)

Μπέτις (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-0

(59΄πεν. Ίσκο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αγ. Βαθμοί

Παρί Σεν Ζερμέν 3 9

Άστον Βίλα 3 9

Λίβερπουλ 3 9

Ρεάλ Μαδρίτης 3 9

Μπέτις 3 9

Στουτγκάρδη 3 7

Άρσεναλ 3 7

Μπαρτσελόνα 3 6

Κόμο 3 6

Μάντσεστερ Σίτι 3 6

Μπριζ 3 6

Σπόρτινγκ Λ. 3 6

Ντόρτμουντ 3 6

Μπάγερν 3 5

Ρόμα 3 4

Ατλέτικο Μαδρίτης 3 4

Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 4

Αϊντχόφεν 3 4

Βιγιαρεάλ 3 3

Μάντσεστερ Γ. 3 3

Ίντερ 3 3

Νάπολι 3 3

Γαλατασαράι 3 3

ΛΑΣΚ 3 3

Σαμπάχ 3 3

Φέγενορντ 3 3

Λανς 3 3

Μπόντο Γκλιμτ 3 3

ΑΕΚ 3 3

Λειψία 3 3

Φενέρμπαχτσε 3 2

Σλάβια Πράγας 3 1

Βίκινγκ 3 1

Πόρτο 3 0

Λιλ 3 0

Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 0

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα – Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

Σκάνδαλο με στημένα: Παραδόθηκε ο Μαυραγάνης, αύριο οι απολογίες των 6 κατηγορουμένων

Σε αναστολή η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα από τις διοργανώσεις της Euroleague, μετά τη σύλληψή της για τα στημένα στο μπάσκετ