Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα – Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης (22/10) οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των καταγγελλόμενων «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του αθλήματος. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να έχουν οκτώ καταγγελίες, με εκείνη της ΚΑΕ Αμαρουσίου για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας να ξεχωρίζει, καθώς και μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο Λιόλιος με τον Ηλία Παπαθεοδώρου. Την ίδια ώρα, νέο κύκλο ερευνών αναμένεται να ανοίξει η εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν από τις κατοικίες των εμπλεκομένων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες.

Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστούν αρχικά ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτελέσεων, στο Κτίριο 16 της Ευελπίδων, σε μια διαδικασία που αναμένεται να είναι σύντομη. Στη συνέχεια, θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, στο Κτίριο 9, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Από την πλευρά των κατηγορουμένων επισημαινόταν ότι δεν είχαν ακόμη λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας, ώστε να γνωρίζουν αναλυτικά όσα τους αποδίδονται και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έξι συλληφθέντες δεν είχαν κληθεί προηγουμένως να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας της αθλητικής δικαιοσύνης, η οποία οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων, στην έκδοση ενταλμάτων και στις συλλήψεις.

Το συγκεκριμένο στοιχείο προκαλούσε ερωτήματα στο περιβάλλον τους, με την πλευρά τους να υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί επί της υπόθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Το «κουκλοθέατρο» του Παπαθεοδώρου

Η αφετηρία της υπόθεσης, όπως αυτή εξελίχθηκε δημόσια, εντοπίζεται στον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, όταν το Μαρούσι ηττήθηκε από τη Μύκονο για την 5η αγωνιστική της GBL.

Μετά το παιχνίδι, ο τότε προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Οι τοποθετήσεις του θεωρήθηκαν από πολλούς ως αιχμηρό μήνυμα για όσα, κατά την άποψή του, συνέβαιναν στο ελληνικό μπάσκετ.

«Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα» έλεγε τότε ο κ. Παπαθεοδώρου και συνέχιζε:

«Θέλουμε δουλειά, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, δυνατοί, επιθετικοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης. Είπα εγώ κάτι για την διαιτησία; Είμαστε μέρος μίας θεατρικής παράστασης, παίζουμε ένα κουκλοθέατρο. Έρχονται κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες, ωραία περνάμε».

Εκείνη την περίοδο, οι δηλώσεις αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ως διαμαρτυρία ενός προπονητή μετά από ήττα. Ωστόσο, τα γεγονότα που ακολούθησαν έδωσαν διαφορετική διάσταση στην αντιπαράθεση.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέδωσε λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωση με αναφορές στη διαιτησία, διατηρώντας χαμηλούς τόνους.

Οι νέες αιχμές και η αντίδραση της ΕΟΚ

Η ένταση επανήλθε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας. Ο Παπαθεοδώρου επέλεξε και πάλι να μιλήσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον αποδέκτη των αναφορών του.

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε. Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε, δε σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι. Δε σε φοβόμαστε ρε. Το κατάλαβες; Είσαι μικρός, είσαι λίγος ό,τι και να κάνεις. Δε σε φοβόμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Αρχικά τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ, Δήμος Ντικούδης, ενώ στη συνέχεια η Ομοσπονδία παρέπεμψε τόσο την ΚΑΕ Αμαρουσίου όσο και τον προπονητή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε τον Μάρτιο, μετά την εντός έδρας ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο. Στην αναμέτρηση εκείνη, οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν 44 ελεύθερες βολές, γεγονός που αποτέλεσε νέο σημείο τριβής.

Μετά το παιχνίδι, ο Παπαθεοδώρου προανήγγειλε ότι η ομάδα θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της.

Η καταγγελία της 16ης Απριλίου και τα SMS

Το επόμενο καθοριστικό βήμα έγινε στις 16 Απριλίου, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρέθηκαν μηνύματα που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, είχε στείλει ο Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου την περίοδο κατά την οποία ο τελευταίος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών, από το 2023 έως το 2025.

Η συγκεκριμένη ομάδα συνδέεται άμεσα με τον Λιόλιο, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιεχόμενο της επικοινωνίας τους. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αθλητικές αρχές και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη δικογραφία, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να έγραφε στον τότε προπονητή του Προμηθέα:

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές».

Το συγκεκριμένο SMS αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της καταγγελίας, καθώς αφορά πληροφορίες για τον ορισμό διαιτητών σε επικείμενο αγώνα και συνοδεύεται από την επισήμανση ότι η πληροφορία είναι εμπιστευτική.

Η παρέμβαση της ΕΕΑ και η υπόθεση του Προμηθέα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν η αθλητική αρχή που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο σκέλος της καταγγελίας.

Στις αρχές Ιουνίου κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος εμφανιζόταν να έχει μεταβιβάσει την ομάδα από το 2020.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, η ΕΕΑ ανακοίνωσε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας. Η απόφαση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για το σκεπτικό της, βασίστηκε τόσο στην κατάθεση του Παπαθεοδώρου όσο και στα μηνύματα που είχε παρουσιάσει.

Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Λιόλιος είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΚΑΕ, παρά την εμφανιζόμενη μεταβίβαση της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην υπόθεση, η οποία πλέον έχει περάσει στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης. Το περιεχόμενο της δικογραφίας, οι καταγγελίες και τα μηνύματα βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης, ενώ η τελική αξιολόγηση των αποδιδόμενων πράξεων ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Τα 820.000 ευρώ στο σπίτι του Παπαπέτρου και τα χρήματα που κατασχέθηκαν

Το μεγαλύτερο χρηματικό εύρημα των ερευνών, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στην κατοικία του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου. Πρόκειται για 820.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρονται να βρέθηκαν αποθηκευμένα σε ερμάριο μέσα στο σπίτι του.

Το ποσό κατασχέθηκε και η προέλευσή του εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να αξιολογηθούν, χωρίς από μόνη της να αποδεικνύει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοικία του Βαγγέλη Λιόλιου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά. Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, με τις αρχές να καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, καθώς αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, αναζητώντας στοιχεία σχετικά με τις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και USB στα χέρια των αρχών

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν κατά τις κατ’ οίκον έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των αντικειμένων που βρίσκονται στα χέρια των αρχών περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ και USB.

Η εξέταση των συσκευών αναμένεται να επικεντρωθεί σε επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία και άλλα ψηφιακά δεδομένα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν το υλικό περιλαμβάνει στοιχεία που επιβεβαιώνουν, συμπληρώνουν ή αποδυναμώνουν τις πληροφορίες και τις καταγγελίες που έχουν ήδη τεθεί υπό διερεύνηση.

Η αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας σχετικά με τις καταγγελλόμενες συνεννοήσεις, τις ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές και τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να οργανώθηκαν οι παρεμβάσεις σε αγώνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έρευνα που προηγήθηκε της έκδοσης των ενταλμάτων διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου αθλητικού εισαγγελέα. Η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας επικεντρώθηκε στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και στη διενέργεια των ερευνών στις κατοικίες των κατηγορουμένων.

Ποιοι είναι οι έξι συλληφθέντες

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν έξι πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και της διαιτησίας, καθώς και έναν επιχειρηματία και πρώην αθλητή. Πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Αναστάσιο Πηλοΐδη, Ηλία Κορομηλά και Γιώργο Μαυραγάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την εκτέλεση των ενταλμάτων, η Βασιλική Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Η περίπτωση του Γιώργου Μαυραγάνη παρουσίασε αρχικά δυσκολία, καθώς δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά την πρώτη προσπάθεια εκτέλεσης του εντάλματος. Στη συνέχεια, ωστόσο, εμφανίστηκε ο ίδιος στις αρχές και συνελήφθη, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η εκτέλεση και του έκτου εντάλματος.

Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν επί των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ και η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τοποθετούνται δημόσια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ανέφερε:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας όσα, όπως υποστηρίζει, στερήθηκε εξαιτίας των πρακτικών που καταγγέλλει στον χώρο της διαιτησίας.

Στην ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή της, η ομάδα έκανε λόγο για διαχρονικές αδικίες σε βάρος της και υποστήριξε ότι θα επιδιώξει τη δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεών της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είχε προαναγγείλει νομικές κινήσεις μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, ανάρτησε το μήνυμα «Ήθελες πόλεμο… δεν ρώταγες», ενώ ακολούθησε νέα τοποθέτηση με τη φράση «Θέλανε πόλεμο, φυλακή τώρα».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε νέο εκτενές story, στο οποίο περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματά του, κάνοντας λόγο τόσο για δικαίωση και αισιοδοξία, όσο και για οργή, εξαιτίας, όπως ανέφερε, όσων έχει βιώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε πρόστιμα, απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, μηνύσεις και καταγγελίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι του επιδόθηκε νέα κλήση για μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αφορά ισχυρισμούς του κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Επικαλέστηκε, επίσης, αθώωσή του σε υπόθεση που σχετίζεται με αναρτήσεις του για την ΕΟΚ και την ΚΕΔ, καθώς και αγωγή της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για σχόλιά του σχετικά με τον Λιόλιο.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ακόμη στις αντιδράσεις που αναμένει από τους αρμόδιους για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι πλέον οι καταγγελίες έχουν περάσει στο επίπεδο των πράξεων.Play Video

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Είναι μία περίεργη μέρα σήμερα. Από τη μία, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά. Από την άλλη, σκέφτομαι, τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.

Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμία πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.

Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πουλημένα Μέσα, τίτλοι με αίμα – εναντίον σε όλους και όλα – τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.

Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμόδιους και μη και αναμένω – έστω και τώρα – μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.

Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας. Και χάσατε».

Τι ισχύει για το μέλλον της προεδρίας της ΕΟΚ

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να επηρεάσει και τη συζήτηση για τη διοικητική λειτουργία της ΕΟΚ, με το ενδεχόμενο παραμονής του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία να εξαρτάται από τις προβλέψεις της αθλητικής νομοθεσίας και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Η έκδοση εντάλματος σύλληψης και η άσκηση ποινικής δίωξης δεν συνεπάγονται αυτομάτως έκπτωση από το αξίωμα. Το ζήτημα εξαρτάται από το εάν συντρέχουν οι ειδικές νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένα αδικήματα και για την επιβολή μέτρων όπως η προσωρινή κράτηση.

Εφόσον προκύψει νόμιμο κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του προέδρου, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της έκπτωσης και την κάλυψη τυχόν κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αναπλήρωση και η ανάδειξη νέου προέδρου θα εξαρτηθούν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Προς το παρόν, το βάρος βρίσκεται στη δικαστική διερεύνηση, στην αξιολόγηση των ψηφιακών πειστηρίων και στην εξέταση των οικονομικών ευρημάτων. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών ενδέχεται να προσθέσουν νέα δεδομένα στη δικογραφία και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής. Η τελική κρίση για την ευθύνη κάθε κατηγορουμένου ανήκει στη Δικαιοσύνη.

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