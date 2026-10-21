search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 20:11
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 19:37

Γιαννακόπουλος: «Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε και χάσατε» – Τι ανέφερε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

21.10.2026 19:37
giannakopoulos-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέα παρέμβαση μέσω Instagram έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετούμενος για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τις δικαστικές διαμάχες που, όπως αναφέρει, τον έχουν απασχολήσει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα εκτενές story, στο οποίο περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματά του, κάνοντας λόγο τόσο για δικαίωση και αισιοδοξία, όσο και για οργή, εξαιτίας, όπως ανέφερε, όσων έχει βιώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε πρόστιμα, απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, μηνύσεις και καταγγελίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι του επιδόθηκε νέα κλήση για μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αφορά ισχυρισμούς του κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Επικαλέστηκε, επίσης, αθώωσή του σε υπόθεση που σχετίζεται με αναρτήσεις του για την ΕΟΚ και την ΚΕΔ, καθώς και αγωγή της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για σχόλιά του σχετικά με τον Λιόλιο.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ακόμη στις αντιδράσεις που αναμένει από τους αρμόδιους για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι πλέον οι καταγγελίες έχουν περάσει στο επίπεδο των πράξεων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Είναι μία περίεργη μέρα σήμερα. Από τη μία, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά. Από την άλλη, σκέφτομαι, τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.

Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμία πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.

Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πουλημένα Μέσα, τίτλοι με αίμα – εναντίον σε όλους και όλα – τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.

Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμόδιους και μη και αναμένω – έστω και τώρα – μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.

Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας. Και χάσατε».

Διαβάστε επίσης:

«Χάος στην Ελλάδα»: Στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ η σύλληψη του Λιόλιου

Αναβάλλονται ποδοσφαιρικοί αγώνες στη Γαλλία ενόψει των νέων διαδηλώσεων το Σάββατο

KAE Παναθηναϊκός: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump marine one xairetismos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

grava
ΕΛΛΑΔΑ

Σε τριήμερη αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων

kolonos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Ο αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν και πυροδότησε τον μηχανισμό, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

HACKERS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κυβερνητικοί ιστότοποι στην Ευρώπη εκτός δικτύου λόγω κενών ασφαλείας – Αγώνας δρόμου για κάλυψη των τρωτών σημείων

sxoleio-gkrava-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Ερωτήματα για το πόρισμα του ΤΕΕ – «Τελικά όλοι το είχαν εκτός από εμένα», λέει ο Χάρης Δούκας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία, στο 2,6% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δεν μπαίνει στη Βουλή η Καρυστιανού

anastasia-giamali-new
LIFESTYLE

Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η ευτυχία κρυβόταν στα τούλια ενός νυφικού, θα κυκλοφορούσαμε κάθε μέρα όλες και όλοι με ένα νυφικό»

vaggelis_liolios_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και 4 παράγοντες, ένταλμα και για Μαυραγάνη για στημένα - Μεγάλα χρηματικά ποσά σε σπίτια

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 20:09
trump marine one xairetismos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

grava
ΕΛΛΑΔΑ

Σε τριήμερη αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων

kolonos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Κολωνό: Ο αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν και πυροδότησε τον μηχανισμό, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

1 / 3