Γιαννακόπουλος: «Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε και χάσατε» – Τι ανέφερε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

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Νέα παρέμβαση μέσω Instagram έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετούμενος για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τις δικαστικές διαμάχες που, όπως αναφέρει, τον έχουν απασχολήσει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα εκτενές story, στο οποίο περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματά του, κάνοντας λόγο τόσο για δικαίωση και αισιοδοξία, όσο και για οργή, εξαιτίας, όπως ανέφερε, όσων έχει βιώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε πρόστιμα, απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, μηνύσεις και καταγγελίες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι του επιδόθηκε νέα κλήση για μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αφορά ισχυρισμούς του κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Επικαλέστηκε, επίσης, αθώωσή του σε υπόθεση που σχετίζεται με αναρτήσεις του για την ΕΟΚ και την ΚΕΔ, καθώς και αγωγή της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για σχόλιά του σχετικά με τον Λιόλιο.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ακόμη στις αντιδράσεις που αναμένει από τους αρμόδιους για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι πλέον οι καταγγελίες έχουν περάσει στο επίπεδο των πράξεων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Είναι μία περίεργη μέρα σήμερα. Από τη μία, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά. Από την άλλη, σκέφτομαι, τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.

Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμία πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.

Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πουλημένα Μέσα, τίτλοι με αίμα – εναντίον σε όλους και όλα – τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.

Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμόδιους και μη και αναμένω – έστω και τώρα – μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.

Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας. Και χάσατε».

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