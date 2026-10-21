KAE Παναθηναϊκός: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουμε όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς

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Με μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση αντέδρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην είδηση της σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου για το σκάνδαλο με στημένους αγώνες μπάσκετ. Είχε προηγηθεί ανάλογη αντίδραση και από τον πρόεδρό της Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Οι πράσινοι προαναγγέλλουν την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν όσα θεωρούν ότι «εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR



Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες… pic.twitter.com/gFHaC4SfCu — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 21, 2026







Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:





«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.



Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.

Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.



Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.



Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.



Καλή τύχη στην ανυπαρξία.



Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.



Υ.Γ.: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο».

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