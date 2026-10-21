Υπόθεση για στημένα στο μπάσκετ: Τι θα γίνει με την προεδρία της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη Λιόλιου – Η διαδικασία που προβλέπεται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έβαλε η σύλληψη του προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε παραγόντων (ο ένας αναζητείται ακόμη) για την υπόθεση των καταγγελιών για στημένους αγώνες.

Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο και το ζήτημα της διοικητικής λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Η αυριανή απολογία του Λιόλιου, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, όπως και εκείνες των υπόλοιπων εμπλεκομένων, αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σημείο για τις εξελίξεις της υπόθεσης. Ανάλογα με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ενδέχεται να προκύψουν νέα δεδομένα και για την παραμονή του στην ηγεσία της Ομοσπονδίας.

Εφόσον ο πρόεδρος αφεθεί ελεύθερος, ακόμη και με την επιβολή περιοριστικών όρων, η δυνατότητα παραμονής του στη θέση του εξαρτάται από τις προβλεπόμενες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και από το αν συντρέχει νόμιμο κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του ή προκύψει άλλος λόγος που, βάσει του νόμου, εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του. Σε μια τέτοια εξέλιξη, τίθεται ζήτημα αντικατάστασής του και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της διοίκησης.

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθεσία

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών, η έκδοση αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για συγκεκριμένα κακουργήματα, όπως αδικήματα δωροδοκίας ή δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και η επιβολή προσωρινής κράτησης, μπορούν να επιφέρουν αυτοδίκαιη έκπτωση από το σχετικό αξίωμα, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση του σχετικού κωλύματος.

Αν η προβλεπόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς να ενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η αρμοδιότητα έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης μεταφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Οι συνέπειες που προβλέπονται για τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας εξαρτώνται από τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου.

Πώς καλύπτεται ενδεχόμενη κενή θέση στη διοίκηση

Σε περίπτωση οριστικοποίησης της έκπτωσης του προέδρου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναπλήρωση των κενών θέσεων.

Η είσοδος αναπληρωματικού μέλους

Η κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο σύμβουλο, με βάση τη σειρά εκλογής του στις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις και το καταστατικό.

Η ανάδειξη νέου προέδρου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπλήρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη νέου προέδρου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το καταστατικό της ΕΟΚ.

Το ποιος θα αναλάβει την προεδρία και με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό θα εξαρτηθεί από τις δικαστικές εξελίξεις, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προβλέψεις που διέπουν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Διαβάστε επίσης:

Θάνου για δίωξη σε Λιόλιο: «Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, ευχαριστούμε την ανεξάρτητη, ελληνική δικαιοσύνη»

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι για τα στημένα στο μπάσκετ – Χειροπέδες σε Λιόλιο, Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Πηλοΐδη και Κορομηλά, ψάχνουν τον Μαυραγάνη

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Ερευνώνται περίπου 50 αγώνες όλων των κατηγοριών



















