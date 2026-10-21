Θάνου για δίωξη σε Λιόλιο: «Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, ευχαριστούμε την ανεξάρτητη, ελληνική δικαιοσύνη»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, σχολίασε τις συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση, εκφράζοντας την ικανοποίηση και την ανακούφισή της για τις εξελίξεις.

Η κ. Θάνου απέφυγε να επανέλθει στις καταγγελίες και τις δικαστικές αντιπαραθέσεις που έχουν σημαδέψει τη μακρόχρονη κόντρα του Παναθηναϊκού με την ΚΑΕ Ολυμπιακός «προς υπεράσπιση ΕΟΚ», όπως υπογραμμίζει, επιλέγοντας να εστιάσει στον ρόλο της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, την οποία ευχαρίστησε για το έργο της.

«Σήμερα με συγκίνηση αληθινή και περηφάνια και ανακούφιση, θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ανεξάρτητη, ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με τη φράση «Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα». Σήμερα δε θα μιλήσουμε για τις δεκάδες καταγγελίες, μηνύσεις, αγωγές της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δ. Γιαννακόπουλου προς υπεράσπιση ΕΟΚ, Λιόλιου, Τσαρούχα, Παπαπέτρου και λοιπών.

Δε θα μιλήσουμε για τις ανακοινώσεις, τις αιτήσεις εξαιρέσεων, τις ειρωνείες ενώπιον αθλητικών Δικαστριών και Δικαστών για όσα ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια. Δε θα πούμε κουβέντα για τους δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου, τα εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, την προσπάθεια εξουθένωσης του τρελού, όταν φώναζε και δεν άκουγε κανείς.

Σήμερα με συγκίνηση αληθινή και περηφάνια και ανακούφιση, θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ανεξάρτητη, ελληνική Δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της με ακεραιότητα, επιμέλεια και σιωπή, μέσα σε γραφεία συχνά χωρίς θέρμανση, χωρίς επαρκή αριθμό γραμματέων, χωρίς καν φωτοτυπικά. Σε Λειτουργούς που τιμούν τα γράμματα που διάβασαν και τους όρκους που έδωσαν. Είναι η πλειοψηφία και σε αυτούς βασιζόμαστε οι Έλληνες πολίτες, αυτούς εμπιστευόμαστε και αυτοί αποτελούν την ασπίδα της Δημοκρατίας μας. Είναι έργο βαρύ και δυσανάλογο, αλλά αυτές και αυτοί αντέχουν. Μας διαλύσατε ο, τι αγαπήσαμε τόσα χρόνια, αλλά. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα».

Διαβάστε επίσης

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι για τα στημένα στο μπάσκετ – Χειροπέδες σε Λιόλιο, Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Πηλοΐδη και Κορομηλά, ψάχνουν τον Μαυραγάνη

Βαγγέλης Λιόλιος: Από την αυτοκρατορία της Coffee Island στην κορυφή της ΕΟΚ και στο ένταλμα σύλληψης

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την σύλληψη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο»