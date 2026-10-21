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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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21.10.2026 14:18

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου για την σύλληψη Λιόλιου: «Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο»

21.10.2026 14:18
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Η είδηση της σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου και τα εντάλματα σύλληψης διαιτητών και ενός ακόμη παράγοντα της ΕΟΚ, δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε σειρά από story του στα σόσιαλ, έκανε λόγο για… πόλεμο στέλνοντας… φιλάκια.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε… Χα! Δεν ρωτάγατε. Μια ήττα κι αυτή αν θέλω τώρα την ανατρέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Θέλατε πόλεμο; Πόλεμο!», ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανέβασε.

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