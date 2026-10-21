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21.10.2026 12:35

«Καρφιά» Τσιτσιπά στον πατέρα του: «Η ομάδα μου, μου φέρνει ηρεμία – Σημαντικό να περιβάλλεσαι από τους σωστούς ανθρώπους»

21.10.2026 12:35
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Στην προπονητική του ομάδα απέδωσε τα εύσημα για την αγωνιστική του άνοδο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφήνοντας ωστόσο και ένα «καρφί» για τον πατέρα του.

Ο Έλληνας τενίστας αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο Αλμάτι του Καζακστάν και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, έπειτα από τη νίκη του απέναντι στον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς.

Σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του, ο Τσιτσιπάς εξήγησε ότι όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης, ηρεμίας και, πάνω απ’ όλα, του «περιβάλλοντος και των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν», ατάκα που είναι έμμεσο μήνυμα προς τον πατέρα και πρώην προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.

«Η ομάδα μου αποτελεί το 50% της δουλειάς μου. Είναι μια ομάδα που με εμπνέει και στην οποία επικρατεί ένα ήρεμο κλίμα. Όταν καταφέρνεις να δημιουργήσεις αυτό το αίσθημα γαλήνης, τόσο στην προπόνηση όσο και στην καθημερινή ζωή, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο» είπε και συνέχισε:

«Πρέπει να περιβάλλεσαι από τους σωστούς ανθρώπους. Έχω περάσει πολλά κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Έχω χρειαστεί να αντιμετωπίσω αρκετά δύσκολες και άβολες καταστάσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τη δουλειά και είναι πρόθυμος να καταβάλει κάθε απαραίτητη προσπάθεια».

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