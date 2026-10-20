Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1 (Β΄ ημίχρονο): Live η δύσκολη αποστολή της Ένωσης στο Etihad

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Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Etihad Stadium, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Live η εξέλιξη του αγώνα

65΄ Γκολ η Σίτι 4-1, ο Φόντεν σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι με την ασίστ να του την βγάζει ο Λούις

57΄ Γκολ η Σίτι 3-1, Άλαν και Φόντεν έκρυψαν την μπάλα η οποία έφτασε στον Σέρκι που άδειασε τον Αριάγκα και με άψογο πλασέ νίκησε τον Μπρινιόλι

52΄ Γκολ η ΑΕΚ 2-1, Ο Ζίνι δίνει στον Πήλιο ο οποίος μπαίνει στην περιοχή από αριστερά και με δυνατό σουτ μειώσει το σκορ

34΄ Γκολ η Σίτι 2-0, ο Φόντεν έκανε ωραία επέλαση και συνεργασία από τα δεξιά της επίθεσης, βρέθηκε στη μικρή περιοχή και «εκτέλεσε» τον Μπρινιόλι, διπλασιάζοντας τα τέρματα για τους «Πολίτες».

12΄ Γκολ η Σίτι 1-0, με τον Έλιοτ Άντερσον, που πήρε το… ριμπάουντ μετά από εκτέλεση φάουλ, με τη μπάλα να βρίσκει αρχικά το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι και στη συνέχεια να στρώνεται στον μέσο της αγγλικής ομάδας.

Στο πλευρό της ΑΕΚ βρίσκονται και οι φίλαθλοί της, με περισσότερους από 3.500 οπαδούς να δίνουν το «παρών» στο Etihad, προσπαθώντας να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας με τη φωνή τους.

Οι επιλογές του Νίκολιτς και οι εκπλήξεις στην ενδεκάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε δύο αξιοσημείωτες επιλογές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο Ζοάο Μάριο και ο Αριάγκα παίρνουν φανέλα βασικού, ενώ οι Κοϊτά και Βιτάλις μένουν στον πάγκο.

Ο Σέρβος τεχνικός επιλέγει διάταξη 4-4-2, με τον Βάργκα να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης, σε μια αναμέτρηση όπου η Ένωση καλείται να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα.

Στον πάγκο ο Χάαλαντ

Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται στην αποστολή, αλλά δεν ξεκινά στο αρχικό σχήμα, καθώς θα περιμένει την ευκαιρία του από τον πάγκο.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Φερνάντες, Άλαν, Τσερκί, Φόντεν, Σαμπά.

Στον πάγκο είναι οι: Μπετινέλι, Ρούλι, Γκεί, Εντιαγέ, Χάαλαντ, Ντοκού, Άιτ-Νούρι, Ρέις, Μπουαντί, ΜακΆιντου, Μπρέιθγουεϊτ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μάγιερ, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο για περίπου μία ώρα στην προηγούμενη ευρωπαϊκή της αναμέτρηση, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 3-1. Το αποτέλεσμα άφησε απογοήτευση στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων», που καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα, άλλωστε, παραμένει απαιτητικό, καθώς μετά την αναμέτρηση στο Μάντσεστερ ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Νοεμβρίου.

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