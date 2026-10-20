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20.10.2026 20:01

Τσίπρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Δεν προχώρησαν σε εμβολιασμό γιατί θα φαινόταν πως δεν έχουμε 82.000 παραγωγούς»

20.10.2026 20:01
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Επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας από τον Παλαμά Καρδίτσας.

Σε συζήτηση που είχε με κατοίκους διαβεβαίωσε εν πρώτοις για την απόφαση που έχει πάρει, να συγκρουσθεί με τα «μεγάλα συμφέροντα». Ζητώντας, όμως, από τους συνομιλητές του να μην πιστεύουν εκείνους που υπόσχονται λύσεις χωρίς να στενοχωρούν κανέναν, αντέτεινε ότι η ΕΛΑΣ θα υποχρεώσει τους ισχυρούς «να βάλουν το χέρι στην τσέπη» και μέσω της εισφοράς από το 1% των πιο πλούσιων συμπολιτών μας δεσμεύθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν σχολεία, δημόσια νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος εν γένει, οι συντάξεις στους συνταξιούχους.

Παράλληλα, «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητα μας. Διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό το πάρτι της διαφθοράς, το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς που ποτέ άλλοτε δεν είχε η χώρα όπως έχει σήμερα, εμείς δεν θα έχουμε 20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνουν σήμερα», δήλωσε επίσης.

Εστιάζοντας εν συνεχεία στο πρόβλημα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι «αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό, θα ήταν αναγκασμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Και αν καταγραφόταν το ζωικό κεφάλαιο θα φαινόταν ότι δεν έχουμε 82.000 παραγωγούς. Διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν κρέας και γάλα είναι μόλις 40.000, δεν έχουμε 15 – 17 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώνονται για τις επιδοτήσεις, αλλά έχουμε τα μισά. Θα φαινόταν ότι στην Κρήτη που περιόδευσα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε οχτώ εκατομμύρια πρόβατα – αιγοπρόβατα. Διότι αν τα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους και θα φαινόταν όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής και της λαμογιάς με τις δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα εκτάσεων. Αυτό το σύστημα το έστησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αυγενάκη για να δημιουργήσουν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων αλλά και διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου», υποστήριξε επίσης.

Αλλάζοντας θέμα, ακολούθως, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης είπε για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης «έπρεπε έχει να πάει σπίτι του, όταν είπε με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι είναι για τα μπάζα». Και προσέθεσε: «Χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο. Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό».Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «υπαρξιακή» ανάγκη για τη χώρα, τη στήριξη της περιφέρειας.

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