Τσίπρας από Θεσσαλία: Ο κόσμος ζητά όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή της πολιτικής (Video)

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Βίντεο από την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Θεσσαλία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνομίλησε με μικρούς και μεγάλους για τα προβλήματα και το μέλλον του τόπου. «Η πρώτη ημέρα της περιοδείας μας στη Θεσσαλία έγινε στα μέρη που ζει ο πραγματικός κόσμος με συναντήσεις στον δρόμο, στις καφετέριες και στα τσιπουράδικα, όχι σε προστατευμένα περιβάλλοντα με ελεγχόμενες συζητήσεις», αναφερει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στον καφέ με τους επαγγελματίες της εστίασης άκουσα για τζίρους που εξανεμίζονται ανάμεσα σε ΦΠΑ και λογαριασμούς ρεύματος. Όταν το 40% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενοίκιο, ο καφές και η έξοδος περνούν σε δεύτερη μοίρα. Στα τσιπουράδικα του Βόλου ανάμεσα σε πειράγματα για την τιμή του τσίπουρου η μόνιμη επωδός ήταν “δεν πάει άλλο”. Και μια φράση που κρατάω: “Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, πρέπει να κερδίσεις τον λαό”», συμπληρώνει.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το αδιέξοδο που βιώνουν οι φοιτητές. «Οι νέοι άνθρωποι μού μίλησαν για φοιτητές που δουλεύουν για να πληρώσουν ενοίκια 500 και 600 ευρώ, για εστίες σε κακή κατάσταση, για υποψήφιους διδάκτορες σε πλημμυρισμένα εργαστήρια. Για μια χώρα που έχει γίνει εχθρική στη νεότητα».

Η ΕΛΑΣ τίμησε τον ΕΛΑΣ στα ΓΑΚ Μαγνησίας «με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης του Βόλου από τη γερμανική κατοχή, η ΕΛ.Α.Σ τίμησε τον ΕΛΑΣ. Σε μια εποχή ιστορικού αναθεωρητισμού, ευχαριστώ τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Αντίστασης και τραβούν καθαρές γραμμές ανάμεσα σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και σε όσους νοσταλγούς του ναζισμού κάποιοι προσπαθούν σήμερα να ξεπλύνουν».

«Στην Αγιά μιλήσαμε για τις δύο Ελλάδες που ζουν κάτω από τον ίδιο ήλιο: την Ελλάδα του μόχθου και της παραγωγής, και την Ελλάδα της διαφθοράς που ζει παρασιτικά εις βάρος της. Μιλήσαμε όμως και για την Ελλάδα που θέλουμε και κυρίως για το πώς θα τη φτιάξουμε. Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, όχι με τα Βαλκάνια», συνεχίζει.

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι το κοινό νήμα όλων των συναντήσεων ήταν «η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η εγκατάλειψη της παραγωγής καταστρέφουν την καθημερινότητα, και αυτό είναι πολιτική επιλογή. Ο κόσμος δεν ζητά μεγάλα λόγια. Ζητά σχέδιο εναλλακτικό και ρεαλιστικό, όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή πολιτικής.Συνεχίζουμε δυναμικά και τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας με εφόδια τις κουβέντες, τα κεράσματα και την ειλικρινή στήριξη του κόσμου».

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