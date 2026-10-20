Τσίπρας από Αγιά Λάρισας: Η χώρα δεν παράγει – Κατηγορεί την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση του νερού

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Στην περιοχή της Αγιάς Λάρισας συνέχισε την περιοδεία του στη Θεσσαλία ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση για σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού και για χαμένη ευκαιρία για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αναλυτικά, επισκεπτόμενος την ΔΕΥΑ Αγιάς, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι «οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με την επέκταση των αρμοδιοτήτων και της γεωγραφικής εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ είναι ενδεικτικές των πραγματικών προθέσεών της. Είναι προφανές πως γλυκάθηκαν με τη ΔΕΗ, με την είσοδο των funds και τη λειτουργία της με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Θέλουν τις συνενώσεις των ΔΕΥΑ για να γίνουν νύφες πολύφερνες οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που θα προσελκύσουν επενδυτές που όχι μόνο θα φέρουν την ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά φέρουν και το καρτέλ του νερού, ακριβώς όπως έγινε με τη ΔΕΗ και την ενέργεια. Με λίγους παίκτες που θα ορίζουν τις τιμές και τους καταναλωτές απλούς θεατές στο φαγοπότι, όπου θα καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό».

Ο Α. Τσίπρας υποστήριξε ότι «ο άλλος δρόμος υπάρχει και είναι αυτός που έχουμε επιλέξει στηρίζοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δομές της. Οι ΔΕΥΑ πρέπει να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους, το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό και καθολικά προσβάσιμο, όπως ακριβώς έχουμε σχεδιάσει και με την ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Με ενεργό ρόλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην παραγωγή, διανομή και αποθήκευση ενέργειας, με ουσιαστική λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο».

Λίγο νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «μιλώντας στους κατοίκους της Αγιάς σκέφτηκα πως σε αυτόν τον τόπο και κάτω απ’ τον ίδιο ήλιο ζουν δύο Ελλάδες. Ζει η Ελλάδα που αγωνιά να τα βγάλει πέρα με τον τίμιο ιδρώτα της, με τον μόχθο και την παραγωγή. Ζει και η Ελλάδα της λαμογιάς, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτή η δεύτερη Ελλάδα έχει πάρει κεφάλι και ζει παρασιτικά εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν. Το 2019 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 78% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο μισθό της Βουλγαρίας. Σήμερα η Βουλγαρία μας έφτασε, είναι μόλις 17% παρακάτω ο μισθός στη Βουλγαρία».

Επισήμανε, δε, ότι «το 2019 αφήσαμε ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2 δισ. σήμερα αυτό έχει πάει στα 9,5 δισ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η χώρα δεν παράγει. Γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να στηριχθεί η παραγωγή. Γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθούν υποδομές. Κι εμείς αυτή την ευκαιρία θα την ξαναδημιουργήσουμε με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, για να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, όχι με τα Βαλκάνια εκεί όπου μας οδηγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί αυτό που μας διαφοροποιεί από αυτή την την κυβέρνηση είναι πως όταν αναγκαστήκαμε σε επώδυνους συμβιβασμούς για να βγει η χώρα από την κρίση, για να βγούμε από τα μνημόνια και να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία, να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το νερό, μαζεύαμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ στα δημόσια ταμεία, όχι στα παντελόνια μας. Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, δεν τα δίναμε σε μίζες».

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