Δένδιας: Κλείνει 187 στρατόπεδα για λόγους οικονομίας – Στόχος εξοικονόμηση 1,7 δισ. ευρώ

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Σε βαθύ ανασχεδιασμό του χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τον Νίκο Δένδια να βάζει μπροστά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων στρατοπέδων, στο πλαίσιο της νέας Δομής Δυνάμεων 2026-2035 και της «Ατζέντας 2030».

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και ανακοινώθηκε από τον κ. Δένδια, προβλέπει ότι 187 στρατόπεδα, από τα συνολικά 831 που διαθέτει σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα κλείσουν, προκειμένου να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος αλλά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατακερματισμένης στελέχωσης των μονάδων.

Η οικονομική διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από την κατάργηση των συγκεκριμένων δομών υπολογίζεται ότι θα προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ σε βάθος δεκαετίας η συνολική εξοικονόμηση, μαζί με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του προγράμματος, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ.

Κλείνουν μονάδες με στελέχωση κάτω από 30%

Το σχέδιο δεν βασίζεται, πάντως, μόνο στο οικονομικό κόστος. Ένα από τα βασικά κριτήρια είναι η πραγματική στελέχωση και η επιχειρησιακή χρησιμότητα κάθε στρατιωτικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται κυρίως για μονάδες που δεν ξεπερνούν το 30% της προβλεπόμενης στελέχωσης και των οποίων η επιχειρησιακή σημασία κρίθηκε περιορισμένη.

Το υπουργείο επιδιώκει, έτσι, να περιορίσει το φαινόμενο της διατήρησης μεγάλου αριθμού στρατοπέδων και σχηματισμών με μικρό αριθμό προσωπικού και να μεταφέρει στελέχη σε μονάδες μεγαλύτερης επιχειρησιακής σημασίας. Με τη νέα διάταξη εκτιμάται ότι η στελέχωση στις κρίσιμες μονάδες μπορεί να προσεγγίσει το 70%, σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Τα κονδύλια που θα απελευθερωθούν προορίζονται τόσο για το οικιστικό πρόγραμμα και τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και για εξοπλιστικά προγράμματα, μισθολογικές αυξήσεις, τον στόλο και γενικότερα τη μέριμνα του προσωπικού.

Συγχωνεύσεις και νέα τεχνολογική δομή

Οι αλλαγές δεν σταματούν στα στρατόπεδα.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα, προχωράμε σε πλήρη ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων διακλαδικά.

Με τη δημιουργία ειδικής μονάδας στον Στρατό Ξηράς, ενώ το Πολεμικό Ναυτικο έχει μελετήσει και έχει κάνει ήδη ασκήσεις, δημιουργώντας Διοίκηση αυτόνομων και μη επανδρωμένων, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι το πρώτο που θα ενσωματώσει στην Ευρώπη τα μη επανδρωμένα, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία προχωράμε σε δομή για τα συνεργατικά αεροσκάφη, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η επικαιροποιημένη Δομή Δυνάμεων προβλέπει νέες συγχωνεύσεις στρατοπέδων, μονάδων και σχηματισμών, αλλά και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Στο νέο μοντέλο δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη δικτυοκεντρική διοίκηση και στην καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μονάδα Κυβερνοασφάλειας και Κυβερνοπολέμου.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως μικροδορυφόροι SAR και οπτικοί δορυφόροι, καθώς και νέο επικοινωνιακός δορυφόρος, αλλά και μη επανδρωμένα συστήματα για τον αέρα, τη θάλασσα και τον βυθό.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και η ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του πολυστρωματικού συστήματος αεράμυνας, ενώ προβλέπονται νέες δυνατότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, από σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα και υποβρύχια μέχρι νέα όπλα για τα μαχητικά αεροσκάφη.

Η κατεύθυνση που περιγράφεται είναι σαφής: λιγότερες εγκαταστάσεις και μονάδες, μεγαλύτερη συγκέντρωση προσωπικού και πόρων και περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια να εγκαταλειφθεί ένα δίκτυο στρατοπέδων που δημιουργήθηκε σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικές ανάγκες, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν στις σημερινές επιχειρησιακές προτεραιότητες.

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