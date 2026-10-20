«Προεκλογικός» Μητσοτάκης: Κατά του λαϊκισμού και υπέρ της σταθερότητας από το Λαύριο

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Μπορεί ο πρωθυπουργός να έχει τοποθετήσει το χρόνο των εκλογών κάπου μέσα στην άνοιξη του 2027, ωστόσο, είναι προφανές εδώ και καιρό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν «campaign trail» (σε ελεύθερη μετάφραση, σε προεκλογική εκστρατεία).

Έτσι, αφού χθες εγκαινίασε την λειτουργία του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (απ’ όπου άσκησε έμμεση κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι διανύουμε «μια εποχή όπου ακούμε πολλές φωνές οι οποίες το μόνο το οποίο κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε και δεν αναλογίζονται πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον»), στη συνέχεια μετέβη στην πόλη του Λαυρίου, όπου και πραγματοποίησε ομιλία καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα.

Συνοπτικά, ο Κ. Μητσοτάκης:

· Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση: «Όταν πριν από αρκετά χρόνια η χώρα μας “βυθιζόταν” πρώτη σε μία κοινωνική αναταραχή, την οποία βλέπουμε δυστυχώς τώρα να εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμείς αφήσαμε αυτές τις εποχές για τα καλά πίσω. Κι όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες, της κοινωνικής αναταραχής, οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών, στις εποχές που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο. Αυτά τα έχουμε αφήσει, φίλες και φίλοι, για τα καλά πίσω μας».

· Δεσμεύτηκε για συνέχιση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση: «Η Ελλάδα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μπορεί να στηρίζει την κοινωνία. Έχουμε ακόμα εφεδρείες, να το ξέρετε αυτό, για να βγάλουμε πέρα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Και, σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές του 2027».

· Περιέγραψε τα όρια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης: «Μάγοι δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, να ξέρετε ότι σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα. Επειδή όμως εμείς έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, από εμάς ψέματα δεν θα ακούσετε. Μάγοι δεν είμαστε, θα προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στην κοινωνία, να σας ακούμε, να ακούμε τα προβλήματα».

· Επανέλαβε το αφήγημα της σταθερότητας: «Σε μια εποχή μεγάλων κρίσεων και μεγάλων αναταράξεων, σε μια εποχή όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μία χώρα πυλώνας σταθερότητας. Και αυτό οφείλεται στη ΝΔ, στην πολιτική σταθερότητα που έχουμε φέρει στη χώρα και στο γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να καταθέσουμε μία κυβερνητική πρόταση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια η οποία να στηρίζεται στα πολλά τα οποία έχουμε πετύχει, αλλά ταυτόχρονα να αγκαλιάζει, να αρπάζει τις ευκαιρίες, για να μπορούμε να πούμε με αξιοπιστία ότι ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή».

Παρότι επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι ο πρωθυπουργός πάντα έβρισκε ευκαιρίες να απευθύνεται άμεσα στους πολίτες, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα αυτές οι συγκεντρώσεις/ομιλίες/επισκέψεις του Κ. Μητσοτάκη έχουν πυκνώσει και – σύμφωνα με πληροφορίες – θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς ο ίδιος και το επιτελείο του θεωρούν ότι κατ’ αυτό τον τρόπο το «μήνυμα» της κυβέρνησης περνά καλύτερα προς τους πολίτες και, ειδικά, τα εκλογικά διλήμματα που ήδη τίθενται (σταθερότητα ή αστάθεια, συνέχιση της πορείας ή οπισθοδρόμηση, κ.λπ.) καθώς ο χρόνος προς την κάλπη «τρέχει».

Και, φυσικά, στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, θα αυξάνεται και η κριτική προς την αντιπολίτευση, η οποία κινείται σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά στην υπενθύμιση των πεπραγμένων της όταν ήταν κυβέρνηση και ο δεύτερος στην απουσία προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες, όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο επιτακτικό θα γίνεται το δίλημμα «αυτοδυναμία ή ακυβερνησία».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά «άδειασαν» τον Θεόδωρο Καράογλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ συγκυβέρνησης με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, αν η κάλπη δεν βγάλει αυτοδυναμία. Οι πηγές αυτές τόνισαν ότι «η ΝΔ έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας», προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού».

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