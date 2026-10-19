Τσίπρας: Με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και την 13η σύνταξη

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«Με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη» είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι TRT και τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο, την πρώτη μέρα της περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, στην συνέντευξή του, απαντάει για την κριτική που έχει γίνει στο κόμμα του σε σχέση με την 13η σύνταξη, επαναλαμβάνει ότι για να έρθει πολιτική αλλαγή θα πρέπει η ΕΛΑΣ να έρθει πρώτη στις εκλογές, διαφορετικά θα έχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη, και ξεκαθαρίζει για ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΕΛΑΣ. Την ίδια ώρα χαμηλώνει τους τόνους σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αν και μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνει, χωρίς να το κατονομάζει, πως «η κολλημένη βελόνα» και το ότι κανείς άλλος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση διαφθοράς και ανισοτήτων ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψε.

Σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία – αλλά και την πρόσφατη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – έκανε λόγο για έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη. «Αντί να ενισχύεται η κοινωνία ενισχύεται ο πολεμικός προϋπολογισμός κι αυτό έχει επιπτώσεις» σημείωσε και προειδοποίησε πως «όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελλες».

Σε ό,τι αφορά την Γαλλία, τόνισε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι «οπαδός του μακρονισμού» συμπληρώνοντας πως ο Μακρόν «είναι αυτός που ήρθε υποτίθεται ως μια φιλελεύθερη ελπίδα, αλλά κατέληξε να στρώνει το χαλί στην ακροδεξιά και τη Λεπέν», καθώς «διόγκωσε τις ανισότητες, ευνόησε τα μεγάλα συμφέροντα και κυρίως τις τράπεζες και διέρρηξε την κοινωνική συνοχή έτι περαιτέρω και τώρα το πληρώνει μέσα από κοινωνικές αντιδράσεις». Επισήμανε δε πως αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία την ώρα που η ακρίβεια που βιώνουν εκεί οι πολίτες είναι «τρεις φορές χαμηλότερης έντασης απ’ ό,τι στην Ελλάδα», λόγω των υψηλότερων μισθών.

Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της Συνόδου, επισήμανε πως «οι χώρες του Βορρά επιμένουν σε μια λογική μη αξιοποίησης εργαλείων που δούλεψαν στο παρελθόν όπως η αμοιβαιοποίηση του χρέους κατά τη διάρκεια της πανδημίας», επιμένουν δηλαδή «σε μια λογική ο καθένας μόνος του» με αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται η κοινωνική συνοχή.

«Όταν εγώ είπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι πρέπει να φορολογήσουμε τον πλούτο γιατί δεν μπορεί οι ανισότητες και στη χώρα μας να διευρύνονται με αυτό τον τρόπο και ότι το 1% πρέπει να βάλει πλάτη», τόνισε «βγήκαν όλοι να πούνε ότι αυτό αφορά τις θυρίδες και τα κοσμήματα και ότι θα έρθει ο Τσίπρας να μας φορολογήσει» είπε. «Ποιοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον πλούτο των ολιγαρχών; Μια σειρά στελεχών απ΄όλα τα κόμματα και κάποιοι δημοσιογράφοι» σημείωσε προσθέτοντας πως «ο τρόπος για να προλάβεις συνθήκες έκρηξης είναι να δημιουργήσεις συνθήκες δικαιοσύνης».

«Έχουμε την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος»

Μιλώντας για την ακρίβεια παρέπεμψε σε συγκρίσεις με το 2015 -2019 θυμίζοντας μεταξύ άλλων την εποχή που ο σημερινός γραμματέας της ΝΔ, ο κ. Κυρανάκης, είχε βγάλει, «κάποιες ανακοινώσεις και κάποια post στο διαδίκτυο που είχε πάρει την απόδειξη από ένα βενζινάδικο. Τότε η βενζίνη έκανε 1,4 – 1,5 ευρώ το λίτρο, η αμόλυβδη. Και άθροιζε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, και έλεγε ότι αυτά τα παίρνει ο Τσίπρας από την τσέπη σου. Σήμερα που η βενζίνη έχει πάει στα 2,2, προφανώς ο ΦΠΑ έχει διπλασιαστεί, αλλά παραμένει στο ίδιο ποσοστό και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει υψηλότερος, τώρα ποιος θα παίρνει αυτά; Τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα βάζει στην τσέπη του;».

Προχωρώντας περαιτέρω σε συγκρίσεις σημείωσε: «Εγώ παρέλαβα την χώρα χρεοκοπημένη. Την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αστόχησαν οι συγκυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ να τη βγάλουν από την κρίση. Την παρέλαβα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία. Ανέλαβα την ανόρθωση της χώρας, την ανάκτηση της αξιοπιστίας της, την έξοδό της από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Και τα πέτυχα. Κάθε ευρώ που έμπαινε στα δημόσια ταμεία είχε μια αξία, υπηρετούσε έναν εθνικό στόχο. Να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά. Σήμερα, κάθε ευρώ που μπαίνει στα δημόσια ταμεία έχει αυτόν το στόχο; Εμείς, είπαν πολλοί, πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Και είναι αλήθεια ότι πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες. Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις, ούτε δίναμε δημόσιο χρήμα με κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτε εφηύραμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δίνουμε δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα στα στελέχη και στα μέλη μας, για να παίρνουν Porche και να κυκλοφορούν και να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Αυτή είναι η διαφορά της διακυβέρνησης ’15 – ’19 που έβγαλε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, που ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά, και με τη σημερινή, που είναι η πιο διεφθαρμένη και η πιο άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος».

Ερωτηθείς για το σενάριο «κυβέρνησης ηττημένων» ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι ο σημερινός εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς την παρουσία του πρώτου κόμματος. Είναι αναγκαία προϋπόθεση, στο σχηματισμό κυβέρνησης να είναι και το πρώτο κόμμα γιατί είναι αυτό που παίρνει το μπόνους, είπε, εξηγώντας ότι γι’ αυτό το λόγο επιμένει πως ή θα καταφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να κερδίσει στις επόμενες εκλογές και να πάρει το μπόνους και να κάνει μια κυβέρνηση με προοδευτικές συνεργασίες, είτε θα έχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γι’ αυτό, το «ή εμείς ή κανείς», είπε «δεν είναι αλαζονικό, είναι η πραγματικότητα».

Μόνος αντίπαλος ο Μητσοτάκης – Σέβομαι τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις

Ερωτηθείς για τις σχέσεις με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σημείωσε:

«Σέβομαι όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης παρά τις σημαντικές διαφορές πολιτικές προγραμματικές και τις διαφορές που έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες αναμνήσεις μας». Πρόσθεσε την διευκρίνιση πως «“σέβομαι” σημαίνει ότι δεν επιλέγω να έχω μια στρατηγική εξόντωσης, διότι θε δε θεωρώ ότι αντίπαλοι δικοί μου και της ΕΛΑΣ είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, ο κ. Μητσοτάκης».

Είπε ακόμα πως «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ. Διότι αυτό ήταν το μεγάλο κενό που υπήρχε στο πολιτικό σύστημα, αυτά τα τρία χρόνια, εξαιτίας του κατακερματισμού και της διάλυσης ουσιαστικά της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κενό. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε κανένας να το καλύψει. Τρία χρόνια εγώ ήμουν εκτός πολιτικής ζωής. Δεν ήμουν εγώ που εμπόδισε κανέναν να καλύψει αυτό το κενό. Καμία βελόνα δεν κουνήθηκε παρά μονάχα προς τα κάτω και ο κύριος Μητσοτάκης έμοιαζε ακλόνητος. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψα».

Με την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη

Ερωτηθείς για την επαναφορά της 13ης σύνταξης διερωτήθηκε αρχικώς «ξέρετε εσείς κανέναν που να μην θέλει να εξαγγείλει την πλατιά ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων και την αποκατάσταση των μνημονιακών αποφάσεων που πάρθηκαν το 2012 από τη συγκυβέρνηση υπό τον κ. Παπαδήμου και αργότερα υπό τον κ. Σαμαρά, ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ;».

«Αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν τότε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος επανέφερα τη 13η σύνταξη, αλλά όχι στην ολότητά της» σημείωσε, γιατί «για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι 2,5 δις. Εγώ έδωσα 1 δις, έδωσα μέρος της 13ης σύνταξης. Τότε ήταν λιγότερο από 2,5, τώρα έχει ανέβει τόσο το κόστος. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό έπεσαν να με φάνε τότε όλοι. Και όταν ο Μητσοτάκης το κατήργησε και έχουν μείνει συνταξιούχοι με 7 δισεκατομμύρια λιγότερα».

Στο σημείο αυτό διεμήνυσε πως «τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα τα έχει αποτιμήσει η ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνεχίζει να τα αποτιμά» και πως ο ίδιος δεν θα πει εύκολα λόγια. Αλλά «θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω “Λεφτά υπάρχουν”. Όχι, Θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο. Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη. Θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε πνοή, και στήριξη στους πιο αδύναμους, γιατί έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτή είναι η έγνοια μου, το έχω αποδείξει αυτό».

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