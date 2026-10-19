Τσίπρας: Το «σκιάχτρο» της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, βασικό «όπλο» απέναντι στο ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλία

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Διήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο πλαίσιο της προεκλογικής εξόρμησης που έχει ξεκινήσει η ΕΛΑΣ, μέχρι τις γιορτές θα επισκέπτεται κάθε εβδομάδα και μία περιφέρεια της χώρας.

Συνοδευόμενος πάντα από κορυφαία στελέχη και τομεάρχες ώστε όλοι να λάβουν το «βάπτισμα του πυρός» σε αυτή τη διαδικασία της επαφής με την κοινωνία και δη εν όψει εκλογών.

Ο πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ που έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου δέκα μέρες, και μετά από ένα ακόμη επεισόδιο το Σάββατο (μετά τη δημοσίευση «πειραγμένης» με ΑΙ φωτό από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Γ. Μπαλατσούκα που έδειχνε τον Ανδρουλάκη αγκαλιά με τον Μητσοτάκη), χθες η μετωπική πήρε «τάιμ άουτ», άγνωστο για πόσο. Όμως και οι δύο πλευρές έχουν δείξει τις προθέσεις τους και είναι πλέον γενική διαπίστωση πως τα δύο κόμματα δεν έχουν μέτωπο μόνο με την κυβέρνηση αλλά και μεταξύ τους. Το μεταξύ τους μέτωπο δε, κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα σε πόλεμο.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα στόχος είναι να μην αφήσει το ΠΑΣΟΚ να κλείσει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ, και να διευρύνει την διαφορά. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επιχειρεί να περιφρουρήσει το μέχρι σήμερα «κεκτημένο» του, την δεύτερη θέση και να καταστήσει σαφές και ορατό σε όλους ότι αυτή δεν είναι αμφισβητούμενη, και πως το κόμμα του είναι ο μόνος αντίπαλοςστην κυβέρνηση της ΝΔ με ρεαλιστικές αξιώσεις διεκδίκησης της εξουσίας.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε μετά τον καβγά για το άρθρο Καρτερού ότι ο ίδιος δεν απαντά στις προκλήσεις διότι θεωρεί μεγαλύτερης σημασίας το διακύβευμα του πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, επιχειρώντας να καταγράψει στη συνείδηση του κοινού ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «απειλή» επομένως δεν αξίζει να ασχοληθεί. Στη συνέχεια κι ενώ η κόντρα συνέχισε να μαίνεται, φάνηκε το «δεν απαντώ στις προκλήσεις» να γίνεται «δεν απαντώ με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς».

Έκανε ωστόσο καθαρή την τακτική που θα ακολουθήσει απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, πιθανότατα μέχρι τέλους. Θα επιτίθεται στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ με τον «μπαμπούλα» της παρελθοντικής συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ, προκειμένου να καλλιεργήσει την αμφιβολία για το τι θα κάνει πραγματικά ο Ανδρουλάκης μετεκλογικά και να υποδαυλίσει, έναντι του κεντροαριστερού κοινού ή του κοινού με «αντιδεξιά» και «αντιμητσοτακικά» αντανακλαστικά, την καχυποψία ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη δεξιά.

Καταιγιστικά πυρά

Ήταν ενδεικτικά τα όσα είπε την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του προς την Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ:

Πέταξε το «καρφί» πως η ΕΛΑΣ είναι δύναμη εναλλακτική απέναντι στη δεξιά και όχι «συμπληρωματική», ενώ «διόρθωσε» το «δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά» (που επέτρεψε επιθέσεις για τον Καμμένο, αν και το επιχείρημα του Τσίπρα εξ αρχής δεν αφορούσε την ιδεολογική προέλευση) στο πιο καθαρό αυτού που εννοούσε «εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη ΝΔ».

Σημείωσε πως στις περιοδείες του όταν θέτει το σχετικό ερώτημα κανείς δεν πιστεύει πως η ΕΛΑΣ μπορεί να συνεργαστεί με τη δεξιά, από την άλλη δεν βρίσκει ούτε έναν πολίτη που να μπορεί να αποκλείσει με κατηγορηματικό τρόπο ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το ΠΑΣΟΚ.

Κυρίως, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει στρατηγική έντασης απέναντι στον Τσίπρα γιατί φοβάται το ενδεχόμενο προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό την ΕΛΑΣ και έτσι προτιμούν τον Μητσοτάκη. «Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως βασικό της κορμό. Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη. Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ελληνική αριστερή Συμπαράταξη. Ακριβώς γι’ αυτό είναι που επιλέγουν τη στρατηγική της έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις».

Και ακόμα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την απόρριψης της συνεργασίας όταν ήταν σε ισχύ η απλή αναλογική γιατί «νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανε ο Τσίπρας θα άνοιγε ο δρόμος να γίνουν η εναλλακτική λύση». «Παραιτήθηκα» και «τους έστρωσα αυτό το δρόμο μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που επέστρεψε στο προσκήνιο.

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