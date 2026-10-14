Τσίπρας: «Δε θα έχει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης» – «Η ΕΛΑΣ θα παραμείνει πρώτη στον προοδευτικό χώρο, στόχος η πρωτιά και στην κάλπη»

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«Δεν θα υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη» διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη και στην Κρήτη TV, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη.

Κατά το πολιτικό σκέλος της συνέντευξής του, απέρριψε σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ (είτε με αρχηγό τον Μητσοτάκη είτε με άλλον αρχηγό) αλλά και για «κυβέρνηση ηττημένων». Σημείωσε ότι στόχος της ΕΛΑΣ είναι να είναι πρώτη δύναμη στις εκλογές και πως αν δεν το καταφέρει στην πρώτη κάλπη, τότε θα πάει σε δεύτερες εκλογές, ενώ τόνισε πως το κόμμα του, σε κάθε περίπτωση θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον προοδευτικό χώρο, είτε πρώτη στην κάλπη είτε όχι. Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως δεν το βλέπει ως αντίπαλο αλλά ως «ανταγωνιστή», από την άλλη του καταλόγισε «μονομερή επιθετικότητα», την χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικότερα, δήλωσε ευχαριστημένος με τα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα η ΕΛΑΣ προσθέτοντας ότι στόχος είναι η πρώτη θέση. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενος ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σήμερα κάνει αυτό τον στόχο να μοιάζει μη ρεαλιστικός, επισήμανε ότι ουσιαστικά «η πρώτη θέση θα έρθει όταν θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στην πλειοψηφία των πολιτών, όταν έρθει η ώρα της κάλπης δηλαδή». «Και το λέω αυτό», είπε, «διότι η αξία των μετρήσεων ίσως τότε έχει μεγαλύτερη σημασία, 40 μέρες πριν τις εκλογές και ιδίως όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.

Αν ο Μητσοτάκης «είχε» το ποσοστό των ευρωεκλογών θα είχε πάει ήδη σε κάλπες

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε την πρόσφατη συζήτηση για το 25%, που άνοιξε δημόσια με συνέντευξή του ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε σχέση με την επόμενη μέρα. Διερωτήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός έβαλε τον πήχη στο 25% λέγοντας δηλαδή «μένω με πάνω από 25, φεύγω με κάτω από 25». «Ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε και δεν βλέπουμε ακολουθώντας την εικόνα των μετρήσεων που δημοσιοποιούνται;» αναρωτήθηκε. Με βάση αυτό, έκανε την εκτίμηση πως ο πρωθυπουργός «αν είχε τη δυνατότητα να πάει πάνω από το ποσοστό που κατέγραψε στις ευρωπαϊκές εκλογές, ήδη θα είχε προχωρήσει σε κάλπες». Κι ακόμα ότι «το κρίσιμο διακύβευμα είναι αν θα έχει κάτω από 25, πάνω από 25 για να συνεχίσει να είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, διότι στη δεξιά πολυκατοικία έχουμε αρχίσει να έχουμε πάρα πολύ ισχυρές αναταράξεις».

Από την άλλη, ανέφερε, πως και ένα ποσοστό οριακό πάνω από το 25% εγείρει ζητήματα πολιτικής σταθερότητας: «Μας λες λοιπόν, αν πάρεις πάνω από 25 θα μείνεις, αν πάρεις 25μιση, 26, τι θα κάνεις; Δεύτερες εκλογές; Θα συγκυβερνήσεις; Με ποιους;» ρώτησε. Πρόσθεσε πως θεωρεί πως ο κ. Μητσοτάκης «είναι πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα, ακριβώς γιατί σήμερα δεν διαμορφώνεται τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω μαζί του.

«Οι πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή – Ο Δούκας δείχνει ότι οι ανατροπές δεν είναι απίθανες»

Επίσης, ανέφερε πως ο πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς σε μία κάλπη, διότι φοβάται το ότι στο εκλογικό δίλημμα μπαίνει η πολιτική αλλαγή, καθώς ξέρει πως οι πολίτες σε ποσοστό πάνω από το 70%, που θέλει την πολιτική αλλαγή.

Στη δεύτερη κάλπη είπε αναφερόμενος στο εκλογικό δίλημμα «οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν: αν επιθυμούν τη συνέχεια μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να οδηγηθούμε σε 12 χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα και μάλιστα με τον συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησης, με την εκτεταμένη διαφθορά, τα σκάνδαλα, με τις ανισότητες, με τον ευνοϊκό τρόπο μεταχείρισης των πιο ισχυρών σε σύγκριση με τους αδύναμους, ή θέλουν την πολιτική αλλαγή». Σημείωσε ότι οι πολιτικές ανατροπές «δεν είναι απίθανες» και παρέπεμψε στο παράδειγμα Δούκα στον Δήμο της Αθήνας:

«Ο κ. Δούκας στην Αθήνα είχε πάρει κοντά στο 16% στον πρώτο γύρο, με τον κ. Μπακογιάννη στο 41, και (ο κ. Μπακογιάννης) έχασε τις εκλογές. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι τόσο βαθύ το αίτημα σε αυτόν τον τόπο και πλειοψηφικό, τόσο πλειοψηφικό για πολιτική αλλαγή, που αυτή θα συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει τρίτη τετραετία».

«Όχι» σε συγκυβέρνηση με ΝΔ, «όχι» και σε «κυβέρνηση ηττημένων»

Σε ό,τι αφορά το σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ ο Αλέξης Τσίπρας το απέρριψε κατηγορηματικά: «Εμένα δεν θα με δείτε ποτέ, και την ΕΛ.Α.Σ., να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε. Είμαστε απέναντι». Το «δε χρειάζεται να κάνουμε συνέδριο», προφανώς, αποτελεί σαφή αιχμή για το ΠΑΣΟΚ.

Αντιθέτως, τόνισε, η ΕΛΑΣ θα διερευνήσει και θα ψάξει συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο και αν δεν τις βρει «θα ξαναπάμε σε εκλογές».

Στο διευκρινιστικό ερώτημα, αν θα είχε άλλη στάση απέναντι σε μια ΝΔ χωρίς τον Μητσοτάκη αρχηγό απάντησε ουσιαστικά ότι δεν είναι θέμα προσώπου αλλά πολιτικών, επομένως απέρριψε το σενάριο συγκυβέρνησης σε οποία περίπτωση, είτε με Μητσοτάκη αρχηγό είτε με άλλον αρχηγό. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μπορεί να καταλογίζει τα «εξ αμάξης» στον πρωθυπουργό σε μια σειρά από ζητήματα «που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του επιλογές, που έχουν να κάνουν με την ανοχή του στη διαφθορά, που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις» αλλά «το πρόβλημά μου είναι η Νέα Δημοκρατία» και οι αποτυχημένες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές της.

Από την άλλη εκτίμησε ότι οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με ΝΔ δε θα είναι καλό για τον τόπο: «Εμείς δεν πιστεύουμε» είπε, ότι τα σενάρια όπως «ότι αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να έχει 26 και έχει 25%, τότε θα βρεθεί μία φόρμουλα συγκυβέρνησης που θα πάει τον τόπο μπροστά» και παρέπεμψε στη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί Ευάγγελου Βενιζέλου με τη Νέα Δημοκρατία και τη ΔΗΜΑΡ, ή πιο πριν στην κυβέρνηση Παπαδήμου του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. «Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα σχήματα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα μπροστά» και πρέπει να ακολουθηθεί μια «ριζικά διαφορετική από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που μας έχει οδηγήσει σήμερα στα αδιέξοδα».

Επίσης, για μία ακόμη φορά απέρριψε το σενάριο της συγκυβέρνησης της δεύτερης δύναμης με κάποιο ή κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης («κυβέρνηση ηττημένων») επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής καθώς αποτρέπει συνασπισμούς κομμάτων, διότι δεν τους δίνει το μπόνους. Επιπλέον σημείωσε, πως αν όλα τα κόμμα έχουν χαμηλά ποσοστά, τότε «δεν θα είναι εφικτό να υπάρξει μια κυβέρνηση δύο κομμάτων που να δίνει σταθερότητα και προοπτική».

«Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, απαράδεκτη η μονομερής επιθετικότητα εκ μέρους του»

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και την κόντρα μαζί του που κλιμακώνεται, ο Αλέξης Τσίπρας επέρριψε τις ευθύνες για την ένταση εξ ολοκλήρου στη Χαριλάου Τρικούπη: «παρατηρώ, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας, δεν παίζουμε στον πόλεμο των ανακοινώσεων».

Σημείωσε ότι ο ίδιος δεν «τσακώνεται με τον Ανδρουλάκη» και δεν επιτίθεται προσωπικά, ούτε απαντά στις προκλήσεις. Επανέλαβε πως «αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Μητσοτάκης».

Αναγνώρισε ότι κατά την προεκλογική περίοδο θα υπάρχει «αντιπαλότητα» και « τζαρτζαρίσματα» , εφόσον τα δύο κόμματα είναι «ανταγωνιστές», αλλά «δεν πρέπει να αναπαράγουμε, μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι» γιατί ο Μητσοτάκης «τρίβει τα χέρια του».

Σημείωσε ότι σέβεται τα άλλα προοδευτικά κόμματα και πήρε αρνήθηκε την κριτική ότι επιδίωξε τη διάλυσή τους: «Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευθούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία».

«Καθαροί λογαριασμοί» για ανεξάρτητους βουλευτές σε σχέση με τα ψηφοδέλτια

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προσχωρήσεις στελεχών στην ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα ανεξάρτητων βουλευτών επισήμανε με νόημα ότι είναι άλλο κάποιος να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και άλλο να μπει στα ψηφοδέλτια. Διέψευσε πληροφορίες και φήμες ότι ο ίδιος θέτει χρονοδιαγράμματα στους υπό παραίτηση ανεξάρτητος βουλευτές, κάποιος «μπορεί να παραιτηθεί όποτε θέλει ο ίδιος να παραιτηθεί». Άφησε όμως να εννοηθεί ότι η παραίτηση «όποτε θέλει κάποιος» δεν εξασφαλίζει ότι θα μπει στα ψηφοδέλτια, διότι εξακολουθεί να ισχύει ο δεύτερος όρος πως «δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν». Αντιθέτως, είπε, «θα γίνουν διαδικασίες. Δεν θα διατηρήσει κανένας ντε φάκτο και θα μετακινήσει τα προνόμια του από έναν χώρο να τα πάει σ’ έναν άλλον». Αυτοί είπε είναι «καθαροί λογαριασμοί».

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